Đã có 2 đứa con, chồng bỗng muốn xin thêm con nuôi, tôi do dự rồi bàng hoàng biết được thân thế đứa bé ấy

Đợt gần đây, chồng tôi nói ý muốn nhận con nuôi. Mẹ của đứa bé là góa phụ, bây giờ chẳng may ốm nặng nên không biết gửi con cho ai. Bởi ông bà hai bên đều đã già cả rồi.

Trước khi đến với tôi, chồng đã có mối tình đầu kéo dài 5 năm. Anh kể hồi ấy hai người đã có dự định sẽ tổ chức đám cưới rồi. Vậy mà cuối cùng, cô ấy lại bỏ chồng tôi để lấy một người đàn ông giàu có. Sau khi biết chuyện này, tôi cũng không hỏi nhiều về cô gái ấy nữa.

Vợ chồng tôi có nửa năm tìm hiểu. Yêu nhau được ngần ấy thời gian thì tôi phát hiện mình có bầu. Có lẽ lúc ấy, chồng tôi chưa sẵn sàng để bước chân vào cuộc sống hôn nhân nhưng vì con, anh mới cầu hôn tôi sớm như vậy.

Cuộc sống của chúng tôi so với những cặp đôi khác là khá êm đềm. Chồng tôi là người có trách nhiệm, lại chịu khó và thương vợ con. Chính vì vậy mà trong mắt mọi người, tôi đã có một gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng có nhiều chuyện tôi không thể tâm sự với người khác. Chuyện là tôi sinh mổ nên khi sinh con lần thứ 2, tôi đã chủ động triệt sản. Bây giờ muốn sinh tiếp thì nguy hiểm và phức tạp, trong khi đó, chồng tôi lại ngỏ ý rằng anh rất thích nhà đông con.

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Đợt gần đây, chồng tôi nói ý muốn nhận con nuôi. Mẹ của đứa bé là góa phụ, bây giờ chẳng may ốm nặng nên không biết gửi con cho ai. Bởi ông bà hai bên đều đã già cả rồi. Nghe hoàn cảnh ấy, tôi cũng xuôi lòng và dự định một thời gian nữa sẽ về tận nơi để xem tình hình thực tế như thế nào.

Vậy mà hôm qua, tôi phát hiện đứa bé ấy là con trai người yêu cũ của chồng mọi người ạ. Không ngờ sau khi lấy một người đàn ông giàu có, cô gái ấy lại gặp phải hoàn cảnh éo le như vậy. Có điều, chuyện quá khứ giữa hai người họ khiến tôi có chút lăn tăn. Liệu quyết định nhận nuôi đứa bé có phải vì chồng tôi vẫn còn vương vấn với tình cũ không mọi người? Tôi có nên chấp nhận lời đề nghị này của anh không đây?

Đi chơi xa cùng hội bạn thân, vợ choáng váng phát hiện được bí mật tày trời của chồng Ra Tết, tôi rủ chồng đi chơi, du xuân vừa thoải mái đầu óc để đón chào năm mới, nhưng nói thế nào chồng cũng không chịu.

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