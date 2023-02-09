Bị bố chồng chèn ép, cô con dâu liên tục bị 'gọi riêng' để nhắc nhở giấu kín bí mật động trời của ông

Đôi khi tôi cũng thấy áp lực khi sống ở nhà chồng, song vì chồng con mà tôi cố gắng để chịu đựng, tự an ủi bản thân để sống tốt.

Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 6 năm, suốt thời gian qua tôi luôn làm tròn bổn phận người con dâu, người vợ và là người mẹ chăm chỉ, luôn vun vén cho nhà chồng. Tất cả người thân, họ hàng bên nhà chồng đều phải dành lời khen ngợi cho tôi, duy chỉ có bố chồng là khó tính, hay càu nhàu và chẳng mấy khi hài lòng về con dâu. Bố chồng tôi rất kỹ tính, khó tính và lầm lì nên tôi cũng không biết lúc nào ông ấy vui hay buồn… Nói chung, bố chồng tôi là người tương đối khó hiểu và tôi cũng không dám quan tâm nhiều đến đời tư của bố chồng cũng như mẹ chồng tôi. Hàng ngày, tôi luôn cố gắng để dọn dẹp nhà cửa thật sạch, nấu cơm, rửa bát và chăm sóc chồng con cho thật tốt. Đôi khi tôi cũng thấy áp lực khi sống ở nhà chồng, song vì chồng con mà tôi cố gắng để chịu đựng, tự an ủi bản thân để sống tốt.

Thời gian qua, tôi bị bố chồng chèn ép đã mệt mỏi rồi, thật không may cho tôi đó là tình cờ biết được bí mật của bố chồng, khiến tôi lao đao sống cũng không yên. Cách đây một tháng, trong lúc bố chồng tôi ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà, thấy có nhiều cuộc gọi số máy lạ gọi đến, tôi không dám nghe vì không phải điện thoại của mình. Một lúc sau, thấy có tin nhắn đến, tôi đành mở ra xem có việc gì quan trọng không thì khá bất ngờ trước nội dung của tin nhắn: "Con bị ốm suốt cả tuần nay, anh mau về thăm con, lo tiền chữa bệnh cùng em". Lúc đó tôi nghĩ chắc người nào nhầm số máy, nhưng hôm sau thấy bố chồng tôi nói là đi đâu đó có việc vài ngày, còn cầm đi số tiền lớn.

Hôm bố chồng tôi trở về, tôi lại buột miệng hỏi thăm: "Bố đi thăm người ốm, người đó đã khỏe chưa bố? Hôm trước con vô tình đọc được tin nhắn của người ta gửi cho bố". Bố chồng tôi thần người ra, lắp bắp thú nhận: "Con biết chuyện rồi à. Bố có con riêng và người bên ngoài, nhưng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Con đừng nói cho mẹ và chồng biết nhé, nếu không gia đình này tan nát mất". Ảnh minh họa: Internet Tôi không ngờ, bố chồng tôi lại lén lút với người phụ nữ khác, còn có con riêng nữa. Quả thực, chỉ là con dâu nhưng tôi khá sốc, nhưng nghe lời bố chồng, tôi cố gắng giữ bí mật chuyện này. Được một thời gian đầu, bố chồng thay đổi hẳn thái độ với con dâu, bớt soi mói, càu nhàu hơn nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Gần đây bố chồng tôi lo sợ bí mật bị lộ nên hay gọi riêng tôi ra để nhắc nhở, còn dọa dẫm nếu ai mà biết được thì sẽ trút hết tức giận lên đầu tôi. Lần nào tôi cũng cam kết giữ bí mật nhưng bố chồng tôi vẫn không cho được sống yên ổn. Bố chồng hay vu vạ cho tôi là lười nhác, luộm thuộm và bịa ra một số chuyện khiến tôi trở thành người không đáng tin trong nhà chồng. Tôi rất thương mẹ chồng, bao nhiêu năm vất vả vì chồng con, vậy mà bố chồng tôi lén lút với người khác. Tôi đã giữ bí mật mà vẫn bị bố chồng dọa dẫm, hàng ngày chịu đựng những điều vô lý của ông ấy. Để tự bảo vệ mình, tôi có nên nói ra những điều bí mật của bố chồng với cả nhà không?

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