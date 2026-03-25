Đưa vợ đi khám thai thì bị nhân tình "phục kích" ngay cửa, hành động của người chồng sau đó khiến ai nấy đều choáng váng

Tâm sự 25/03/2026 21:32

Vừa rồi em đi khám định kỳ, thai đã được 5 tháng tròn. Em đi một mình vì chồng nói bận gặp khách hàng đặc biệt. Đến khi sắp khám xong thì chồng em bảo ở yên đợi anh ấy đến đón, rồi chở em về nhà.

Em và chồng quen biết nhau từ thời Đại học nhưng khi tốt nghiệp rồi mới chính thức yêu đương. Chồng em làm ngân hàng, còn em thì làm kế toán trong một công ty tư nhân. Anh ấy là người đàn ông có vẻ bề ngoài thu hút, nhưng rất thật thà, lại điềm đạm, hòa nhã. Cha mẹ em cũng quý anh ấy lắm, có gì cũng nhớ đến anh ấy đầu tiên.

Lấy nhau được một năm thì chúng em dọn ra ngoài ở riêng, quyết định gom góp để mua một căn nhà nho nhỏ, chuẩn bị có con cái sau này. Cũng một năm sau khi có nhà riêng, vợ chồng em mới lên kế hoạch có con. Ngặt nỗi, lúc đó công ty lại muốn em chuyển công tác ngắn hạn đến địa phương khác để cân nhắc vị trí cao hơn. Em đành nói với chồng đợi em thêm một năm nữa rồi sẽ sinh con. Anh ấy lúc đó chẳng tỏ ý phiền hà gì, còn động viên em cố gắng hơn. 

Đến khi lên chức mới, em quyết định sinh con trong năm. Khoảng 3 tháng sau đó thì em có thai. Cả hai lần đầu biết mình sắp làm mẹ đều vui mừng và hồi hộp. Chồng em còn đặc biệt cưng chiều, chăm lo cho vợ hơn. Anh ấy tìm kiếm thực đơn cho mẹ bầu trên mạng, còn vào bếp để chuẩn bị cơm cho em.

Nhà chồng em thì khỏi nói, ai cũng vui ra mặt vì sắp có cháu bồng. Mẹ chồng của em còn đặc biệt nấu nhiều món ngon để sẵn trong tủ lạnh cho em. Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được. Em thấy mình hạnh phúc hẳn ra, lúc nào cũng được chồng và người xung quanh chăm sóc, quan tâm.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước ra cửa phòng khám, có một người phụ nữ lạ mặt hùng hổ tiến về phía em. Ả ta hỏi họ tên em, em cũng giật mình gật đầu. Rồi cô ả nói những lời khiến em hoảng hồn:

“Còn có bầu nữa à? Hóa ra vì vậy mà anh Tú mới lơ là tôi’’ - (Tú là tên chồng của em).

"Cô là ai?".

"Nói thế mà cũng không hiểu à? Trông cũng sáng láng mà chồng có bồ bên ngoài cũng không biết sao?".

Nghe tới đây em mới chết sững nhận ra chồng ngoại tình. Thấy nhân tình của chồng lao đến định đánh mình, em chỉ biết né để không ảnh hưởng đến con. Mọi người xung quanh bắt đầu ào ra để can ngăn. Không lâu sau thì chồng em đến. Em thấy anh ấy nắm tay cô bồ mà nước mắt sắp rơi ra. Nhưng không ngờ, ngay sau đó chồng tát thẳng vào mặt cô bồ mấy phát.

"Cô to gan nhỉ, vợ con tôi mà cũng dám đánh? Cô cút ngay đi cho tôi, đừng làm dơ mắt vợ tôi!".

"Anh… anh ngủ với tôi rồi mà còn tỏ ra thương vợ thương con? Anh không nhớ từng hứa bỏ vợ theo tôi à? Anh quên rồi à?".

Ả nhân tình cứ hét toáng lên như cho cả thiên hạ này biết đây là người chồng ngoại tình của em. Nhưng chồng em không còn để ý đến cô ta, chỉ lo chạy đến đỡ em vào lại viện khám.

Dù con không sao nhưng em như người mất hồn trở về nhà. Chồng em quỳ gối trước cửa phòng ngủ cả đêm, anh ấy xin em tha lỗi, vì con, vì gia đình nhỏ này. Em không thể ngờ người chồng mẫu mực của mình lại là kẻ phản bội vợ trơn tru đến thế. Hay vì em yêu chồng quá mà không nhận ra? Giờ con của em còn chưa chào đời mà cha của nó đã ngoại tình, em phải làm sao đây?

Cả 3 con trai đi xét nghiệm hiến tủy cứu mẹ đều nhận kết quả "không trùng huyết thống", bí mật 30 năm bị phơi bày

Nhưng biến cố bất ngờ đến khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu. Ba anh em chúng tôi bỏ hết việc đang làm, tụ họp lại hỏi han bác sĩ, tìm hiểu tình hình. Cuối cùng đi đến phương án là ba anh em tôi sẽ chọc tủy để tìm cơ hội cứu sống mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Tâm sự 4 phút trước
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Tâm sự 6 phút trước
Con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ này!

Con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ này!

Tâm sự 8 phút trước
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của cô hàng xóm độc thân và yêu cầu "không tưởng" khiến tôi mất ngủ

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của cô hàng xóm độc thân và yêu cầu "không tưởng" khiến tôi mất ngủ

Tâm sự 9 phút trước
Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể khóc nghẹn

Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể khóc nghẹn

Tâm sự 10 phút trước
Ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình

Ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình

Tâm sự 11 phút trước
Ế suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Ế suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Tâm sự 11 phút trước
Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Tâm sự Eva 12 phút trước
Những thứ trên đời này nếu dễ đến thì cũng sẽ dễ đi

Những thứ trên đời này nếu dễ đến thì cũng sẽ dễ đi

Tâm sự 12 phút trước
Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tâm sự 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "sốc tận óc" trước hành động của cô ấy

Thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "sốc tận óc" trước hành động của cô ấy

Chấp nhận suy nghĩ rằng gia đình sắp đổ vỡ, tôi ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt

Chấp nhận suy nghĩ rằng gia đình sắp đổ vỡ, tôi ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao?

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao?

Nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Sự thật "sốc tận óc" phía sau lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng: Tôi nức nở khi biết anh đã dùng nó cho ai

Sự thật "sốc tận óc" phía sau lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng: Tôi nức nở khi biết anh đã dùng nó cho ai

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó