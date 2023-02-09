Lúc chồng mất, tôi cũng dặn lòng sẽ ở vậy thờ chồng. Nhưng chỉ trong nửa năm, bà bỗng khó tính hơn, khắt khe hơn khiến tôi không thể chịu đựng được đành rời khỏi nhà chồng.

Tôi vừa gặp lại mẹ chồng cũ mọi người ạ. Sau 5 năm không gặp, bà thay đổi nhiều quá. Mất đi con trai, bà không còn chỗ dựa nữa. Cuộc sống cơ cực và khó khăn vô cùng. Trước đây, khi chồng cũ của tôi còn sống, gia đình chúng tôi hạnh phúc lắm. Mặc dù chúng tôi không quá giàu có nhưng cũng khá giả trong vùng. Chồng cũ của tôi lại kiếm ra tiền. Thành ra cả nhà, chỉ cần có anh đi làm cũng đủ để ăn tiêu, sinh hoạt.

Biến cố xảy ra cách đây 5 năm. Hôm ấy tôi đang đi làm thì nhận được cuộc điện thoại. Họ nói anh bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi bỏ mọi việc ở chỗ làm để đến viện. Nhưng đến nơi, bác sĩ đã lắc đầu. Sau cú sốc ấy, tôi và mẹ chồng cũ phải nương tựa nhau mà sống. Tôi chưa có con nhưng cũng dặn lòng sẽ ở vậy thờ chồng. Vậy mà thời điểm ấy, tôi và mẹ chồng cũ bắt đầu có mâu thuẫn. Chỉ trong nửa năm, bà đã thành một người khác. Bà khó tính hơn, khắt khe hơn. Cuối cùng không thể chịu đựng được, tôi đã rời khỏi nhà chồng cũ để lên Hà Nội tìm lại hạnh phúc của mình. Tôi bỏ đi, mẹ chồng cũ cũng bán nhà rồi nhờ người gửi hết tiền cho tôi.

Sau này mỗi lần nhớ giỗ chồng cũ, tôi tìm về thắp nén hương cho anh nhưng hàng xóm nói mẹ chồng cũ của tôi đã chuyển đi nơi khác. Hơn một năm sau, tôi yêu chồng hiện tại. Anh thương tôi và cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Đến giờ, vợ chồng tôi đã có con, cuộc sống cũng hạnh phúc lắm. Ảnh minh họa: Internet Khi đã dần quên chuyện xưa, tôi lại bất ngờ gặp lại mẹ chồng cũ. Tiếc rằng lần này, chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện mọi người ạ. Hôm qua tôi vô tình gặp người quen. Cô ấy là một người hàng xóm gần nhà năm ấy. Cô kể thực ra mẹ chồng cũ của tôi bị ung thư lâu rồi. Bà cũng tâm sự với cô ấy rằng không muốn làm khổ tôi, muốn tôi đi tìm hạnh phúc nên mới bất đắc dĩ đóng vai ác. Nghe chuyện, tôi hỏi han địa chỉ bệnh viện rồi chạy vào viện thăm bà. Mẹ con gặp nhau, tôi và bà đều không thể nói được gì mà cứ ôm nhau khóc. Sau đó tôi mới nghe kể lại, mấy năm trước sức khỏe của bà vẫn tốt. Sang đến năm nay ung thư tái phát, bà cứ nằm viện triền miên. Dù đã là mẹ chồng cũ nhưng tôi vẫn muốn làm tròn đạo hiếu. Tôi muốn chăm sóc bà để bù đắp ân tình năm xưa bà dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn lo chồng mình không chấp nhận chuyện này. Tôi nên nói như thế nào để chồng tôi không xem đó là gánh nặng và chấp nhận để tôi được chăm sóc mẹ chồng cũ đây?

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