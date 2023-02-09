Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng bí mật tặng cho chiếc hộp gỗ làm quà cưới, mở ra xem thì lặng người với thứ bên trong

Tâm sự 09/02/2023 10:25

Bà rất tốt với tôi. Thấy tôi không có tiền, bà lại dốc túi đưa cho tôi. Có lần biết con trai ngoại tình, mẹ chồng cũ của tôi còn đến tận nơi để dằn mặt kẻ phá hoại kia.

Có lẽ hiếm ai thân thiết với mẹ chồng cũ như tôi. Mặc dù lẽ ra tôi và bà đã trở thành người dưng nhưng đối với tôi, bà chưa bao giờ là người xa lạ. Trách rằng duyên phận của tôi và người cũ đã hết, nếu không tôi nhất định sẽ trọn hiếu với bà.

Trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân đó, tôi đã từng có ác cảm với mẹ chồng cũ. Ngày ấy tôi yêu đương mù quáng, mới chỉ quen nhau nửa năm đã muốn kết hôn. Thấy tôi như vậy, bà đã gặp tôi khuyên hãy suy nghĩ lại, vì con trai của bà không tốt đẹp như những gì anh ta đã thể hiện.

Lúc ấy tôi nghĩ không thích mình nên bà mới làm vậy. Chứ chẳng có người mẹ nào lại đi nói xấu con mình cả. Vậy mà cưới nhau mới được vài tháng, tôi đã thấm những lời mà mẹ chồng cũ đã nói.

 

Chồng cũ của tôi thô lỗ, cục cằn, đụng tí là anh ta có thể dùng bạo lực ở bất cứ đâu. Sống với anh ta gần một năm, tôi già đi trông thấy. May mắn là mẹ anh ta không bênh con. Bà rất tốt với tôi. Thấy tôi không có tiền, bà lại dốc túi đưa cho tôi. Có lần biết con trai ngoại tình, mẹ chồng cũ của tôi còn đến tận nơi để dằn mặt kẻ phá hoại kia.

Dù tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mẹ chồng cũ nhưng tôi không thể sống mãi như thế. Tôi quyết định ly hôn. Ngày mà chúng tôi ra tòa, tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng vì con chung chưa có, tài sản cũng chẳng có gì nhiều.

Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng bí mật tặng cho chiếc hộp gỗ làm quà cưới, mở ra xem thì lặng người với thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại tôi đã tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Anh rất tốt với tôi, nhưng thấy tôi suốt ngày liên lạc với mẹ chồng cũ, anh lại tỏ ra khó chịu và yêu cầu tôi chấm dứt. Vì điều đó mà ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã không mời mẹ chồng cũ đến. Không biết bà nghe ngóng ở đâu nhưng ngày tôi lấy chồng, mẹ chồng cũ của tôi cũng biết.

 

Có lẽ sợ ảnh hưởng đến tôi nên hôm ấy, bà đến nhưng không lộ mặt. Khi tôi đang tất bật ở bên trong thì em gái tôi chạy vào. Con bé đưa cho tôi chiếc hộp gỗ rồi nói mẹ chồng cũ của tôi đứng nấp sau gốc cây. Lúc em tôi đi ra ngoài thì bà gọi lại rồi nhờ gửi cho tôi chiếc hộp ấy, nói đó là quà cưới.

Tôi chạy ra gốc cây ấy để tìm mẹ chồng cũ nhưng không được, bà đã về từ lúc nào. Mở chiếc hộp ấy ra, tôi lặng người nhìn thấy trong đó có hai chiếc nhẫn và một cái dây chuyền vàng. Đó là số tài sản mà mẹ chồng cũ của tôi đã để dành từ rất lâu rồi.

Tôi biết mẹ chồng cũ muốn tặng mình nên mới để lại. Nhưng nghĩ kỹ thì bà chẳng có nhiều tiền, tôi có nên nhận tấm lòng và trả lại số tiền ấy không mọi người?

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