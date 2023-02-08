Tôi tái hôn sau 6 năm vợ mất, ngày đưa vợ mới về ra mắt bố mẹ vợ cũ, tôi như hóa đá nghe được bí mật ngỡ ngàng

Người ta thường nói rằng, yêu lâu nhanh chán nhưng với tôi thì không. Tôi ngày càng yêu cô ấy hơn. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, hay cười và rất nhanh nhẹn, bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Bố mẹ tôi cũng ưng cô ấy và chỉ mong hai đứa nhanh ra trường sớm kết hôn. Mẹ bảo: "Con mà lấy được cái Loan thì nhà mình có phúc, nó khéo léo biết vun vén gia đình. Con tuy học giỏi nhưng ít va chạm xã hội nên có con dâu như nó là mẹ mới yên tâm".

Tôi và vợ học với nhau từ hồi cấp 2. Vì nhà gần nhau và hai bên gia đình biết hết hoàn cảnh. Tôi còn nhớ, hồi đó mẹ đôi lúc còn đùa vui với cô ấy rằng: "Sau này làm con dâu bác nhé". Khi đó, chúng tôi còn nhỏ chẳng biết gì nhưng như định mệnh, lớn lên đến tuổi trưởng thành, hai đứa yêu nhau thắm thiết.

Bản thân tôi cưới xong muốn có con luôn nhưng vợ bảo vài năm nữa, tôi đành chiều theo ý cô ấy. Ngoài thời gian đi làm, một năm chúng tôi đi du lịch với đám bạn 2 lần như thời thanh niên. Nhưng thật không may đang sống vui vẻ hạnh phúc thì vợ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi như chết lặng vì với tôi, vợ là tất cả, là cuộc sống, là người tôi có thể dựa dẫm tinh thần lúc mệt mỏi. Ngày thường khi gặp chuyện, tôi đều có vợ để chia sẻ tâm sự. Giờ cô ấy ra đi khiến tôi suy sụp chưa từng thấy.

Mọi việc như đúng dự định, ra trường đi làm là mẹ sang hỏi cưới vợ cho tôi, đương nhiên đằng gái cũng đồng ý ngay lập tức. Cưới xong, chúng tôi được bố mẹ cho nhà cửa ra ở riêng. Nói chung hai vợ chồng chẳng phải lo lắng gì, chỉ cần đi làm công ăn lương đủ chi tiêu hàng tháng là được. Bố mẹ tôi cũng không yêu cầu con dâu phải phục vụ vì ông bà có suy nghĩ rất thoáng, hiện đại. Còn với tôi, bố mẹ vợ đối xử với tôi như con ruột trong nhà. Bạn bè đều ngưỡng mộ mối tình chung thủy của hai đứa, lại có nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng.

Thấy tôi sụt cân trầm trọng, bố mẹ đưa tôi về nhà sống chung và chăm nom. Bố mẹ vợ ở gần nhà cũng thường xuyên mang đồ bổ sang cho tôi. Nhìn nội ngoại hai bên cần mẫn chăm tôi như trẻ con, tôi đành tự mình đứng dậy để họ đỡ lo lắng.

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Sau sự ra đi của vợ một năm, gia đình giục tôi nhanh chóng tìm người khác nhưng tôi không nỡ buông bỏ quá khứ. Việc tìm người khác quá dễ dàng nhưng hình ảnh của vợ luôn trong tâm trí tôi hàng ngày, hàng giờ. Đôi lúc, tôi còn tìm đến nhà bố mẹ vợ để chơi và nhớ lại những kỉ niệm chúng tôi đã có với nhau.

Khoảng 6 năm sau đó, qua người hàng xóm, bố mẹ mai mối cho tôi một cô gái. Qua lời giới thiệu thì cô ấy đã quá lứa lỡ thì nhưng hiền lành ngoan ngoãn. Lần đầu gặp tôi thấy cô ấy có nét gì đó giống người vợ đã qua đời của tôi. Bố mẹ khuyên tôi nên quyết định đám cưới luôn để còn sinh con đẻ cái, có người nối dõi tông đường. Thương bố mẹ, tôi đồng ý đám cưới chỉ ba tháng sau đó.

Chuyện tái hôn tôi không giấu diếm bố mẹ vợ cũ. Nhưng ngày cưới, ông bà bận về quê có giỗ nên không tham dự được. Ngay sau đó, tôi dẫn vợ mới đến nhà vợ cũ để ra mắt. Hôm đó, bố mẹ vợ cũ nấu một bữa cơm để cùng ăn với hai vợ chồng tôi. Nhưng ngay lúc đó, mẹ vợ cũ bỗng dưng tỏ vẻ giật mình nhìn rất kĩ vợ tôi, còn bố vợ cũ thì vẫn vui vẻ nói chuyện.

Lúc mẹ vợ cũ và vợ mới của tôi ở dưới bếp chuẩn bị vài thứ để cả nhà ăn cơm, tôi đi vệ sinh qua bỗng nghe bà nói với vợ tôi: "Này cháu, nếu bác không nhầm thì cháu đã từng qua một đời chồng rồi. Cháu từng cưới thằng Mẫn cháu bác nhưng bỏ đi ngay trong đêm tân hôn. Bác nhìn cháu là nhận ra ngay. Tại sao cháu lại quen thằng Cường được?".

Nghe mẹ vợ cũ nói tôi như chết lặng, rõ ràng là vợ mới nói chưa từng kết hôn kia mà, tại sao lại có chuyện như vậy? Tôi không kìm chế được nên chạy lại hỏi thẳng mọi chuyện, lúc đó cô ấy mới thú nhận đã nói dối về quá khứ để lấy tôi. Tôi thất vọng lắm, cũng chưa kể sự thật với bố mẹ, liệu tôi có nên ly hôn không hay cho cô ấy một cơ hội tiếp tục?