Chồng vừa mất, mẹ chồng bất ngờ đổi luôn tính khiến tôi đành bỏ đi, 5 năm sau biết được sự thật đau đớn, tôi một lòng mong được báo hiếu

Tâm sự 09/02/2023 11:46

Lúc chồng mất, tôi cũng dặn lòng sẽ ở vậy thờ chồng. Nhưng chỉ trong nửa năm, bà bỗng khó tính hơn, khắt khe hơn khiến tôi không thể chịu đựng được đành rời khỏi nhà chồng.

Tôi vừa gặp lại mẹ chồng cũ mọi người ạ. Sau 5 năm không gặp, bà thay đổi nhiều quá. Mất đi con trai, bà không còn chỗ dựa nữa. Cuộc sống cơ cực và khó khăn vô cùng.

Trước đây, khi chồng cũ của tôi còn sống, gia đình chúng tôi hạnh phúc lắm. Mặc dù chúng tôi không quá giàu có nhưng cũng khá giả trong vùng. Chồng cũ của tôi lại kiếm ra tiền. Thành ra cả nhà, chỉ cần có anh đi làm cũng đủ để ăn tiêu, sinh hoạt.

Biến cố xảy ra cách đây 5 năm. Hôm ấy tôi đang đi làm thì nhận được cuộc điện thoại. Họ nói anh bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi bỏ mọi việc ở chỗ làm để đến viện. Nhưng đến nơi, bác sĩ đã lắc đầu.

Sau cú sốc ấy, tôi và mẹ chồng cũ phải nương tựa nhau mà sống. Tôi chưa có con nhưng cũng dặn lòng sẽ ở vậy thờ chồng. Vậy mà thời điểm ấy, tôi và mẹ chồng cũ bắt đầu có mâu thuẫn. Chỉ trong nửa năm, bà đã thành một người khác. Bà khó tính hơn, khắt khe hơn. Cuối cùng không thể chịu đựng được, tôi đã rời khỏi nhà chồng cũ để lên Hà Nội tìm lại hạnh phúc của mình. Tôi bỏ đi, mẹ chồng cũ cũng bán nhà rồi nhờ người gửi hết tiền cho tôi.

 

Sau này mỗi lần nhớ giỗ chồng cũ, tôi tìm về thắp nén hương cho anh nhưng hàng xóm nói mẹ chồng cũ của tôi đã chuyển đi nơi khác.

Hơn một năm sau, tôi yêu chồng hiện tại. Anh thương tôi và cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Đến giờ, vợ chồng tôi đã có con, cuộc sống cũng hạnh phúc lắm.

Chồng vừa mất, mẹ chồng bất ngờ đổi luôn tính khiến tôi đành bỏ đi, 5 năm sau biết được sự thật đau đớn, tôi một lòng mong được báo hiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đã dần quên chuyện xưa, tôi lại bất ngờ gặp lại mẹ chồng cũ. Tiếc rằng lần này, chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện mọi người ạ. Hôm qua tôi vô tình gặp người quen. Cô ấy là một người hàng xóm gần nhà năm ấy. Cô kể thực ra mẹ chồng cũ của tôi bị ung thư lâu rồi. Bà cũng tâm sự với cô ấy rằng không muốn làm khổ tôi, muốn tôi đi tìm hạnh phúc nên mới bất đắc dĩ đóng vai ác.

Nghe chuyện, tôi hỏi han địa chỉ bệnh viện rồi chạy vào viện thăm bà. Mẹ con gặp nhau, tôi và bà đều không thể nói được gì mà cứ ôm nhau khóc. Sau đó tôi mới nghe kể lại, mấy năm trước sức khỏe của bà vẫn tốt. Sang đến năm nay ung thư tái phát, bà cứ nằm viện triền miên.

Dù đã là mẹ chồng cũ nhưng tôi vẫn muốn làm tròn đạo hiếu. Tôi muốn chăm sóc bà để bù đắp ân tình năm xưa bà dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn lo chồng mình không chấp nhận chuyện này. Tôi nên nói như thế nào để chồng tôi không xem đó là gánh nặng và chấp nhận để tôi được chăm sóc mẹ chồng cũ đây?

Tiền đóng gạo góp cho mẹ chồng 'đều như vắt chanh' không thiếu một đồng vẫn mang tiếng ăn bám, con dâu cao tay nghĩ cách khiến bà 'xuống nước' xin lỗi

Tiền đóng gạo góp cho mẹ chồng 'đều như vắt chanh' không thiếu một đồng vẫn mang tiếng ăn bám, con dâu cao tay nghĩ cách khiến bà 'xuống nước' xin lỗi

Tháng nào cũng thế, đúng mùng 2 Thương chưa mang tiền sinh hoạt xuống góp là kiểu gì bà cũng lên gõ cửa phòng từ 4, 5h sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva chồng mất tái hôn mẹ chồng chồng cũ

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt