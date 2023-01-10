Lộ diện người bạn gái bí ẩn của bố chồng khiến chúng tôi hoang mang tột độ

Tâm sự 10/01/2023 15:38

Vợ chồng tôi mong bố tìm được người phụ nữ phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già chứ không hề muốn bố lựa chọn như vậy.

Tôi về làm dâu hơn chục năm nay, trong mắt tôi, bố chồng là người tuyệt vời, hiếm có ai được như ông ấy. Nghe chồng tôi kể, mẹ chồng tôi mất từ khi sinh chú út được 2 tháng. Bố ở vậy, cảnh gà trống nuôi con vất vả. Giờ đây, các con khôn lớn, và đều có gia đình riêng của mình. Ông phải sống cô đơn lẻ bóng. Dù có thương bố đến đâu thì chúng tôi cũng chỉ qua lại hỏi han chứ không thể có nhiều thời gian bầu bạn cùng bố được. Có đợt, vợ chồng tôi bàn nhau đón bố về ở cùng nhưng bố không chịu.

Có lần tôi khuyên bố nên tìm một người phụ nữ nào tầm tuổi, không vướng bận con cái, cưới làm vợ cho tuổi già bớt hiu quạnh. Nhưng bố không chịu, nói là sống một mình quen rồi, khi nào buồn thì đến nhà con cháu chơi vài ngày là đủ.

Lộ diện người bạn gái bí ẩn của bố chồng khiến chúng tôi hoang mang tột độ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Mấy tháng nay, bố chồng thường hay qua nhà tôi chơi. Ông còn nhận đón các con tôi ở trường về nhà thay cho chị giúp việc tên Hòa. Mỗi lần tôi đi làm về, thấy ông nói chuyện và nhặt rau trong bếp với chị Hòa, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ cho là bố ở một mình buồn, qua nhà tôi chơi để có người nói chuyện. Hơn nữa, chị Hòa chỉ tầm tuổi chúng tôi, bậc con cháu thì nghĩ gì đến chuyện tế nhị kia được.

Chủ nhật vừa rồi, bố chồng qua nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn uống vui vẻ, ông bất ngờ nói là muốn cưới vợ. Tuy hơi bất ngờ nhưng thế cũng tốt, đã đến lúc bố phải nghĩ cho bản thân.

Điều chúng tôi ngạc nhiên nhất là bố chồng muốn cưới chị giúp việc nhà tôi. Nghe đến đây thì vợ chồng tôi đều ngẩn người, không nói được lời nào nữa. Nghe xong lời bố nói, vợ chồng tôi rất bất ngờ nhưng cũng không dám phản đối gì vì chị Hòa đang ở đó. Chồng tôi lẳng lặng đứng lên tỏ vẻ không đồng ý. Còn tôi ở lại bố nói: “Bố đầu tiên nghĩ cứ ở vậy rồi vui vầy con cháu là được nhưng càng già bố càng sợ cô đơn con ạ, nay tìm được chỗ tin tưởng, có thể chia sẻ và rất hợp tính bố nên bố quyết định thay đổi, mong các con ủng hộ”. Nghe bố tâm sự mà tôi thấy thương bố quá. Nói xong, ông cũng đứng lên ra về.

Lộ diện người bạn gái bí ẩn của bố chồng khiến chúng tôi hoang mang tột độ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngay buổi chiều hôm đó, chúng tôi qua nhà bố nói chuyện. Chồng tôi khuyên bố tìm người nào phù hợp để lấy. Chị Hòa tuy chăm chỉ, tốt tính nhưng đang phải nuôi 2 đứa nhỏ học tiểu học và trung học. Bây giờ bố mà lấy chị ấy về thì phải chu cấp nuôi dưỡng các con người ta. Năm nay, bố đã 70 tuổi, phải nghỉ ngơi hưởng thụ, không thể vất vả lo cho con riêng của chị Hòa được.

Bố biết chúng tôi sẽ ngăn cản nhưng dù có nói thế nào đi nữa ông vẫn quyết tâm lấy chị ấy. Bố nói là đã hi sinh cả đời vì con cái, bây giờ ông tìm được tình yêu thì mong chúng tôi vun vào và đừng có ý kiến khác.

Muốn bố chồng lấy vợ để được vui tuổi già, ai ngờ ông lại chọn con đường đầy khó khăn. Chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa?

Vào ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện, cả khán phòng ồ à kinh ngạc vì điều đặc biệt này

Vào ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện, cả khán phòng ồ à kinh ngạc vì điều đặc biệt này

Người ta vẫn nói, hồng nhan thì bạc phận. Quả đúng như vậy, mẹ tôi là người phụ nữ có số phận đáng thương và trắc trở như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của bố chồng bố chồng bí mật của bố

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 47 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 32 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng