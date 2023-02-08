Vượt qua cú sốc vợ mất để tái hôn, trước ngày diễn ra hôn lễ, tôi lập tức trốn đi vì đọc được tin nhắn của vợ sắp cưới

Sau khi vợ mất một thời gian, nhiều người khuyên tôi nên tái hôn vì cảnh "gà trống nuôi con" rất vất vả, hơn nữa con trai tôi nếu có người chăm sóc sẽ tốt hơn.

Cho đến bây giờ, ngồi ngẫm lại cuộc đời mình tôi thấy thật vất vả và nhiều nước mắt nhưng cũng may tôi còn đứa con trai khôi ngô bên cạnh, nó là niềm vui, niềm hi vọng và là cuộc sống để tôi có thể bước tiếp trên đường đời này. Còn nhớ, hai vợ chồng tôi tình cờ gặp nhau ở chỗ làm rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ trong vài tháng, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Đều là người ngoại tỉnh nên sau đám cưới, hai vợ chồng tôi đi thuê nhà nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc. Chúng tôi thề nguyện sẽ cố gắng kiếm tiền rồi sinh con, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ trong 5 năm, vợ chồng đã mua được căn hộ lớn khiến ai cũng ghen tị.

Rồi vợ cũng sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh, lúc này bố mẹ tôi ở quê đều lên phụ giúp. Ông bà biết vợ tôi vất vả kiếm tiền mua nhà nên bảo rằng: "Tiền nong bố mẹ không có nhưng có thể chia sẻ với các con bằng cách giúp việc trong nhà như cơm nước, chăm cháu để vợ chồng không phải thuê giúp việc". Vợ chồng tôi thực sự cảm động vì dẫu sao bố mẹ cũng hiểu được những mệt mỏi chúng tôi phải cố gắng khi bám trụ tại thành phố. Mọi kế hoạch của hai vợ chồng đều dần dần thực hiện được, tôi còn mua cả ô tô, mỗi lần cả nhà về quê, ai nấy đều trầm trồ khen chúng tôi quá giỏi. Rồi khi con trai bước vào lớp 1 thì chẳng may vợ tôi gặp tai nạn qua đời. Lúc đó, tôi không biết phải đối mặt với sự thật thế nào, mấy hôm liền không ăn ngủ được phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, người thân khuyên nhủ và tôi chợt hiểu ra, mình vẫn phải tiếp tục sống vì con trai bé bỏng và thế là tôi đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.

Sau khi vợ mất một thời gian, nhiều người khuyên tôi nên tái hôn vì cảnh "gà trống nuôi con" rất vất vả, hơn nữa con trai tôi nếu có người chăm sóc sẽ tốt hơn. Nhưng đúng là đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có giây phút nào quên được hình bóng của vợ. Nhiều đêm, tôi còn có cảm giác như cô ấy vẫn đang nằm bên cạnh mình khiến nước mắt chảy dài. Đến khi con trai vào cấp 3, cảm thấy mọi việc đã ổn nên tôi bắt đầu mối quan hệ mới với cô gái tên Hương. Em không ồn ào sôi nổi nhưng hiểu chuyện, khéo léo và biết chiều chuộng người khác. Qua các lần tiếp xúc, tôi thấy em rất yêu thương con trai tôi, em còn hứa rằng, nếu cưới nhau em sẽ xem con tôi như là con ruột của mình. Nghe lời em nói tôi cũng an tâm vì trước đó tôi luôn ám ảnh cảnh "mẹ kế con chồng". Đây là lý do vì sao, nhiều năm qua tôi một mình nuôi con khôn lớn. Ảnh minh họa: Internet Rồi đám cưới cũng được ấn định ngày, trước hôn lễ tôi đang vui mừng sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón em về thì choáng váng khi nhận được tin nhắn nhầm của vợ sắp cưới: "Mẹ yên tâm, cưới xong con sẽ tìm cách đẩy thằng bé về ở với ông bà nội, con chỉ muốn thoải mái thôi, nghĩ cảnh phải chăm lo cho nó con phát ngấy rồi". Tôi bủn rủn tay chân không ngờ vợ sắp cưới lại có ý đồ đáng sợ như vậy, thế mà bề ngoài trước mặt tôi cô ấy lại thể hiện là con người khác. Ngay lập tức, tôi lên kế hoạch nhờ bố mẹ gọi sang bên nhà vợ sắp cưới bảo hủy hôn với lý do tôi vắng nhà, không biết đi đâu. Sau đó, tôi cũng thu dọn đi xa nhà một thời gian, chặn hết số liên lạc với bên nhà cô ấy đề phòng họ quấy rối làm phiền. Trước khi đi, tôi nhắn tin nói rõ sự tình và bảo đã biết rõ về con người thật của cô ấy.

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