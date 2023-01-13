Tưởng đổi đời khi 'vớ' được chồng giàu nứt đố đổ vách, vợ trẻ suýt 'tăng xông' vì màn 'lật kèo' của chồng ngay đêm tân hôn

Tâm sự 13/01/2023 09:48

Đêm tân hôn, thay vì hào hứng, vui vẻ, chồng lại "trưng" ra bộ mặt căng thẳng. Tôi thay bộ váy ngủ quyến rũ bước ra từ phòng tắm, anh cũng chẳng nở nổi một nụ cười.

Tôi mới lấy chồng gần một tháng thôi nhưng đang rất rối rắm, không biết có nên ly hôn không? Chồng tôi là một người đàn ông điển trai, ăn nói thu hút, biết cách quan tâm phụ nữ. Anh còn tiêu tiền không suy nghĩ, phóng khoáng đến mức tôi đã nghĩ anh là công tử nhà giàu. 

Khi yêu, anh luôn đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng bậc nhật thành phố. Ngay cả chiếc xe anh đang đi cũng bạc tỷ. Rồi kỉ niệm một năm yêu nhau, anh bao nguyên một sảnh quán cà phê để tổ chức lễ. Cũng ngày đó, anh cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý ngay mà không hề do dự.

Sau khi cầu hôn, anh mới đưa tôi về nhà mình chơi. Căn nhà rộng lớn, tiện nghi hiện đại, bố mẹ chồng lại thân thiện, cởi mở. Ngày cưới, anh tổ chức tiệc hoành tráng, tặng tôi mấy lượng vàng làm của hồi môn. Hàng xóm khen ngợi hết lời, cho rằng tôi "vớ" được một người chồng giàu nứt đố đổ vách. 

Tôi cũng tưởng đời mình đã sang trang mới khi làm vợ anh.

Tưởng đổi đời khi 'vớ' được chồng giàu nứt đố đổ vách, vợ trẻ suýt 'tăng xông' vì màn 'lật kèo' của chồng ngay đêm tân hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ đêm tân hôn, thay vì hào hứng, vui vẻ, chồng lại "trưng" ra bộ mặt căng thẳng. Tôi thay bộ váy ngủ quyến rũ bước ra từ phòng tắm, anh cũng chẳng nở nổi một nụ cười. Rồi anh bảo: "Vàng cưới anh trao khi sáng đâu? Đưa anh, mai anh đi trả nợ".

Tôi chết sững, còn nghĩ chồng đùa giỡn mình. Không ngờ, anh buồn bực đưa cho tôi xem cả chục tờ giấy vay nợ với con số nợ lên tới cả mấy tỷ đồng. Thấy mấy tờ giấy nợ rồi nghe chồng giải thích, tôi suýt "tăng xông" vì quá sốc. Rồi anh giải thích, nói do anh đầu tư tiền ảo. Thời gian đầu sinh lời rất nhanh, anh "phất" lên như diều gặp gió. Nhưng mấy tháng gần đây tình hình bắt đầu chững lại rồi tuột dốc. 

Anh từ giàu có trở thành con nợ. Căn nhà bố mẹ anh đang ở cũng đã bị thế chấp ngân hàng từ lâu rồi và giờ anh không biết kiếm tiền ở đâu để trả nợ. Có nguy cơ căn nhà sẽ bị tịch thu trong tháng 3 năm nay.

Tưởng đổi đời khi 'vớ' được chồng giàu nứt đố đổ vách, vợ trẻ suýt 'tăng xông' vì màn 'lật kèo' của chồng ngay đêm tân hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy thái độ của tôi, chồng càu nhàu, bảo không ngờ tôi lại là kiểu người tham tiền, thấy chồng đổ nợ thì tỏ thái độ xem thường. Nhưng thật ra không phải thế, chỉ là tôi có cảm giác mình bị lừa một vố quá đau điếng nên khó chấp nhận được.

Gần một tháng nay, tôi phải tằn tiện từng chút một. Mọi người không biết nên cứ trách tôi lấy chồng giàu mà keo kiệt. Tôi khổ tâm quá. Phải làm sao để giúp chồng trả nợ đây? Hay ly hôn để thoát khỏi anh, tránh dây dưa thêm mệt mỏi?

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