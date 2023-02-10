Chồng mất, vợ ở vậy nuôi 2 đứa con riêng của chồng, 5 năm sau bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ người mà cô không ngờ đến

Tâm sự 10/02/2023 15:59

Không những đưa 1 tỷ mà người đó còn có lời đề nghị khiến tôi nghe xong chỉ biết ngẩn người.

Tôi lấy chồng vào cái tuổi 30, đã thuộc vào hàng gái già gái ế chẳng còn nhiều lợi thế để kén cá chọn canh nữa. Chính vì thế khi tôi gặp anh, một người đàn ông đang nuôi hai đứa con nhỏ, bố mẹ tôi ngay lập tức vun vào.

Mới đầu tôi cũng còn e ngại nhưng sau đó thấy anh là người tốt, sống hiền hậu và có tình, con của anh cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên tôi quyết định về làm vợ anh. Về chung sống, mối quan hệ mẹ kế - con riêng rất ổn thỏa, bình yên.

Sau đám cưới, anh muốn sinh con ngay nhưng thấy đứa con thứ hai của anh mới 4 tuổi, tôi bảo anh thư thư thêm 2,3 năm. Đợi lũ trẻ lớn hết, lúc ấy sinh cũng chưa muộn. Nghe tôi nói vậy, anh cảm kích lắm.

Thế nhưng hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài được lâu. Khi anh còn chưa thực hiện được tâm nguyện là sinh một đứa con với tôi thì đã gặp tai nạn bất ngờ qua đời. Tôi ôm 2 đứa trẻ vào lòng, khóc cạn nước mắt nhiều ngày đêm.

 

Bố mẹ chồng đã qua đời gần chục năm trước. Vợ cũ của chồng thì bỏ đi khi đứa con nhỏ của hai người ấy mới lên một tuổi. Dân làng xung quanh đều nói cô ta bỏ theo người đàn ông khác. Còn chồng tôi chỉ giải thích hai người không hợp nhau nên ly hôn.

Thế là hai đứa bé này chẳng còn ai để nương tựa cả. Họ hàng nội ngoại không ai có điều kiện kinh tế và giàu tình cảm đến mức cưu mang được chúng. Tôi thương chúng nó như con ruột của mình, chẳng nỡ lòng để chúng bơ vơ nheo nhóc. Vì thế tôi quyết định ở lại căn nhà nhỏ mà anh để lại, làm lụng cực nhọc nuôi 2 con riêng của chồng.

Chồng mất, vợ ở vậy nuôi 2 đứa con riêng của chồng, 5 năm sau bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng từ người mà cô không ngờ đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai mà ngờ được 5 năm sau mẹ của hai đứa trẻ đã trở về. Cô ta giờ trở nên rất giàu có, muốn về quê sinh sống và đón hai đứa con về nuôi, chuộc lại lỗi lầm khi trước đã bỏ rơi chúng.

Cô ta đến gặp tôi, đưa cho tôi một tỷ đồng coi như tiền chuộc con và cảm ơn tôi những năm qua chăm bẵm bọn trẻ. Tôi ngẩn người nhìn số tiền lớn trong tay, thế rồi phản ứng đầu tiên của tôi là trả lại tiền. Hai đứa con riêng của chồng, tôi đã coi chúng như con ruột của mình, sao có thể để chúng rời xa tôi được?

Nhưng cô ta cười nói rằng, cầm số tiền ấy mà lấy chồng không sướng gấp vạn lần hay sao? Tội gì phải khổ đi nuôi con người khác. Cô ta còn dọa nếu tôi không đồng ý thì sẽ kiện ra tòa bởi cô ta mới chính là mẹ ruột.

Tôi nửa muốn trả lại các con cho mẹ ruột chúng nhưng lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, trống vắng khi nghĩ đến cảnh tượng chỉ còn lại một mình. Tôi nên quyết định thế nào đây?

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