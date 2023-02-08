Trải qua 'một lần đò', tôi hạnh phúc vì có được chồng trẻ đẹp trai, chiều chuộng, đến khi đọc được dòng nhật ký bí mật, tôi bỗng cảm thấy rợn người

Ba năm sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, tôi không yêu ai. Thực sự tôi cũng chưa muốn tiếp tục mối quan hệ mới vì những dư âm ám ảnh của cuộc hôn nhân đầu. Nhưng rồi, tình cờ tôi gặp người chồng hiện tại trong một lần đi chơi. Tường kém tôi 8 tuổi và là em trai bạn cùng lớp của tôi.

Là người phụ nữ trải qua hai lần kết hôn nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên. Còn nhớ, với người chồng đầu tiên, chúng tôi yêu nhau mãnh liệt bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình. Nhưng sau khi cưới, những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu không thể giải quyết được. Tôi ức chế đâm đơn ly hôn dù đã sinh một cô con gái đáng yêu. Chồng ra đi để lại cho tôi căn nhà và hứa hàng tháng chu cấp nuôi dưỡng con gái.

Nhưng thời gian trôi đi, Tường vẫn kiên trì với quyết định của mình. Tường rất tốt với con gái tôi và thường xuyên chăm con bé như con đẻ. Lâu dần, tôi bị cảm động bởi những việc làm này rồi gật đầu đồng ý yêu anh. Trong ngày lễ tình nhân, Tường còn tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương giá trị.

Ấn tượng của tôi lần đầu gặp Tường là anh khá đẹp trai và lém lỉnh. Trong những lần gặp gỡ sau đó, Tường có hỏi tôi về chuyện cá nhân, tôi cũng thật thà kể mọi chuyện không giấu bất cứ thứ gì. Ai ngờ Tường nói rằng muốn theo đuổi tôi và thích phụ nữ trưởng thành. Tôi nói rằng, tôi hơn Tường 8 tuổi nên mối quan hệ này khập khiễng lắm.

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Về phía đằng trai, bố mẹ Tường phản đối tôi lắm. Ông bà nói rằng, với điều kiện của Tường thì hoàn toàn có thể tìm một người phụ nữ trẻ để kết hôn, ai lại dại dính vào đàn bà có tuổi đã qua một đời chồng như tôi? Nhưng Tường vẫn khăng khăng "chỉ cưới mình tôi mà thôi".

Những ngày sau khi kết hôn khá ổn, Tường chăm tôi lắm, anh thường nói rằng tôi mặc đồ đỏ trông rất trẻ trung năng động. Anh cũng thường mua tặng tôi những bộ váy màu đỏ vì lý do đó. Bản thân tôi thích sự đơn giản, nhã nhặn nhưng vì chiều lòng anh, tôi đành thay đổi phong cách ăn mặc của mình.

Tình cờ một hôm khi đang dọn dẹp, tôi thấy một cuốn sách, mở ra xem thì đó là cuốn nhật ký, đọc xong tôi choáng váng. Bên trong là những dòng chữ dày dặc của chồng nói về tình yêu của mình dành cho người yêu cũ. Anh còn nói rằng, cô rất thích mặc đồ màu đỏ. Anh cũng viết về việc bị bố mẹ phản đối chỉ vì gia đình cô không môn đăng hộ đối, cô cũng chưa có công việc ổn định, họ không muốn có một cô con dâu ở nhà ăn bám chồng.

Giờ tôi mới hiểu ý của Tường khi luôn mua cho tôi những bộ đồ màu đỏ. Tự dưng tôi có cảm giác rợn người "sống mà hơn chết", có phải tôi chỉ là người thay thế cho mối tình không thành trong quá khứ của anh?

Buổi tối, Tường đi làm về lại mua tặng cho tôi một bộ quần áo mặc ở nhà màu đỏ, tôi tức giận lén ném vào thùng rác. Hiện tôi chưa biết phải làm sao, tôi tính phải nói rõ ràng mọi chuyện rồi ly hôn với anh. Tôi không thể sống như một cái bóng của người khác trong mắt anh mãi được.