Tôi sắp lấy chồng, đồng nghiệp không chúc phúc mà còn khuyên đừng vội đám cưới, đến ngày đi đăng ký kết hôn, tôi mới sụp đổ phát hiện lý do

Tâm sự 09/02/2023 19:31

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không đến ủy ban như dự định nữa mà về thẳng phòng trọ. Chồng sắp cưới trách cứ tôi chê bai anh, không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.

Vì buồn chuyện gia đình nên tôi chuyển công tác đến thành phố khác. Một thân một mình làm việc, sinh sống ở nơi xa lạ nên tôi rất bỡ ngỡ. Cũng may bên cạnh luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của Luân. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng tin tưởng và yêu quý Luân hơn. Chúng tôi thành một đôi nhưng vẫn giấu đồng nghiệp vì không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Yêu nhau được 1 năm, tôi dẫn Luân về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Về phía gia đình Luân, họ hối thúc cưới gấp và khen ngợi tôi hết lời. Chỉ có điều, vài người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, ai cũng khuyên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nóng vội quyết định để hối hận. Dù thắc mắc trước lời khuyên của đồng nghiệp nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu, lại tin tưởng Luân hết mực nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trước rồi sang năm mới tổ chức đám cưới. Hôm qua, trên đường đến ủy ban, chồng chưa cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ. Anh nói anh đã ly hôn 2 lần rồi nên luôn mong muốn lần đăng ký kết hôn này sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời.

Tôi sắp lấy chồng, đồng nghiệp không chúc phúc mà còn khuyên đừng vội đám cưới, đến ngày đi đăng ký kết hôn, tôi mới sụp đổ phát hiện lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Luân nói. Yêu nhau 1 năm, anh chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vợ cũ. Quá bất ngờ, tôi bảo Luân tấp xe vào một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Lúc này, Luân mới thành thật nói rõ mọi chuyện. Hóa ra anh từng kết hôn 2 lần và mỗi lần đều có một đứa con riêng với vợ cũ. Nhưng vì nhiều lý do nên họ chia tay nhau. Mỗi tháng, anh sẽ chu cấp 2 triệu cho một đứa bé. Anh không tiết lộ chuyện này vì sợ tôi nghĩ xấu về anh rồi đòi chia tay. "Anh quá yêu em nên mới giấu kín". Luân thủ thỉ như thế.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không đến ủy ban như dự định nữa mà về thẳng phòng trọ. Luân trách cứ tôi chê bai anh, không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Tôi cũng yêu Luân rất nhiều nhưng làm vợ một người đàn ông đã ly hôn 2 lần thì liệu có hạnh phúc? Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Đi chơi xa cùng hội bạn thân, vợ choáng váng phát hiện được bí mật tày trời của chồng

Đi chơi xa cùng hội bạn thân, vợ choáng váng phát hiện được bí mật tày trời của chồng

Ra Tết, tôi rủ chồng đi chơi, du xuân vừa thoải mái đầu óc để đón chào năm mới, nhưng nói thế nào chồng cũng không chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình ly hôn tái hôn con riêng của chồng

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt