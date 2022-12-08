Phát hiện anh cặp với một cô gái cắt tóc gội đầu gần nhà, tôi chưa kịp làm gì đã bị chồng đánh cho xảy thai khiến tôi khóc nức nở trong bệnh viện vì mất con

Tâm sự 08/12/2022 17:10

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng biết chuyện em gặp nhân tình của mình, anh làm ầm lên lại còn đánh em

Em năm nay 19 tuổi, kết hôn được 6 tháng đã bị gia đình chồng đuổi về vì tội “mất nết, không dạy được”. Nhưng nào ai hiểu được nỗi khổ tâm mà em phải chịu đựng những ngày ở nhà chồng. Giờ em thực sự ân hận vì nông nổi dại khờ.

Ngày em rời khỏi nhà chồng, cũng là ngày mẹ em nhập viện vì sốc, còn bố em thì mắt đỏ hoe vì buồn. Cũng tại bởi em vội vàng không tìm hiểu kỹ nên đem lòng yêu một người đàn ông hơn mình 11 tuổi.

Phát hiện anh cặp với một cô gái cắt tóc gội đầu gần nhà, tôi chưa kịp làm gì đã bị chồng đánh cho xảy thai khiến tôi khóc nức nở trong bệnh viện vì mất con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu khi mới yêu, em thấy anh khá hiền lành, bố mẹ anh có điều kiện. Nhà có 3 anh em trai, mỗi người được bố mẹ sắm cho một cái nhà riêng. Anh từ nhỏ không phải làm gì, nên chỉ theo bạn bè chơi bời. Hết cấp 3 anh tự mình mở cửa hàng dán ốp điện thoại.

Còn em là một cô gái xinh xắn, bố mẹ em cũng là người Hà Nội, có tí của ăn của để. Thời sinh viên cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng vì ưa hình thức, lại ham người có tiền của nên em sớm ngã vào vòng tay của anh.

Mới yêu được 3 tháng, em đã trao cho anh đời con gái của mình. Sau nhiều lần quan hệ, em lỡ có bầu nên phải bàn với anh cưới xin. Ban đầu anh nói em bỏ đứa con đi, nhưng vì em yêu anh nên đã phải năn nỉ để “được anh cưới làm vợ”. 

Ngày đưa anh về ra mắt bố mẹ, em đã bị bố mắng không tiếc lời nhưng rồi cũng phải đồng ý vì đứa cháu trong bụng. Sau đám cưới em không phải ở cùng bố mẹ chồng, hai đứa có nhà riêng.

Được ở trong căn nhà 3 tầng khang trang, lại có tiền bố mẹ hai bên cho làm vốn nên vợ chồng em chẳng phải lo chuyện làm ăn. Vì chồng thuyết phục, nên em bỏ học ở nhà cơm nước phục vụ anh. Cũng vì sướng quá, vợ lại bầu bí nên chồng em đâm ra hư hỏng.

Phát hiện anh cặp với một cô gái cắt tóc gội đầu gần nhà, tôi chưa kịp làm gì đã bị chồng đánh cho xảy thai khiến tôi khóc nức nở trong bệnh viện vì mất con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện anh cặp với một cô gái cắt tóc gội đầu gần nhà nên em cùng anh trai tới gặp cô này. Sau khi bị anh trai em dọa dẫm, cô ta van khóc xin lỗi rồi nói không gặp chồng em nữa.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng biết chuyện em gặp nhân tình của mình, anh làm ầm lên lại còn đánh em. Em van xin anh vì con hãy suy nghĩ lại rồi nói cô ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì khi biết anh có vợ mà vẫn cặp. Anh nghe thế đá em hai cái và quát: “Vấn đề là tao thích con nhỏ đó hơn mày”. Em vào viện vì đau bụng dữ dội, bác sĩ nói em bị sảy thai đo chấn động mạnh.

Tiếp sau sự việc đó là quãng thời gian tồi tệ nhất đời em. Chồng em không chỉ thường xuyên đi sớm về muộn mà còn gây sự chửi bới em. Anh càng quá đáng hơn khi lấy 70 triệu đồng tiền mẹ cho em khi đi lấy chồng, để góp vốn với nhân tình mở Salon tóc.

Mẹ anh biết chuyện thì cho rằng con mình làm thế chẳng có gì sai, tiền của em nhưng khi cưới nhau rồi đó là tiền của chung, anh có quyền làm gì anh thích. Em ức quá nói rằng, em chưa thấy bà mẹ chồng nào vô lý và nhẫn tâm như vậy cả.

Bà ấy điên tiết gọi điện nói với bố mẹ em rằng em láo lếu và tuyên bố đuổi trả em về ngoại. Không cần mẹ con anh nói thêm, em xếp đồ về ngoại mà không lời chào từ biệt.

Tối đó tôi ngủ sớm rồi đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm, vô tình liếc vào căn phòng bên cạnh tôi chết đứng khi thấy chồng tay trong tay với cô nhân tình siêu nóng bỏng

Tối đó tôi ngủ sớm rồi đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm, vô tình liếc vào căn phòng bên cạnh tôi chết đứng khi thấy chồng tay trong tay với cô nhân tình siêu nóng bỏng

Anh hết lời giải thích nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Hóa ra những ngày qua, anh né tránh tôi để lén lút với nhân tình.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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