Bất đắc dĩ nhận điện thoại từ vợ cũ của chồng, tôi lặng người biết được số tiền anh chu cấp cho con riêng mỗi tháng

Tâm sự 10/02/2023 11:09

Mọi người nói chồng tôi khó tính gia trưởng, keo kiệt nhưng từ khi yêu nhau đến khi kết hôn và sinh con, tôi thật sự không tìm thấy nhược điểm nào của anh mà chê trách.

Ngay từ lúc mới quen Quang, mọi người nói anh ấy từng có 1 đời vợ. Đứa con đang sống với vợ cũ. Mọi người nói nguyên nhân chia tay là do Quang khó tính gia trưởng, keo kiệt.

Tôi không biết những lời đồn thổi đó có đúng không nhưng từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, Quang sống rất thoáng và quan tâm đến tôi. Những lần đi mua sắm hay đi ăn cùng nhau, anh ấy luôn trả tiền. Suốt 1 năm yêu nhau, tôi thật sự không tìm thấy nhược điểm nào của anh mà chê trách.

Sau khi cưới, tôi được sống những tháng ngày hạnh phúc bên anh. Hàng tháng chồng đưa toàn bộ tiền lương cho vợ giữ, bản thân anh chỉ cầm chút để chi tiêu. Khi tôi mang bầu, chồng khá tâm lý, thường xuyên nhắc nhở vợ mua đồ ngon tẩm bổ. Tôi tiếc tiền không dám mua thì chồng làm tăng ca lấy tiền đó mua cho tôi.

Khi sinh con đầu lòng, chồng còn dành nửa tháng nghỉ phép để phục vụ vợ. Đến khi anh đi làm thì mới cần sự giúp đỡ của bà nội ngoại. Suốt 3 năm lấy nhau, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau nửa câu. Những khi chồng nóng tính thì vợ im lặng, lúc nào anh vui vẻ thì tôi mới góp ý với anh.

Nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, không ai muốn nhắc đến quá khứ của anh ấy nữa. Còn tôi thì chưa bao giờ tin những lời người ngoài nói, tôi luôn tin tưởng chồng.

Bất đắc dĩ nhận điện thoại từ vợ cũ của chồng, tôi lặng người biết được số tiền anh chu cấp cho con riêng mỗi tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần vừa rồi, lúc chồng đi tập thể dục, anh để điện thoại ở nhà. Thấy số điện thoại của chị vợ cũ của chồng gọi, tôi không dám bắt máy. Sợ anh biết được sẽ giận vợ vượt quá phận sự. Nhưng thấy gọi mãi, tôi sợ con riêng của chồng xảy ra chuyện, cần chúng tôi giúp đỡ nên đành phải nghe.

Vừa bật máy lên, chưa kịp chào hỏi gì thì chị vợ cũ của chồng nhắc anh ấy gửi thêm tiền nuôi con. Số tiền 700 nghìn chu cấp mỗi tháng không đủ đóng tiền học thêm cho con.

Khi chị ngừng nói, tôi mới mở miệng và chào. Chị có vẻ bối rối khi nghe thấy giọng nói của tôi. Tôi nói sẽ bàn với chồng tăng tiền nuôi con lên và bảo chị cứ yên tâm chăm sóc cháu bé.

Trong bữa cơm tối, tôi nói là rất có lỗi khi không quan tâm đến con riêng của chồng. Tôi bảo bây giờ con lớn, tiền học rất tốn kém, cần phải tăng thêm. Tôi dự định mỗi tháng gửi cho con 2 triệu nhưng chồng không đồng ý. Anh nói là bây giờ có gia đình mới, anh chỉ có trách nhiệm với mẹ con tôi. Còn với con riêng, chồng cho bao nhiêu là quyền của anh ấy, vợ không cần suy nghĩ nhiều.

Theo mọi người, tôi có nên giấu chồng, gửi tiền cho vợ cũ của anh ấy không? Tôi cảm thấy rất áy náy khi biết anh chỉ trợ cấp cho con riêng 500 ngàn mỗi tháng như vậy.

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