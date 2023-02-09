Mẹ chồng suốt ngày nói xấu con dâu, còn gọi điện cho nhà thông gia mắng vốn, bố tôi liền nói một câu, bà đổi luôn tính

Bà có một tính là hay soi mói và để bụng. Mỗi khi khó chịu với tôi, bà không nói ra, cứ ôm cục tức trong lòng, đá thúng đụng nia. Vợ chồng tôi đi làm mệt, lại có con nhỏ còn chưa đầy năm, sao đủ tinh ý phát hiện thái độ không hài lòng của bà mà dỗ dành mãi được.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là kể mãi không hết mọi người nhỉ? Tôi lấy chồng đã được 3 năm. Trong cuộc sống gia đình đương nhiên không thể tránh được mâu thuẫn với mẹ chồng. Dù có việc gì, tôi luôn xác định mẹ chồng là người đã sinh ra chồng mình để cư xử đúng mực, tôn trọng và trân trọng bà, nhưng có vẻ bà không hiểu được điều đó.

Bực nhất là nửa năm gần đây mẹ tôi đã nhận 4 cuộc gọi điện nói xấu con dâu của mẹ chồng tôi. Mẹ tôi khó chịu lắm, ở xa chẳng biết tôi thế nào, hỏi thì tôi lúc nào cũng khen (vì tôi không muốn bố mẹ lo). Bà bảo tôi là nói thẳng đi, đừng để mẹ chồng gọi về than vãn nữa, nếu để bố tôi biết là to chuyện. Bà còn mắng tôi không biết thương bố mẹ, cư xử với nhà chồng không khéo để bố mẹ không được yên thân.

Cứ nhằm ngày lễ Tết, hoặc có họ hàng đến chơi, bà lại than vãn, buồn phiền, nói xấu con dâu . Thành ra trong mắt họ hàng tôi là đứa chẳng ra gì. Nghĩ ấm ức nhưng tôi chỉ biết nói với chồng, anh lại hứa sẽ tác động nhưng mãi chẳng có kết quả gì.

Bố tôi tính nóng, gia trưởng nhưng lại có 3 cô con gái. Ông rất khó chịu nếu nhà nội lên mặt hay tỏ ra coi thường nhà ngoại. Chị gái tôi suýt nữa thì tan tành đám cưới cũng chỉ vì nhà trai không tôn trọng nhà gái. Chính vì thế, tôi rất sợ ông biết mẹ chồng khó chịu với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến tháng trước, nỗi lo lắng của tôi đã thành sự thật. Tối tôi đi làm về thấy mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ khó chịu, gọi con trai vào phòng riêng tâm sự. Anh nói chuyện xong về phòng căng thẳng bảo tôi là mẹ giận vì bị ông thông gia mắng vốn.

Hỏi ra mới biết, bà lại soi tôi vụ cả tuần về muộn, bà phải trông cháu giúp. Mà thực ra vợ chồng tôi có phân công nhưng chồng tôi lại nhờ bà nội để đi nhậu với đám bạn. Bà gọi điện kể tội con dâu, mẹ tôi đang chịu trận thì bố tôi vào phòng nên nghe được hết. Ông giật luôn điện thoại tiếp chuyện.

"Bà thông gia này, tôi nói thẳng nhé. Con Lan giờ nó là con bà đấy. Bà đi kể xấu nó thì xấu mặt bà chứ không xấu mặt tôi đâu. Bà gọi cho chúng tôi làm gì, muốn chửi chúng tôi không biết dạy con nên giờ bà chịu khổ à? Không chịu được mời bà trả nó về đây, tôi nhận. Còn vẫn muốn nó là con dâu thì bà đánh, mắng hay làm gì cứ thẳng tay mà dạy dỗ. Đừng có cái gì cũng gọi chúng tôi".

Chồng tôi kể là bà bảo: "Tôi chừa rồi, không đấu được bố con nhà nó". Chẳng biết bà có bỏ cái tính nói xấu sau lưng không, nhưng giờ tôi cũng khổ không kém mọi người ạ.

Mẹ chồng tôi bắt đầu chuyển hướng sang mắng tôi thẳng thừng thay vì đi nói xấu. Bà soi xét đủ thứ, từ những cái vụn vặt như nấu ăn chưa ngon như ý để mua sắm nhiều, chăm con mãi không tăng cân... Gần như ngày nào gia đình tôi cũng căng thẳng. Phải làm sao để quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt lên đây, tôi mệt mỏi quá rồi.