Đưa vợ mới cưới đi khám thai, ngờ đâu chạm mặt vợ cũ đang ôm bụng bầu khệ nệ, tôi tái mặt hỏi chuyện thì chết điếng khi biết sự thật về cha đứa bé

Tâm sự 22/11/2023 07:51

Một ngày, Phong đưa vợ đi bệnh viện khám sức khỏe, tình gặp vợ cũ bụng to đi khám thai, có lẽ là sắp sinh rồi.

Phong là quản lý của một công ty nhỏ, mặc dù lương không phải là quá cao nhưng cũng được tính là dư dả. Phong và vợ cũ được coi là thanh mai trúc mã, cha mẹ của họ là bạn tốt của nhau. Cặp đôi yêu nhau từ lúc còn là thiếu niên, được 2 bên gia đình đồng ý và thầm định ước đến khi trưởng thành sẽ lấy nhau.

Vợ cũ là một cô gái rất nhẹ nhàng, xinh đẹp, tất cả các khía cạnh đều xuất sắc. Phong chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ ở bên nhau. Nhưng chớp mắt đến tuổi 20 mà vẫn chưa có đối tượng hẹn hò, cha mẹ hai bên lại thúc giục nhanh chóng kết hôn nên đành về chung 1 nhà trong sự bất lực. 

Sau kết hôn, vợ cũ vẫn ngoan ngoãn và nhã nhặn. Phong thì là một người quá hướng nội, ngay cả khi vợ chồng ở nhà, ngôi nhà vẫn lạnh lẽo. Dần dần, cả 2 đều cảm thấy cuộc sống hiện tại quá vô vị, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì không thể kéo dài.

Hai người họ cứ như vậy kéo dài trong 2 năm, cho đến khi quyết định nộp đơn ly hôn. Khi biết họ ly hôn, cha mẹ hai bên rất tức giận. Nhưng vì tự do, phải trả giá thế nào cũng không quan trọng. Phong muốn tìm lại niềm đam mê cuộc sống của mình, cảm giác về một tình yêu đích thực.

Sau đó Phong gặp người vợ hiện tại. Cô ấy không dịu dàng cũng không hiểu chuyện nhưng đặc biệt đáng yêu, luôn làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu. Không lâu sau thì Phong tái hôn.

Đưa vợ mới cưới đi khám thai, ngờ đâu chạm mặt vợ cũ đang ôm bụng bầu khệ nệ, tôi tái mặt hỏi chuyện thì chết điếng khi biết sự thật về cha đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một ngày, Phong đưa vợ đi bệnh viện khám sức khỏe, tình gặp vợ cũ bụng to đi khám thai, có lẽ là sắp sinh rồi. Sau khi đi theo cô ấy đến cửa phòng khám, Phong nhận ra đứa bé trong bụng vợ cũ có trước khi họ ly hôn. Trái tim Phong đột nhiên trở nên phức tạp, thấy có lỗi với cả vợ cũ và vợ hiện tại.

Khi trở về nhà, đầu óc Phong luôn lởn vởn chuyện ở bệnh viện, cảm thấy rất khó chịu. Vợ cũ đang mang thai con của anh, vậy hiện tại có ai chăm sóc cho cô ấy không? Cha mẹ vợ cũ cũng vì chuyện 2 người dứt khoát ly hôn mà đòi cắt đứt liên lạc với cô ấy. Phong biết mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho vợ cũ. Nếu ngay cả anh cũng không quan tâm đến cô ấy thì cuộc sống của cô ấy về sau sẽ thế nào? Vì vậy Phong nói với người vợ hiện tại là muốn đến bệnh viện chăm vợ cũ đẻ nhưng vợ anh nhất định không đồng ý. Thậm chí, vợ Phong còn làm ầm lên là vợ cũ quyến rũ anh, muốn đến bệnh viện đánh cho người kia 1 trận. Cô ấy còn nói đứa trẻ chưa chắc đã là con Phong, vợ cũ muốn níu kéo anh quay lại nên mới nghĩ ra mưu kế như vậy, mắng vợ cũ là hồ ly tinh. Phong cảm thấy ngăn cản thế nào vợ cũng không nghe nên trong lúc tức giận, lỡ tay tát vợ 1 cái.

Vợ Phong rất giận dữ, đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ và nói sẽ ly dị Phong. Cô ấy còn nói: “Nếu ngày hôm nay anh chăm cô ấy đẻ, về sau sẽ phải chăm sóc cô ấy cả đời đấy”. Nhưng Phong nghĩ mình không còn cách nào khác, anh nghĩ mình không làm gì sai.

Phong không có tình cảm với vợ cũ mà làm vì trách nhiệm, vì người ấy đang mang thai đứa con của anh. Không thể có chuyện anh không làm gì cho vợ cũ. Nếu vợ hiện tại không chấp nhận sự thật, không muốn chồng thực hiện nghĩa vụ làm cha thì anh chỉ có thể ly dị. Suy nghĩ này của Phong có đúng không?

Vợ chồng đúng nghĩa thì không nên giấu diếm nhau điều gì, đặc biệt là những chuyện hệ trọng, có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Trung đúng khi anh chia sẻ với người vợ hiện tại chuyện vợ cũ có thể mang bầu đứa con của anh. Nhưng vợ Trung cũng không sai khi nghi ngờ người vợ cũ và không muốn chồng dây dưa với người kia. Sau khi có cuộc hôn nhân mới mà người chồng vẫn không toàn tâm toàn ý với gia đình mới của mình thì đây là điều đáng lo ngại. Tất nhiên Trung cũng không thể thoái thác trách nhiệm của mình với đứa con vợ cũ đang mang. Tuy nhiên, anh cần bàn bạc kỹ càng với vợ để có cách thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm 1 cách hợp lý nhất, tránh ảnh hưởng đến gia đình hiện tại.

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