Trong lúc đầy lãng mạn, chồng bất ngờ xô ngã rồi sầm mặt đùng đùng đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, chưa đầy 4h sáng, tôi khóc nghẹn vì điều anh khẳng định

Tôi vội vàng thanh minh nhưng anh không tin, anh một mực khẳng định điều mình nói là đúng. Nghẹn ngào vì điều anh nói mà tôi vô cùng uất ức.

Tôi lấy chồng ở cái tuổi 29, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Chồng tôi 30 tuổi, chúng tôi quen nhau qua mai mối, từ lúc quen nhau tới đám cưới không dài, chỉ có 5 tháng. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau khi xong việc, chồng tôi không nhìn thấy một vết m.áu đỏ trên ga trải giường. Phải, tôi vẫn còn vẹn nguyên cho đến đêm tân hôn với chồng. Trước đó tôi từng yêu 2 người nhưng chúng tôi chưa xảy ra quan hệ t.ình d.ục. Quan điểm của tôi là phải giữ gìn đến đêm tân hôn. Tôi sợ sau khi lên giường mà không đến được với nhau thì người đến sau sẽ không coi trọng tôi.

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ vui mừng và hạnh phúc vì vợ đã dành lần đầu tiên cho mình. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn, anh sầm mặt lại rồi hầm hầm tức giận chất vấn có phải tôi đã đi “vá” trước đám cưới hay không? Anh bảo anh không quan trọng chuyện trinh tiết nhưng nếu tôi cố tình lập mưu lừa dối anh thì lại là chuyện khác. Điều đó cho thấy tôi là người phụ nữ mưu mô, dối trá, khiến anh không thể tin tưởng để tiếp tục chung sống. Ảnh minh họa: Internet Tôi vội vã khẳng định tôi chưa từng quan hệ với ai. Song chồng tôi không tin. Anh bảo thời đại bây giờ làm gì có chuyện phụ nữ 29 tuổi vẫn còn trinh, nhất là khi anh biết tôi đã từng có 2 mối tình trước đó. Tôi nói thế nào anh cũng không tin, khăng khăng cho rằng tôi cố tình đi “vá” để lừa anh.

Anh có lý của anh nhưng sự thật là tôi không hề lừa anh. Thế nhưng tôi cũng chẳng biết cách nào để chứng minh với anh cả. Chồng tôi bảo anh ghét nhất người thiếu thành thật. Và tôi đã khiến anh mất niềm tin nên chúng tôi sẽ khó bề mà chung sống với nhau được lâu dài. Ảnh minh họa: Internet Quá đáng hơn, sau khi kết tội vợ dựa trên những suy nghĩ chủ quan của mình, anh còn vơ quần áo của tôi rồi đòi đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, lúc ấy đang là 4 giờ sáng. Tôi phải nói mãi anh mới từ bỏ ý định đuổi tôi về. Chưa cần biết chuyện thế nào nhưng bị chồng đuổi về ngay đêm tân hôn thì tôi biết giấu mặt vào đâu, bố mẹ tôi phải sống thế nào trước điều tiếng của con gái? Cả tuần qua chồng rất lạnh nhạt và không hề chạm vào tôi thêm lần nào. Mỗi lần tôi muốn làm lành thì anh đều gạt đi và bảo tôi đã gây ấn tượng xấu với anh rồi. Anh không để ý chuyện vợ từng lên giường với người cũ nhưng nếu tôi cố tình bày trò hòng dắt mũi anh, coi anh như một kẻ ngốc thì anh không chấp nhận được. Tôi có khổ mà không biết nói thế nào. Phải làm sao để chồng tin rằng tôi không nói dối hả mọi người?

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