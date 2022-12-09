Trốn bố sau cánh cửa tủ quần áo, nghe thấy tiếng người đầu dây bên kia là phụ nữ, còn nói giọng ngọt xớt khiến tôi rụng rời tay chân không tin ông ấy là loại đàn ông như vậy

Tâm sự 09/12/2022 12:20

Cho đến hôm qua, khi vừa chui vào phòng bố mẹ để trộm tiền, tôi bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng dép lộp cộp của bố đang bước từ cầu thang lên.

Tôi vốn không phải là 1 đứa con ngoan. Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng thế nhớ nổi đã ăn bao nhiêu trận roi đòn của bố, đã làm mẹ khóc bao nhiêu bận vì bất lực khi dạy dỗ tôi... Hàng xóm đều cấm con cái họ chơi với tôi, nhìn thấy tôi họ đều xa lánh, kỳ thị.

Tất cả cũng là do tôi ham chơi game quá. Nhiều lần thấy mẹ đau khổ, bố nóng giận, đau rát vì bị bố đánh đòn, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ chơi game nữa. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng vượt qua được sự cám giỗ của game. 

Trốn bố sau cánh cửa tủ quần áo, nghe thấy tiếng người đầu dây bên kia là phụ nữ, còn nói giọng ngọt xớt khiến tôi rụng rời tay chân không tin ông ấy là loại đàn ông như vậy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm nhất chinh là việc tôi thường lén ăn trộm của bố mẹ. Mẹ tôi có thói quen, hễ đi chợ về là ném luôn đống tiền lẻ vào ngăn tủ. Đợi bà xuống bếp nấu cơm, tôi sẽ lẻn vào phòng. Hôm thì rút 5.000 đồng, hôm tôi lấy 10.000 đồng, 20.000 đồng... Tôi không dám lấy nhiều vì sợ mẹ phát hiện.

Cho đến hôm qua, khi vừa chui vào phòng bố mẹ để trộm tiền, tôi bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng dép lộp cộp của bố đang bước từ cầu thang lên. Cuống cuồng, tôi chui vào tủ quần áo của 2 người để lẩn trốn. Tôi nín thở, không dám động đậy, sợ gây ra tiếng động, bố mà phát hiện thì tôi chết chắc!

Từ cánh tủ mở he hé, tôi thấy ông cẩn thận đóng cửa lại, sau đó leo lên giường và lôi điện thoại ra xem. Lướt mạng xã hội được 1 lúc thì bố cầm máy gọi cho ai đó. Nghe thấy tiếng người đầu dây bên kia là phụ nữ, còn nói giọng ngọt xớt, tôi lập tức dỏng tai lên nghe ngóng.

Bố tôi nhẹ nhàng nói với người đó: "Cưng có nhớ anh không? Nay trốn được con mụ già thì anh qua với em nhé. Dạo này nó nghi ngờ anh rồi, anh đi đâu nó cũng hỏi xong còn gọi điện để kiểm tra, thành ra khó. Thực tình anh nhớ em lắm, gần tuần nay chúng mình không gặp nhau rồi. Nhớ lắm cơ. Tối nay gặp là phải chiều anh đấy nhé...".

Người phụ nữ đầu dây bên kia đáp lại: "Mụ ấy việc gì anh phải sợ. Hay là anh quên người ta rồi nên mới lấy cớ như vậy? Tối nay mà không gặp em thì chia tay luôn đấy nhé. Anh cứ bảo đi nhậu với mấy ông bạn, không thì công ty có việc gấp... làm sao mụ ấy biết được... Người ta ở đây cứ phải chờ dài cổ ra, bực ơi là bực".

Trốn bố sau cánh cửa tủ quần áo, nghe thấy tiếng người đầu dây bên kia là phụ nữ, còn nói giọng ngọt xớt khiến tôi rụng rời tay chân không tin ông ấy là loại đàn ông như vậy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố tôi dỗ ngon dỗ ngọt ả, còn hứa mua cho ả con điện thoại iPhone đời mới nhất, chỉ cần chiều ông là được. Tôi ở bên trong nghe rõ mồn một mà toát hết mồ hôi. Thì ra, bố tôi ngoại tình!

Tôi đang lúng túng không biết nên phi ra làm ầm lên hay âm thầm theo dõi tiếp thì nghe tiếng mẹ gọi 2 bố con xuống dưới nhà ăn cơm. Bố tôi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với cô nhân tình, vội vàng đi xuống dưới nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó tôi được giải thoát khỏi ngăn tủ vừa nóng vừa chật. Tuy nhiên lòng lại hoang mang tột độ. Bố tôi và người phụ nữ kia đã cặp kè với nhau lâu chưa? Sao ông lại phản bội mẹ? Mẹ tôi rất yêu và tin tưởng bố, nếu biết sự thật không biết bà sẽ ra sao? Bà vốn là người phụ nữ hiền lành, hết lòng vì chồng vì con cơ mà?

Lúc xuống ăn cơm, cả bố và mẹ đều hỏi tôi làm gì mà mồ hôi nhễ nhại đến bết tóc như thế. Tôi chẳng trả lời, cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Từ qua đến nay tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Vừa giận vừa thất vọng về bố. Tôi có nên nói chuyện này cho mẹ? Hay tự nói chuyện với bố? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Tưởng chồng say mèm đang ngủ ở góc nào đó, trong lúc đi tìm tôi áp tai vào tường, giọng đàn bà rên rỉ và một người đàn ông vang lên khiến tôi tức run

Tưởng chồng say mèm đang ngủ ở góc nào đó, trong lúc đi tìm tôi áp tai vào tường, giọng đàn bà rên rỉ và một người đàn ông vang lên khiến tôi tức run

Tôi cứ sống trong những lời đường mật của chồng và nghĩ mình hạnh phúc, nhưng không ngờ anh xã tâm lý của tôi hóa ra là một thằng đàn ông biến thái! Nếu không có bữa tiệc ở nhà bạn thân chồng tối qua, có lẽ tôi đã bị đá ra đường một cách đầy nhục nhã.

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