Tôi run rẩy chỉ vào chiếc vòng hỏi cô ta từ đâu mà có. Cô ta kinh hoảng chộp lấy chiếc vòng giấu đi rồi cúi gằm mặt nói mình nhặt được ngoài cổng. Nghe đã thấy khó tin rồi!

Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, chị chồng không có em gái nên khi tôi về làm dâu thì chị ấy coi tôi chẳng khác gì em ruột mình cả. Chỗ làm của tôi với chị cũng gần nhau, 2 chị em vẫn thường hẹn nhau đi cafe, mua sắm. Hôm qua, chị đột ngột gọi cho tôi khóc mếu: "Em ơi, osin nhà chị có bầu rồi! Nhưng chúng nó không đứa nào nhận tội cả em ạ!". Tôi nghe mà hoảng hết cả người. Chị chồng thuê cô giúp việc này gần 1 năm nay, nhanh nhẹn và chăm chỉ lắm. Phải cái tuổi còn trẻ, mới chưa đầy 30 thôi nên nhiều lúc tôi cũng nhắc chị phải cẩn thận kẻo có ngày mất chồng như chơi.

Chị thì cứ bảo tôi lo xa, anh nhà chị hiền như cục đất, cô osin cũng là người đàng hoàng. Ai ngờ được chuyện lại tới nông nỗi này. Cô ta cả ngày ở trong nhà không giao du với ai, giờ tự dưng có bầu thì chồng chị chính là "nghi can" số 1 chứ còn gì nữa! Tôi hộc tốc lao tới để an ủi chị chồng. Chị kể, phát hiện cô osin cứ nôn ọe bất thường, chị liền bắt cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ đã mang thai 3 tháng rồi! Về nhà chị gọi chồng tới chất vấn mà anh chối đây đẩy, bảo cái thai kia là của ai anh chịu chết. Còn cô ta thì nói không liên quan đến anh nhưng kẻ nào là "tác giả" lại ngậm chặt miệng không nói.

Ảnh minh họa: Internet Chị dẫn tôi vào gặp cô osin đang ở trong phòng riêng để khai thác thêm thông tin. Vừa vào phòng cô ta, tôi đã bủn rủn hết cả chân tay khi nhìn thấy một chiếc vòng tay trên đầu giường. Đó là chiếc vòng đá phong thủy có charm vàng hình đầu rồng. Quan trọng hơn cả, chiếc vòng ấy giống hệt chiếc vòng chồng tôi kêu mất mấy hôm trước khi bị vợ hỏi đến! Tôi run rẩy chỉ vào chiếc vòng hỏi cô ta từ đâu mà có. Lúc này chị chồng mới chú ý đến cũng ngạc nhiên lắm. Vì giá tiền cái vòng đó không hề rẻ, hơn nữa độ rộng và kiểu dáng thì rõ dành cho đàn ông. Cô ta kinh hoảng chộp lấy chiếc vòng giấu đi rồi cúi gằm mặt nói mình nhặt được ngoài cổng. Nghe đã thấy khó tin rồi! Tôi hoảng hốt gọi chị chồng ra nói với chị bí mật mình vừa khám phá được. Chị cũng giật mình kinh hãi. Chúng tôi dường như đã có đáp án chắc chắn cho vấn đề này rồi. Lần này đến lượt chị vỗ về tôi. Chị nói đừng làm um lên, hãy bí mật giải quyết cái thai, đưa cô ta ít tiền rồi cho nghỉ việc là xong. Gia đình nhỏ của tôi và cả đại gia đình sẽ vẫn được êm ấm. Nhưng tôi lại muốn chồng phải đứng trước bố mẹ 2 bên xin lỗi tôi công khai. Bố mẹ chồng cũng phải hứa sẽ dạy bảo lại con trai mới được. Ai đời lợi dụng đến chơi nhà chị gái rồi làm chuyện xằng bậy như thế! Song chị chồng cứ khóc lóc rồi mang tình nghĩa nọ kia ra năn nỉ tôi hãy âm thầm xử lí thôi. Tôi có nên nghe theo chị hay cứ làm theo cách của mình?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-chong-khoc-loc-bao-osin-nha-chi-co-bau-toi-tuc-toc-lao-en-an-ui-thi-bun-run-nhan-ra-chiec-vong-tay-quen-thuoc-554671.html