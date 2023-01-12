Trong đêm tân hôn, tôi trào nước mắt với câu nói này của đứa con chồng

Những tưởng cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ khó khăn hơn so với những người khác. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, con bé con riêng của chồng đã làm tôi thấy yên tâm và hạnh phúc.

Tôi năm nay 25 tuổi, là một đứa con gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, có nghề nghiệp ổn định và ngoại hình không đến mức nào. Vậy mà tôi lại quyết định đến với Tú - một người đàn ông đã qua 1 lần hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Mọi người vẫn trách tôi cạn nghĩ khi quyết định lấy Tú làm chồng. Dù bị gia đình cấm cản, tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên khi ở cạnh Tú. Hơn nữa, anh là kiểu mẫu đàn ông vì gia đình, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không thích tụ tập bạn bè. Tan làm là về thẳng nhà và biết quan tâm, phụ giúp vợ việc nhà cửa. Với tôi, vậy là đủ rồi.

Chúng tôi yêu nhau 2 năm mới cưới. Lúc mới bắt đầu chuyện tình cảm, chính bé Na, con gái của Quân trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng tôi. Con bé thông minh, nhạy cảm và thương mẹ nên lúc đầu cũng không chấp nhận tôi. Dù vậy, tôi đã dùng thời gian để chứng minh tình yêu thương, sự quan tâm của mình với con. Ảnh minh họa Con đau bệnh, tôi nghỉ làm để chăm sóc. Tết, lễ, tôi và Tú đưa con đi du lịch, đi chơi, mua quần áo mới. Tôi dùng tình cảm để kéo gần khoảng cách với con bé. Tôi cũng nói thẳng với Tú, sau 2 năm, nếu như mọi nỗ lực của tôi không thành thì chúng tôi sẽ chia tay vì tôi không muốn lao mình vào một cuộc hôn nhân bấp bênh, thiếu sự an toàn. Và sau 2 năm, tôi đã làm được điều này.

Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày cưới của chúng tôi. Lễ cưới hoành tráng nhất ở khu xóm. Bố mẹ tôi cũng nở mày nở mặt với hàng xóm, bà con. Sính lễ mà gia đình Tú hỏi cưới tôi gồm 1 cuốn sổ đỏ, 100 triệu tiền mặt và 3 lượng vàng. Ảnh minh họa Đêm tân hôn, tôi đi ngang phòng mẹ chồng và vô tình nghe câu nói của bé Na, con riêng của chồng mình. "Con thương mẹ T quá. Ước gì mẹ T sinh cho con 1 em bé để con chơi với em, giúp mẹ T trông em nữa. Mẹ chồng tôi hỏi lại: "Con không sợ mẹ T giành mất bố sao?". Con bé nói lớn: "Không. Con yêu mẹ T, mẹ T cũng thương con. Cả nhà con là một gia đình, bà không biết ạ?". Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé. Nhưng tôi cũng sợ, cũng hoang mang nhiều thứ. Nhất là khi nghe tin mẹ bé sắp về Việt Nam sau khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động. Nghĩ đến những biến đổi trong tương lai, tôi bắt đầu có cảm giác run sợ. Nếu có một ngày, mẹ bé đột ngột xuất hiện và đòi gặp con, đòi nuôi con, lúc đó tôi nên quyết định như thế nào đây?

Lộ diện người bạn gái bí ẩn của bố chồng khiến chúng tôi hoang mang tột độ Vợ chồng tôi mong bố tìm được người phụ nữ phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già chứ không hề muốn bố lựa chọn như vậy.

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