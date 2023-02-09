Bị bố chồng chèn ép, cô con dâu liên tục bị 'gọi riêng' để nhắc nhở giấu kín bí mật động trời của ông

Tâm sự 09/02/2023 16:31

Đôi khi tôi cũng thấy áp lực khi sống ở nhà chồng, song vì chồng con mà tôi cố gắng để chịu đựng, tự an ủi bản thân để sống tốt.

Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 6 năm, suốt thời gian qua tôi luôn làm tròn bổn phận người con dâu, người vợ và là người mẹ chăm chỉ, luôn vun vén cho nhà chồng. Tất cả người thân, họ hàng bên nhà chồng đều phải dành lời khen ngợi cho tôi, duy chỉ có bố chồng là khó tính, hay càu nhàu và chẳng mấy khi hài lòng về con dâu.

Bố chồng tôi rất kỹ tính, khó tính và lầm lì nên tôi cũng không biết lúc nào ông ấy vui hay buồn… Nói chung, bố chồng tôi là người tương đối khó hiểu và tôi cũng không dám quan tâm nhiều đến đời tư của bố chồng cũng như mẹ chồng tôi. Hàng ngày, tôi luôn cố gắng để dọn dẹp nhà cửa thật sạch, nấu cơm, rửa bát và chăm sóc chồng con cho thật tốt. Đôi khi tôi cũng thấy áp lực khi sống ở nhà chồng, song vì chồng con mà tôi cố gắng để chịu đựng, tự an ủi bản thân để sống tốt.

Thời gian qua, tôi bị bố chồng chèn ép đã mệt mỏi rồi, thật không may cho tôi đó là tình cờ biết được bí mật của bố chồng, khiến tôi lao đao sống cũng không yên. Cách đây một tháng, trong lúc bố chồng tôi ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà, thấy có nhiều cuộc gọi số máy lạ gọi đến, tôi không dám nghe vì không phải điện thoại của mình.

Một lúc sau, thấy có tin nhắn đến, tôi đành mở ra xem có việc gì quan trọng không thì khá bất ngờ trước nội dung của tin nhắn: "Con bị ốm suốt cả tuần nay, anh mau về thăm con, lo tiền chữa bệnh cùng em". Lúc đó tôi nghĩ chắc người nào nhầm số máy, nhưng hôm sau thấy bố chồng tôi nói là đi đâu đó có việc vài ngày, còn cầm đi số tiền lớn.

 

Hôm bố chồng tôi trở về, tôi lại buột miệng hỏi thăm: "Bố đi thăm người ốm, người đó đã khỏe chưa bố? Hôm trước con vô tình đọc được tin nhắn của người ta gửi cho bố". Bố chồng tôi thần người ra, lắp bắp thú nhận: "Con biết chuyện rồi à. Bố có con riêng và người bên ngoài, nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Con đừng nói cho mẹ và chồng biết nhé, nếu không gia đình này tan nát mất".

Bị bố chồng chèn ép, cô con dâu liên tục bị 'gọi riêng' để nhắc nhở giấu kín bí mật động trời của ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ, bố chồng tôi lại lén lút với người phụ nữ khác, còn có con riêng nữa. Quả thực, chỉ là con dâu nhưng tôi khá sốc, nhưng nghe lời bố chồng, tôi cố gắng giữ bí mật chuyện này. Được một thời gian đầu, bố chồng thay đổi hẳn thái độ với con dâu, bớt soi mói, càu nhàu hơn nên tôi cảm thấy rất thoải mái. 

Gần đây bố chồng tôi lo sợ bí mật bị lộ nên hay gọi riêng tôi ra để nhắc nhở, còn dọa dẫm nếu ai mà biết được thì sẽ trút hết tức giận lên đầu tôi. Lần nào tôi cũng cam kết giữ bí mật nhưng bố chồng tôi vẫn không cho được sống yên ổn. Bố chồng hay vu vạ cho tôi là lười nhác, luộm thuộm và bịa ra một số chuyện khiến tôi trở thành người không đáng tin trong nhà chồng.

Tôi rất thương mẹ chồng, bao nhiêu năm vất vả vì chồng con, vậy mà bố chồng tôi lén lút với người khác. Tôi đã giữ bí mật mà vẫn bị bố chồng dọa dẫm, hàng ngày chịu đựng những điều vô lý của ông ấy. Để tự bảo vệ mình, tôi có nên nói ra những điều bí mật của bố chồng với cả nhà không?

Chồng bỏ vợ con đến nhà người tình sống chung, rồi đột ngột quay về xin lỗi, tôi liền lấy một thứ đưa anh rồi kết thúc cuộc hôn nhân này

Chồng bỏ vợ con đến nhà người tình sống chung, rồi đột ngột quay về xin lỗi, tôi liền lấy một thứ đưa anh rồi kết thúc cuộc hôn nhân này

Thế mà thật không ngờ trong lúc tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm vì không phải vướng bận đến chồng, anh lại đột ngột quay về.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva bố chồng bí mật của bố chồng bố chồng có con riêng

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt