Sau ly hôn, chồng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con gái, 3 năm sau con vừa khóc vừa nói 1 câu khiến tôi quyết giành lại anh

Tâm sự 08/02/2023 12:09

Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài kiếm chút vốn, làm lại cuộc đời, phần nào phụ giúp bố mẹ già cả, kinh tế khó khăn.

Kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm, tôi ra đi với hai bàn tay trắng và để lại con cho chồng nuôi. Bố mẹ tôi đã già cả, kinh tế khó khăn không nuôi được cháu, tôi lại muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài kiếm chút vốn, làm lại cuộc đời sau đổ vỡ hôn nhân. Chia tay, tôi thỏa thuận với chồng cũ vẫn phải cho tôi thăm con bình thường, nhà chồng đồng ý không gây khó khăn gì.

Hoàn tất thủ tục, tôi lên đường đi làm ăn xa. Ba năm lưu lạc nơi xứ người vất vả, cô đơn lại nhớ con tôi tự nhủ lòng phải cố gắng. Thi thoảng gọi điện về cho chồng cũ, nhìn con khôn lớn từng ngày tôi vui lắm. Nó rất giống bố, nói nhiều và hay trêu đùa mẹ. Ông bà rồi chồng cũ liên tục nói tốt về tôi với con. Nó vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, chỉ nghĩ rằng tôi đi xa, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở về bên chồng con.

Hết hạn làm việc, tôi trở về nước. Nơi đầu tiên tôi đến là nhà chồng cũ. Nhà anh bây giờ đã khác, xây được căn nhà 2 tầng khang trang hơn. Con gái tôi năm nay đã lên 7 tuổi, đang học lớp 2. Gặp lại con sau bao năm xa cách tôi mừng đến phát khóc, ôm con bé mà tôi tự trách bản thân mình là người mẹ tồi, không có trách nhiệm với con.

Chồng cũ cũng đứng đấy, anh nhìn tôi với vẻ mặt hiền dịu có đôi phần khách sáo và ngượng ngùng. Chơi với con, hỏi thăm về cuộc sống của bố con anh một lúc thì tôi về nhà. Con bé biết tôi về, nó ôm chặt lấy mẹ thút thít: "Mẹ đừng bỏ con, bà nói bố mẹ xa nhau rồi. Con không muốn cô Thúy làm mẹ của con đâu. Con muốn cả bố cả mẹ cơ. Mẹ đừng bỏ con mà…".

Sau ly hôn, chồng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con gái, 3 năm sau con vừa khóc vừa nói 1 câu khiến tôi quyết giành lại anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lời con bé nói khiến tôi đứng hình, nói đau ở trong tim. Tôi đã bỏ con 3 năm qua và giờ lại tiếp tục làm điều đó. Liệu sau này lớn, con sẽ tha thứ cho tôi chứ? Và điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là người phụ nữ tên Thúy mà con nhắc tới. Hỏi chồng về người đàn bà định thế chỗ tôi, anh ngượng ngùng bảo: "Thúy là cô gái nhà anh chuẩn bị hỏi cưới. Mẹ muốn anh lấy vợ, anh nghĩ con cũng cần người chăm sóc".

Hóa ra là vậy, tôi im lặng nhưng cảm giác như bị phản bội, rằng tôi vẫn là vợ anh. Tôi cười vui vẻ nói với con: "Sẽ không có ai làm mẹ con đâu, đợi mẹ một chút mẹ sẽ về với con". Trở về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời con nói, về quyết định của chồng. Thay vì ngồi nhà mập mờ đoán chồng có lấy người đàn bà kia, liệu cô ta có đối xử tốt với con tôi không thì tôi liều mình hẹn gặp chồng cũ và Thúy.

 

Trước mặt người phụ nữ độc thân, kém tôi 3 tuổi đó tôi không ngần ngại mà tới nắm tay chồng cũ lớn giọng: "Cảm ơn em đã ở bên chồng chị thời gian chị vắng nhà. Nhưng tiếc quá, 2 anh chị lại tái hôn rồi. Anh Vĩnh ngại chưa báo với em thôi. Vài ngày nữa bọn chị tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, em đến chung vui nhé".

Thúy tức không nói được gì mà bỏ về, còn chồng cũ thì cứ ú ớ rồi bực dọc vì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh bất ngờ trước hành động của tôi, vì sao tôi lại xua đuổi vợ tương lai của anh, nhận tôi tái hôn với anh rồi. Chẳng để anh phải suy diễn nhiều tôi khẽ thì thầm: "Em làm tất cả là vì con và vì anh nữa. Ba năm trước chúng ta chia tay vì hiểu lầm, mâu thuẫn. Em suy nghĩ lại rồi, ngoài em ra thì không ai có thể làm mẹ con anh tốt hơn em cả. Anh và em cùng vun đắp hạnh phúc, cùng cho con một gia đình đầy đủ được không?".

Vinh chỉ ậm ừ và nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Hết 1 tuần, anh đưa con sang nhà tôi chơi và gật đầu tái hôn. Bố mẹ 2 bên mừng lắm, tôi cũng vậy. Gương vỡ lại lành, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu vợ chồng tôi chịu hàn gắn, biết hạ cái tôi xuống, suy nghĩ sâu xa và sống vì con, vì tương lai. Tôi đã mất anh một lần, tôi không thể để mất anh lần thứ 2 được.

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Anh chưa phải là đại gia để không cần lo nghĩ đến tiền bạc. Càng ngày anh càng cảm thấy Hương kém cỏi, dựa dẫm, thụ động, không bằng một nửa của Hạ.

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