Đêm tân hôn, vợ sốc nặng nhận được 'hàng chuyển phát nhanh' bí mật, rồi phát hiện ra con người thật của chồng

Tâm sự 10/02/2023 11:29

Hôm tổ chức đám cưới, mọi người cười vui bao nhiêu thì con trai tôi buồn bấy nhiêu. Suốt cả buổi, thằng bé chỉ ngồi thu mình trong một góc.

Tôi năm nay 30 tuổi. Mặc dù vậy, tôi đã từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân. Hồi ấy, sau khi chia tay chồng cũ, tôi ra đi tay trắng, chỉ mang theo đứa con vừa tròn 2 tuổi. Kể từ đó, chồng cũ không màng đến chuyện chu cấp cho con. Còn tôi thì cũng dần quen với cuộc sống mẹ đơn thân.

Thật lòng là sau ly hôn, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình mở lòng với người đàn ông khác. Nhưng tình cảm là điều khó nói. Cách đây 2 năm, tôi gặp và yêu Toàn. Dù biết tôi đã có một cậu con trai, Toàn vẫn chấp nhận đến với tôi. Thậm chí, anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động với con tôi để bù đắp cho khoảng thời gian thằng bé thiếu vắng hình bóng người bố.

Vài tháng trước, tôi đã nhận lời cầu hôn của Toàn. Khi quyết định đi bước nữa, điều tôi lo lắng nhất là con trai. Toàn bảo anh sẽ đón cả mẹ con tôi về. Nhưng mẹ tôi lại lo sợ thằng bé sẽ khiến nhà chồng mới của tôi không hài lòng. Chính vì thế, ông bà muốn nhận nuôi con để tôi yên tâm lập gia đình mới.

Thấy mẹ nói có lý, tôi quyết định sẽ không đưa con về nhà chồng. Hôm tổ chức đám cưới, mọi người cười vui bao nhiêu thì con trai tôi buồn bấy nhiêu. Suốt cả buổi, thằng bé chỉ ngồi thu mình trong một góc. Nhìn con như vậy, tôi cũng không thể nào vui cho nổi.

Đêm tân hôn, vợ sốc nặng nhận được 'hàng chuyển phát nhanh' bí mật, rồi phát hiện ra con người thật của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rước dâu và chào khách xong xuôi, chồng tôi bảo đi uống bia với mấy người bạn rồi để tôi ở nhà một mình. 10 giờ đêm chồng còn chưa về đến nhà, tôi thấy cô quạnh vô cùng, không biết mình lựa chọn tái hôn là đúng hay sai. Đang mải mê suy nghĩ, tôi nghe tiếng chồng ở dưới nhà. Anh bảo nhanh xuống nhận hàng chuyển phát nhanh.

Tôi mới về đó ngày đầu tiên, làm gì đã kịp đặt đồ đâu chứ? Khi xuống đến nơi, tôi càng bất ngờ hơn khi con trai chạy đến ôm chầm lấy mình. Còn chồng thì bảo anh đã mang hết đồ của con về. Chúng tôi sẽ cùng sống và nuôi dạy con, điều này, bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ.

Giây phút đó, tôi như được sống trong một giấc mơ. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại có một gia đình trọn vẹn. Nhưng những ngày tháng nhìn con được sống trong tình yêu thương của chồng mới, tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào. Ai nói sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ không thể có được một cuộc hôn nhân tốt hơn?

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Mọi người nói chồng tôi khó tính gia trưởng, keo kiệt nhưng từ khi yêu nhau đến khi kết hôn và sinh con, tôi thật sự không tìm thấy nhược điểm nào của anh mà chê trách.

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