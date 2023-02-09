Bố mẹ chồng tuyên bố tặng cháu nội 500 triệu trong ngày đầy tháng nhưng câu nói sau đó làm tôi phải tính chuyện ly hôn

Tâm sự 09/02/2023 10:43

Không làm ra tiền phải phụ thuộc vào người khác đã đành, đằng này tiền mình làm ra, muốn mua gì còn phải đi xin từng đồng khiến Lan chán nản vô cùng.

Người mẹ trẻ tên Lan (27 tuổi) đang rơi vào một cảnh ngộ vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Cô kết hôn mới chỉ 2 năm và vừa sinh con được 4 tháng. Nhưng thậm chí cô đã phải nghĩ đến chuyện ly hôn. Tất cả bắt nguồn từ câu chuyện trong tiệc đầy tháng con trai cô.

Lan kể, 2 năm làm dâu, 4 tháng làm mẹ, mọi nỗi tủi hờn của cô đều liên quan đến một việc. Đó là gia đình nhà chồng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, sợ cô mang tiền về cho nhà mẹ đẻ. Họ sợ cô làm “thất thoát” tiền bạc nhà họ, bao gồm trong đó cả tiền lương cô kiếm được. Chung quy cũng bởi nhà mẹ đẻ của Lan nghèo.

“Ngay ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng với chồng mình đã yêu cầu mình đưa lương cho mẹ chồng giữ. Mọi chi tiêu trong nhà bà sẽ lo, chỉ cho mình giữ lại chút tiêu vặt”, Lan khổ sở nói.

 

Lan không hài lòng. Nhưng dưới sức ép của cả gia đình nhà chồng, Lan đành phải nhượng bộ. Chẳng lẽ vừa kết hôn đã ầm ĩ nhà cửa, rồi đến tai bố mẹ cô, ông bà yên lòng sao nổi.

Mặc dù mọi thứ trong nhà mẹ chồng không quá keo kiệt, vẫn mua sắm tươm tất nhưng Lan luôn thấy bí bách. Không làm ra tiền phải phụ thuộc vào người khác đã đành, đằng này tiền mình làm ra, muốn mua gì còn phải đi xin từng đồng khiến Lan chán nản vô cùng.

Lan cho hay, mẹ chồng chẳng những đã giữ thẻ lương của cô, còn liên tục điều tra cô có khoản thu nào khác hay không, đe nạt cô nếu để họ biết cô giấu giếm mang tiền về nhà đẻ thì đừng trách.

Khi cô sinh con, mọi người đến cho bé tiền, mẹ chồng cũng thu bằng sạch. Vì sợ cô cất đi mang về nhà đẻ. Bởi mọi thứ có mà mua rồi, cô cần tiêu gì đến tiền nữa đâu mà chả mang về cho bên nhà.

Bố mẹ chồng tuyên bố tặng cháu nội 500 triệu trong ngày đầy tháng nhưng câu nói sau đó làm tôi phải tính chuyện ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lan tâm sự, trong tiệc đầy tháng con trai cô, bố mẹ chồng vui mừng hỉ hả, đứng trước khách khứa, bạn bè tuyên bố tặng cháu nội một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng.

Mẹ chồng còn sang sảng chêm thêm 1 câu: “Nhưng cuốn sổ này sẽ do ông bà nội bảo quản hộ, đợi cháu đủ 18 tuổi mới bàn giao cho cháu nhé. Tiền lãi sẽ vẫn cộng thêm vào tài khoản gốc. Kẻo để mẹ cháu cầm, cuốn sổ lại đổi chủ lúc nào chả hay…”.

Ý bà ở đây, sợ cô lén rút tiền của con rồi mang về cho bố mẹ đẻ chứ còn gì nữa. Lan chẳng biết cuốn sổ do ông bà đi lập cho cháu đấy, cô có thể rút hay không. Nhưng câu nói của mẹ chồng, còn trước mặt bao nhiêu người, khiến Lan tủi hổ và phẫn uất vô cùng.

 

Câu chuyện trong bữa tiệc đầy tháng của con như giọt nước làm tràn ly, khiến Lan cứ suy nghĩ mãi. Cô chưa đưa ra được quyết định nào, nhưng mấy tháng nay, không lúc nào cô không nghĩ đến phương án bần cùng ấy - ly hôn. Bởi bảo cô chịu đựng cảnh sống này tới hết đời, cô thật sự không nhẫn nhịn nổi. Sống thế này có khác gì bị kìm kẹp, điều khiển như một con rối?

Lan chán nản nói, giá như chồng cô đứng về phe cô. Đằng này, anh còn phán “xanh rờn” rằng, có người cầm tiền lo lắng mọi thứ cho, càng nhàn thân. Song Lan hiểu, anh cũng có tư tưởng giống bố mẹ mình, không muốn Lan làm lọt một xu nào ra ngoài, kể cả là biếu bố mẹ vợ.

Thiết nghĩ cô vợ trẻ trong câu chuyện trên, trước hết nên nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ rõ ràng mọi suy nghĩ, cảm nhận của mình với chồng cũng như gia đình chồng. Kiên quyết và dứt khoát nói lên mong muốn của bản thân. Đến lúc ấy chuyện vẫn không thể thương lượng thì hãy nghĩ đến phương án khác.

Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng bí mật tặng cho chiếc hộp gỗ làm quà cưới, mở ra xem thì lặng người với thứ bên trong

Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng bí mật tặng cho chiếc hộp gỗ làm quà cưới, mở ra xem thì lặng người với thứ bên trong

Bà rất tốt với tôi. Thấy tôi không có tiền, bà lại dốc túi đưa cho tôi. Có lần biết con trai ngoại tình, mẹ chồng cũ của tôi còn đến tận nơi để dằn mặt kẻ phá hoại kia.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva bố mẹ chồng mẹ chồng con dâu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt