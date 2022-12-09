Chuẩn bị dâng cái 'ngàn vàng' cho chồng thì tin nhắn của tôi bất ngờ reo lên, nhìn dòng chữ trong màn hình tôi chỉ biết chết lặng không nói lên lời về con người thật của chồng

Tâm sự 09/12/2022 11:23

Tôi ngồi ở mép giường, tim đập như trống. Bỗng dưng điện thoại của tôi có tiếng tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại, nhận được một clip và lời nhắn: "Chúc cô có một đêm nồng nàn như tôi đã được hưởng thụ".

Tôi là cô gái khá cổ hủ. Mẹ tôi thường dạy dỗ tôi về những nguy cơ khi trao thân sớm cho người yêu, anh ta dễ cả thèm, chóng chán, dễ bị đá... Vì thế, suốt năm Đại học, tôi chỉ có 1 mối tình, nhưng khi anh ta sấn sổ lao vào sờ soạng thì tôi đã đạp anh ta một cú trời giáng, chuyện tình của tôi cũng nhanh chóng kết thúc không lâu sau đó. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi về quê, làm ở công ty của bố tôi. Thắng là sếp trực tiếp của tôi, hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy khá lịch thiệp, chỉn chu, thông minh. Bố tôi cũng đánh giá anh ấy là một hạt giống tốt để "quy hoạch" nên khi biết chúng tôi có cảm tình với tôi, bố mẹ tôi đã hết sức vun vào.

Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm chỉ "trao ngàn vàng" khi đã kết hôn nên tình yêu của chúng tôi hết sức ngây thơ. Chúng tôi chỉ dừng ở mức ôm hôn, có những lần Thắng không giữ được mình muốn tiến xa hơn nhưng vì nhìn thấy tôi không muốn nên anh cũng không thúc ép. 

Chuẩn bị dâng cái 'ngàn vàng' cho chồng thì tin nhắn của tôi bất ngờ reo lên, nhìn dòng chữ trong màn hình tôi chỉ biết chết lặng không nói lên lời về con người thật của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần như vậy, Thắng cũng đã giận dỗi, cho rằng tôi không yêu anh ấy. Tuy nhiên, tôi cũng giải thích muốn dành sự thiêng liêng cho đêm tân hôn. Lúc đầu, Thắng còn cười tôi cổ hủ, nhưng sau thấy tôi kiên quyết, anh ấy cũng không đòi hỏi nữa. Tôi rất cảm động khi anh ấy hiểu và tôn trọng quyết định của tôi.

Sau hơn hai năm yêu đương, chúng tôi đi đến đám cưới với sự vui mừng của bố mẹ hai bên. Sau đám cưới, chúng tôi đã đi nghỉ ở một resort nổi tiếng. Tôi vô cùng hạnh phúc và muốn chuẩn bị cùng chồng một đêm nồng cháy. 

Tôi thơm tho, bẽn lẽn bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn lông dày cộm. Nhưng có trời biết dưới tấm khăn ấy, tôi chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng như cánh ve, "có cũng như không". Thắng cười "lập lòe" đầy ẩn ý, hôn tôi nồng nhiệt và chạy vội vào phòng tắm.

Tôi ngồi ở mép giường, tim đập như trống. Bỗng dưng điện thoại của tôi có tiếng tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại, nhận được một clip và lời nhắn: "Chúc cô có một đêm nồng nàn như tôi đã được hưởng thụ".

Dù đã linh cảm là clip chẳng hay ho gì nhưng tôi vẫn không nén được tò mò và mở ra. Đó là một clip sex quay rất cận cảnh, rõ mặt. Nhân vật chính chẳng ai khác chính là chồng tôi và một chị đồng nghiệp cùng cơ quan. Chị ta hơn chồng tôi đến 7-8 tuổi và đang ly thân.

Đáng sợ hơn là đối thoại giữa những tiếng thở hổn hển. Chị ta hỏi chồng tôi: "Chị và con bé Hòa đó ai hơn". Chồng tôi làu bàu: "Đã được dùng bao giờ đâu mà biết. Cái loại 24-25 còn giữ giá làm nộm ấy có khi lại khô như củi, chả ngon như bà chị được".

Chồng tôi từ nhà tắm bước ra, nghe lời ồn ào từ clip thì lao thẳng tới, giằng lấy điện thoại và đập vào tường vỡ nát. Nát tung tóe như trái tim hiện giờ của tôi vậy.

Chồng tôi quỳ xuống ôm lấy đầu gối tôi và dãi bày. Anh ta là đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý. Nhưng tôi lại không cho anh ta, nên anh ta rất bức xúc. Anh ta ngủ với chị đồng nghiệp kia chỉ là để giải tỏa và giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôn.

Ô, hóa ra là tại tôi không trao thân cho anh ta, không làm anh ta thỏa mãn nên đã đưa đẩy anh ta phải ngủ với chị kia. Hóa ra vì quá yêu tôi mà anh ta phải "hy sinh thân mình" như vậy.

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