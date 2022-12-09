Tưởng chồng say mèm đang ngủ ở góc nào đó, trong lúc đi tìm tôi áp tai vào tường, giọng đàn bà rên rỉ và một người đàn ông vang lên khiến tôi tức run

Tôi năm nay chẳng còn trẻ trung gì nữa, cũng 36 sắp 40 đến nơi. Chồng kém tôi 2 tuổi, trước khi gặp nhau thì anh đã có 2 đời vợ còn tôi thì vừa chia tay mối tình 10 năm. Bạn trai cũ mải mê chạy theo sự nghiệp nên tôi không thể chờ đợi, rồi trong buổi tiệc ở pub với hội bạn thân cách đây 4 năm tôi đã phải lòng một người đàn ông khác.

Tình yêu thật là kỳ diệu, nó có thể cứu sống một người và cũng có thể giết chết người đó khi tất cả chuyển từ màu hồng sang màu đen. Hôm nay đi qua tòa án quận, tôi dừng xe lại nghĩ xem cảm giác của mình sẽ thế nào khi bước vào bên trong với lá đơn xin ly hôn. Cuối cùng thì đầu óc tôi vẫn trống rỗng, y hệt như khoảnh khắc tôi bắt quả tang chồng ngoại tình với vợ của bạn thân tối hôm qua...

Bố mẹ chồng định cư ở nước ngoài nên chỉ có vợ chồng tôi sống trong căn hộ rộng 130m2. Ai cũng bảo số tôi may mắn vớ được anh chồng giàu, sau này chẳng phải suy nghĩ chuyện tương lai. Chồng tôi có 2 đứa con riêng sống với mẹ của chúng ở Mỹ nên anh bảo tôi muốn đẻ thêm cũng được, không đẻ cũng chẳng sao vì anh không câu nệ chuyện sinh nở. Gái hay trai đều được, tính anh rất thoải mái.

Anh là Việt kiều về nước, vừa giàu có lại phong độ. Tôi bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị em có đồng ý với tôi rằng phụ nữ luôn mê say bởi mùi nước hoa từ gã đàn ông mà họ va phải không? Anh xin số điện thoại của tôi, hẹn nhau đi ăn tối, rồi sau mấy tháng tâm sự tìm hiểu tôi quyết định theo anh về nhà.

Tôi vẫn đi làm ở công ty cũ, mới được thăng chức nên lương cũng khá cao. Ông xã cho thêm đều đặn mỗi tháng 50 triệu, tôi chỉ việc ăn ngủ rồi chơi bời thoải mái, mọi thứ đã có 2 bà giúp việc lo. Bố mẹ tôi cứ giục đẻ đứa cháu, nhưng tôi chưa muốn ngập đầu trong bỉm sữa nên thường xuyên tránh đi.

Tôi cứ sống trong những lời đường mật của chồng và nghĩ mình hạnh phúc, nhưng không ngờ anh xã tâm lý của tôi hóa ra là một thằng đàn ông biến thái! Nếu không có bữa tiệc ở nhà bạn thân chồng tối qua, có lẽ tôi đã bị đá ra đường một cách đầy nhục nhã.

Trưa hôm qua tôi đang ở tiệm làm móng thì chồng gọi bảo tối anh đón sang nhà bạn ăn cơm. Tôi sửa soạn quần áo đẹp và trang điểm thật xinh, vì biết tính chồng hay sĩ diện trước mặt người ngoài. Bạn thân anh tôi cũng có quen biết, bởi trước đây anh ấy từng là đối tác của công ty tôi. Vợ anh ấy còn khá trẻ, mới 27 tuổi, vừa sinh con đầu lòng cách đây 1 năm. 2 gia đình chúng tôi thường xuyên gặp nhau đi ăn uống, thi thoảng còn du lịch Nha Trang, Phú Quốc với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa tiệc còn có thêm nhiều người nữa góp mặt nên khá đông vui. Tầm 9h tối thì ai cũng say mèm, tôi uống nước ngọt nên tỉnh táo hơn, một mình đứng lên dọn dẹp. Vợ của anh chủ nhà bảo tôi cứ để hết trong bếp mai sẽ có người tới rửa, tôi xắn tay lên rửa hộ luôn cho nhanh.

Ngoài phòng khách mở sới đỏ đen nên mọi người nói cười ầm ĩ, tôi đang rửa thì không thấy mặt chồng đâu, nghĩ anh say nên nằm ngủ trong góc nào rồi. Buồn đi vệ sinh nên tôi gác lại việc tìm WC xả tạm, ngang qua căn phòng trống để làm kho bỗng dưng nghe tiếng động gì là lạ. Tôi áp tai vào tường, giọng đàn bà rên rỉ và một người đàn ông vang lên khiến tôi tức run.

- Anh chỉ lên kế hoạch chung sống với cái Huyền 5 năm thôi, mấy con vợ trước của anh cũng an phận y như nó nên anh thấy chán, bỏ hết. Mỗi mình em là anh thấy ngon, em vừa xinh vừa khéo, lại trẻ đẹp thế này, thằng Công nó yếu sinh lý thì em phải về với anh. Đợi con em 1 tuổi thì bỏ nó đi, anh lo hết!

Định đạp cửa xông vào thì thấy khóa, tôi giật mạnh không ra nên đứng đợi bên ngoài. 10 phút sau họ mới chui ra, vợ anh chủ nhà váy ngắn nhìn lấm lét, chồng tôi theo sau với quần áo xộc xệch. Họ giật mình sợ hãi khi bị tôi bắt quả tang, một kẻ phản bội chồng, một đứa thì cắm sừng vợ ngang nhiên ngay trước mặt.

7 phần bất lực, 3 phần khinh thường. Tưởng thế nào, hóa ra chồng tôi cũng chỉ là một thằng ham mê gái gú! 4 năm rồi, chỉ còn 1 năm nữa là anh ta sẽ bỏ tôi theo đúng kế hoạch. Bảo sao anh ta cứ để tôi sống theo ý mình, vì thực sự anh ta có quan tâm gì đến vợ đâu! Tôi cũng chỉ là thứ cho anh ta khuây khỏa, bởi vốn dĩ chồng tôi không thể sống thiếu đàn bà...