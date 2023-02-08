Giữa lúc tiến hành hôn lễ, con gái của mẹ kế khóc lóc tố tôi cướp bồ, 3 ngày sau tôi liền ly hôn trả người yêu cho em

Tâm sự 08/02/2023 11:19

Theo sự giới thiệu của bà cô trong họ, tôi đưa con riêng của mẹ kế đi gặp mặt Long. Không ngờ, khi cả 3 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì anh lại tỏ ra thích tôi. 

Mẹ mất được một thời gian thì bố tôi tái hôn với cô hàng xóm. Mẹ kế cũng góa chồng nhưng đã có một đứa con gái kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi về ở với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Dù không cùng máu mủ nhưng tôi và con riêng của mẹ kế hầu như không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn.

Lớn lên, vì chăm chỉ, học hành đàng hoàng nên tôi có công ăn việc làm tử tế. Nhưng con riêng của mẹ kế thì học kém nên chỉ hết cấp 3 là con bé ở nhà làm công nhân. Mẹ kế lo cho con riêng nên luôn thúc giục chuyện cưới xin, rồi nhờ người mai mối. Theo sự giới thiệu của bà cô trong họ, tôi đưa con riêng của mẹ kế đi gặp mặt Long. Không ngờ, khi cả 3 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì anh lại tỏ ra thích tôi. 

Kể từ lần đó, anh xin số điện thoại của tôi rồi thường xuyên liên lạc. Anh nói, có ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vì chuyện này mà tôi cũng khó xử lắm nhưng bố mẹ nói rằng, là chị em với nhau thì ai cũng được. Hơn nữa, tôi nghĩ trước đó, Long và con riêng của mẹ kế cũng chưa hề biết gì về nhau, không có mối quan hệ ràng buộc nào thì cũng chẳng sao. Còn con riêng của mẹ kế không nói gì nhưng vẻ mặt có phần không vui.

Giữa lúc tiến hành hôn lễ, con gái của mẹ kế khóc lóc tố tôi cướp bồ, 3 ngày sau tôi liền ly hôn trả người yêu cho em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Long qua lại khoảng 1 năm thì chính thức ra mắt họ hàng hai bên. Anh là người hiền lành, ân cần và chu đáo. Những ngày lễ, anh không bao giờ quên tặng quà cho tôi và bố mẹ nên khi được cầu hôn, tôi đồng ý ngay.

Ngày đám cưới, chúng tôi tổ chức ở một khách sạn lớn trong thành phố. Nhưng khi đang bắt đầu trao nhẫn cưới thì bỗng dưng con riêng của mẹ kế ở đâu chạy lên sân khấu. Con bé mặt đỏ phừng phừng như vừa uống rượu rồi khóc nói rằng: "Sao chị lại cướp bồ của em? Từ trước đến giờ chị lúc nào cũng giỏi giang hơn em, tại sao lại bất công như vậy?".

Toàn bộ họ hàng hai bên xôn xao, mẹ kế vội chạy lại đưa con đi chỗ khác. Con riêng của mẹ kế còn nói lời phũ phàng: "Sao mẹ lại đẩy con? Chỉ vì mẹ bảo dành tiền cho chị ấy vào đại học mà con không được ăn học đầy đủ. Mẹ không xứng làm mẹ chút nào!". Những lời nói của con bé làm mẹ kế rơi nước mắt nhưng bà vẫn cố lôi em đi để chúng tôi tổ chức hôn lễ suôn sẻ.

Lúc đi rồi con riêng của mẹ kế còn nói với lại: "Anh ấy là bạn trai em mà, bọn em đã có tình cảm với nhau...". Tôi giật mình vì những lời nói đó nhưng nghĩ bụng để đám cưới xong xuôi rồi tìm hiểu sau. Sau đám cưới về nhà, tôi lập tức hỏi chồng cho ra nhẽ.

Chồng tôi thú nhận rằng, sau buổi gặp gỡ lần đầu cả 3 người, con riêng của mẹ kế có gọi chồng tôi đi nhậu. Không ngờ buổi tối hôm đó vì uống quá nhiều nên hai người đã đi quá giới hạn. Chồng nói rằng cảm thấy có lỗi với tôi và mong tha thứ nhưng anh khăng khăng rằng, đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, là "tai nạn" chứ người anh yêu thực sự là tôi.

Nghe xong câu chuyện mà tôi như trên trời rơi xuống đất, người đàn ông của tôi lại ngủ với con của mẹ kế. Tôi suy nghĩ suốt 3 ngày, thấy chuyện này không thể chấp nhận được nên đành làm đơn ly hôn và muốn giao anh lại cho em gái. Nhưng chồng tôi cứ năn nỉ kiếp này chỉ yêu mình tôi thôi. Giờ tôi không biết tính làm sao, tôi làm như vậy có đúng không?

Trải qua 'một lần đò', tôi hạnh phúc vì có được chồng trẻ đẹp trai, chiều chuộng, đến khi đọc được dòng nhật ký bí mật, tôi bỗng cảm thấy rợn người

Trải qua 'một lần đò', tôi hạnh phúc vì có được chồng trẻ đẹp trai, chiều chuộng, đến khi đọc được dòng nhật ký bí mật, tôi bỗng cảm thấy rợn người

Với điều kiện của Tường thì hoàn toàn có thể tìm một người phụ nữ trẻ để kết hôn, ai lại dại dính vào đàn bà có tuổi đã qua một đời chồng như tôi? 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình mẹ kế chồng ngoại tình với em gái chồng mới cưới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt