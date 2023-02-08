Theo sự giới thiệu của bà cô trong họ, tôi đưa con riêng của mẹ kế đi gặp mặt Long. Không ngờ, khi cả 3 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì anh lại tỏ ra thích tôi.

Mẹ mất được một thời gian thì bố tôi tái hôn với cô hàng xóm. Mẹ kế cũng góa chồng nhưng đã có một đứa con gái kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi về ở với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Dù không cùng máu mủ nhưng tôi và con riêng của mẹ kế hầu như không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn. Lớn lên, vì chăm chỉ, học hành đàng hoàng nên tôi có công ăn việc làm tử tế. Nhưng con riêng của mẹ kế thì học kém nên chỉ hết cấp 3 là con bé ở nhà làm công nhân. Mẹ kế lo cho con riêng nên luôn thúc giục chuyện cưới xin, rồi nhờ người mai mối. Theo sự giới thiệu của bà cô trong họ, tôi đưa con riêng của mẹ kế đi gặp mặt Long. Không ngờ, khi cả 3 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì anh lại tỏ ra thích tôi.

Kể từ lần đó, anh xin số điện thoại của tôi rồi thường xuyên liên lạc. Anh nói, có ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vì chuyện này mà tôi cũng khó xử lắm nhưng bố mẹ nói rằng, là chị em với nhau thì ai cũng được. Hơn nữa, tôi nghĩ trước đó, Long và con riêng của mẹ kế cũng chưa hề biết gì về nhau, không có mối quan hệ ràng buộc nào thì cũng chẳng sao. Còn con riêng của mẹ kế không nói gì nhưng vẻ mặt có phần không vui. Ảnh minh họa: Internet Tôi và Long qua lại khoảng 1 năm thì chính thức ra mắt họ hàng hai bên. Anh là người hiền lành, ân cần và chu đáo. Những ngày lễ, anh không bao giờ quên tặng quà cho tôi và bố mẹ nên khi được cầu hôn, tôi đồng ý ngay.

Ngày đám cưới, chúng tôi tổ chức ở một khách sạn lớn trong thành phố. Nhưng khi đang bắt đầu trao nhẫn cưới thì bỗng dưng con riêng của mẹ kế ở đâu chạy lên sân khấu. Con bé mặt đỏ phừng phừng như vừa uống rượu rồi khóc nói rằng: "Sao chị lại cướp bồ của em? Từ trước đến giờ chị lúc nào cũng giỏi giang hơn em, tại sao lại bất công như vậy?". Toàn bộ họ hàng hai bên xôn xao, mẹ kế vội chạy lại đưa con đi chỗ khác. Con riêng của mẹ kế còn nói lời phũ phàng: "Sao mẹ lại đẩy con? Chỉ vì mẹ bảo dành tiền cho chị ấy vào đại học mà con không được ăn học đầy đủ. Mẹ không xứng làm mẹ chút nào!". Những lời nói của con bé làm mẹ kế rơi nước mắt nhưng bà vẫn cố lôi em đi để chúng tôi tổ chức hôn lễ suôn sẻ. Lúc đi rồi con riêng của mẹ kế còn nói với lại: "Anh ấy là bạn trai em mà, bọn em đã có tình cảm với nhau...". Tôi giật mình vì những lời nói đó nhưng nghĩ bụng để đám cưới xong xuôi rồi tìm hiểu sau. Sau đám cưới về nhà, tôi lập tức hỏi chồng cho ra nhẽ. Chồng tôi thú nhận rằng, sau buổi gặp gỡ lần đầu cả 3 người, con riêng của mẹ kế có gọi chồng tôi đi nhậu. Không ngờ buổi tối hôm đó vì uống quá nhiều nên hai người đã đi quá giới hạn. Chồng nói rằng cảm thấy có lỗi với tôi và mong tha thứ nhưng anh khăng khăng rằng, đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, là "tai nạn" chứ người anh yêu thực sự là tôi. Nghe xong câu chuyện mà tôi như trên trời rơi xuống đất, người đàn ông của tôi lại ngủ với con của mẹ kế. Tôi suy nghĩ suốt 3 ngày, thấy chuyện này không thể chấp nhận được nên đành làm đơn ly hôn và muốn giao anh lại cho em gái. Nhưng chồng tôi cứ năn nỉ kiếp này chỉ yêu mình tôi thôi. Giờ tôi không biết tính làm sao, tôi làm như vậy có đúng không?

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