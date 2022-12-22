Trước ngày lên xe hoa, tôi nhận cuộc gọi của mẹ chồng cũ lúc nửa đêm cùng một món quà khiến tôi bật khóc

Tâm sự 22/12/2022 09:52

Tôi bật khóc cất món quà đi...

Thắp hương trước bàn thờ chồng trong ngày giỗ thứ 5 của anh, G vẫn không thể kìm được nước mắt. Mẹ chồng đứng cạnh nói với G: “Người mất cũng đã mất rồi, con nên suy nghĩ cho tương lai của mình đi”.

Trước ngày lên xe hoa, tôi nhận cuộc gọi của mẹ chồng cũ lúc nửa đêm cùng một món quà khiến tôi bật khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Đây chẳng phải lần đầu tiên bà nói câu này với G. Cách đây 2 năm, khi nghe được có người tìm hiểu G, mẹ chồng cũng đã nói với G câu này. Sự ra đi đột ngột của chồng G trong vụ tai nạn đó là đả kích quá lớn đối với G và mẹ chồng. Chúng G mới kết hôn được gần 1 năm, còn chưa kịp có con với nhau, anh bỏ lại G mà đi. Với mẹ chồng G, có lẽ còn đau đớn hơn gấp bội khi anh là nguồn sống duy nhất, là hy vọng duy nhất mà bà có. Cũng vì lẽ đó mà G không đành lòng rời xa bà.

Chẳng phải mẹ chồng là người đầu tiên muốn G đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Phụ nữ, chẳng có ai là không khao khát được hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng sẽ phải sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, G lại không đành lòng. Có điều cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục đi theo quỹ đạo của nó. Người đàn ông đến với G sau này là một người tốt.

G trở về nhà ngoại để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Đám cưới cũng chỉ vẻn vẹn 2 mâm cơm, gọi là ra mắt tổ tiên thôi chứ cũng chẳng được linh đình. 

Mẹ chồng cũ, giờ G nên gọi bà như vậy thì hợp lý hơn, vẫn thường gọi điện hỏi han chuyện của G. Trước ngày G về nhà chồng, nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ lúc nửa đêm, G vội lên xe phi như bay về.

Mẹ chồng cũ ngồi lặng ở phòng khách, ánh mắt bà dán chặt vào di ảnh của chồng G trên bàn. G lặng lẽ bước từng bước vào. Bà nhìn G, cười hiền, nhét vào tay G chiếc khăn mùi xoa cũ. Mở khăn ra, G bàng hoàng khi trong đó là chiếc vòng ngọc, của hồi môn của bà. G nhìn mẹ chồng có phần hốt hoảng, vật này bà luôn quý trọng, nâng niu, sao giờ lại đưa cho G. G từ chối, gửi lại mẹ chồng thì bà nắm tay G nghẹn ngào: “Đây là tình yêu thương của mẹ dành cho con, đừng từ chối, nếu mà ở đó khổ thì về đây với mẹ”.

Trước ngày lên xe hoa, tôi nhận cuộc gọi của mẹ chồng cũ lúc nửa đêm cùng một món quà khiến tôi bật khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Lời này nên là của mẹ đẻ nói với con gái chứ không phải mẹ chồng cũ nói với con dâu. G bật khóc cất món quà đi. Nên làm thế nào để báo hiếu cho bà mà không bị nhà chồng mới phản đối đây hả mọi người?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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