Khi anh ta đến cửa thì chẳng có bưu phẩm nào cả, mà cứ ấp a ấp úng, mãi không nói lên lời. Sau đó bà Nga mới hiểu rằng anh ta lấy cớ chuyển bưu phẩm để biết địa chỉ của bà đến cầu xin một kết quả xét nghiệm ADN theo ý muốn.

Một buổi chiều đi làm về, bà Nguyễn Thị Nga nhận được cuộc gọi của nhân viên bưu điện. Anh xưng anh là nhân viên bưu điện muốn biết giờ cô Nga ở nhà để chuyển tận tay. Tuy vậy, khi anh ta đến cửa thì chẳng có bưu phẩm nào cả, mà cứ ấp a ấp úng, mãi không nói lên lời. Sau đó bà Nga mới hiểu rằng anh ta lấy cớ chuyển bưu phẩm để biết địa chỉ của bà đến cầu xin một kết quả xét nghiệm ADN theo ý muốn. Dù bà khẳng định không bao giờ giải quyết việc xét nghiệm ADN ở nhà riêng nhưng chàng trai này vẫn một mực giãi bày.

“Sáng nay, bạn gái cháu cùng chồng và đứa bé đến Trung tâm của cô làm xét nghiệm. Cháu lo lắm.

Cháu lo đứa bé ấy có thể là con cháu. Chỉ có cô mới giúp được cháu. Nếu đứa trẻ kia không phải là con của chồng cô ấy thì cô ấy sẽ vô cùng khốn khổ và cháu cũng như vậy.

Cô có thể giúp cháu tránh được điều này không ạ? Cháu lo cô ấy sẽ mất tất cả và sẽ không chịu đựng nổi nếu ra đi mà không được mang theo đứa con gái đầu lòng. Cháu xin đội ơn cô nhiều lắm”, chàng trai trẻ tự thú.

Ảnh minh họa: Internet

Bà Nga cho hay bà không thể giúp việc này, họ có gan làm thì hãy có gan chịu.

“Cháu có biết cháu chỉ nghĩ cho cháu và cho bạn gái mà không hề nghĩ cho người đàn ông bị cắm sừng kia không?. Cháu thử đặt địa vị của mình, bị vợ phản bội, buộc chia tay với vợ rồi lại bị vợ bắt đi đứa con yêu quý của mình thì liệu cháu có chịu đựng được không?

Nếu kết quả là con cháu, cháu phải chuẩn bị tư tưởng để giải quyết hậu quả. Cháu có tội vì quan hệ bất chính với vợ người khác giờ lại muốn thay đổi kết quả xét nghiệm ADN theo ý muốn”, bà Nga nói.

Nghe vậy, chàng trai kia đã phải nặng nề lê bước ra về. Thật may mắn, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa trẻ là con của cặp vợ chồng kia. Cả ba đều mừng rỡ vì đạt được ước muốn.

Sai khi vợ chồng tôi rơi vào cảnh 'khủng hoảng kinh tế', cô giúp việc bỗng đưa thứ này khiến tôi không kìm được nước mắt Mà lượng khách mua hàng sau Tết cũng giảm mạnh. Có hôm tôi còn chẳng bán được cái áo cái quần nào. Khủng hoảng kinh tế khiến vợ chồng tôi lao đao thật sự. Cùng đường, tôi bàn với chồng việc cho cô Mận nghỉ việc.

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