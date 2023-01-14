Trở về sau chuyến công tác dài ngày, nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tôi háo hức muốn có một đêm nồng cháy với vợ nhưng vừa đẩy cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải rụng rời chân tay

Tâm sự 14/01/2023 07:05

Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đổi gió trong nhà tắm cũng là một ý kiến vô cùng tuyệt vời đấy chứ! Biết đâu sau lần này vợ tôi lại say mê chồng hơn!

Người đàn ông nào lấy phải cô vợ “khỏe” hơn mình sẽ thấu hiểu cảm giác vừa xấu hổ vừa có phần nhục nhã của tôi. Không đáp ứng đủ nhu cầu cho vợ, cô ấy không nói ra miệng nhưng thái độ lầm lì, cáu gắt đủ biết trong lòng khó chịu thế nào. 

Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ. Nhu cầu sinh lý là cơ địa của mỗi người, đâu phải muốn tăng là tăng được. Tôi thì không thích sử dụng những biện pháp mà cánh đàn ông hay truyền miệng nhau vì nó sẽ gây nguy hại đến sức khỏe.

Chuyện ấy không hòa hợp khiến cho cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng tôi cũng chẳng được vui vẻ cho lắm. Tôi chán nản không biết phải chia sẻ với ai vì đây là một chuyện rất tế nhị, nói ra chỉ xấu mặt mình mà thôi. 

Hôm đó vợ tôi về thăm mẹ đẻ. Khi tôi đi làm về thì cũng khoảng 9 giờ tối. Lúc ngang qua phòng của gã hàng xóm, gã ta đang uống rượu một mình liền gọi tôi vào làm vài ly. Chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng có nói chuyện qua lại và hiểu biết nhau phần nào. 

Vợ vắng nhà, tôi ngay lập tức đồng ý lời mời của anh ta. Rượu vào thì lời ra, nghĩ đến vợ tôi lại thấy ấm ức. Thế là trong cơn say tôi đã tâm sự hết mọi chuyện với gã hàng xóm về đời sống vợ chồng chênh lệch của mình. 

Đêm đó tôi về nhà khá muộn, lập tức ngã xuống giường ngủ say như chết. Sáng ra tôi vẫn ý thức được mình đã nói những gì với gã hàng xóm nhưng lỡ miệng rồi đâu thay đổi được. Nghĩ bụng đàn ông chắc cũng không đưa chuyện, chỉ có mình anh ta biết chẳng đi đâu mà xấu mặt.

 

Trở về sau chuyến công tác dài ngày, nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tôi háo hức muốn có một đêm nồng cháy với vợ nhưng vừa đẩy cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải rụng rời chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tặc lưỡi như vậy và cũng quên luôn chuyện tâm sự vấn đề tế nhị với gã hàng xóm. Hai tuần sau, tôi có chuyến công tác 3 ngày. Nhưng 2 ngày thì tôi đã trở về rồi vì công việc thay đổi nên kết thúc sớm hơn dự định. 

Đợt này không khí giữa vợ chồng tôi rất căng thẳng nên tôi không báo cơm tối cho vợ. Định bụng về rủ cô ấy đi ăn nhà hàng để hâm nóng tình cảm. 

Cửa khóa trong, tôi lấy chìa khóa riêng mở cửa. Vợ tôi không có trong bếp, cũng may cô ấy chưa nấu cơm. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tôi đoán ngay vợ đang tắm. 

Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đổi gió trong nhà tắm cũng là một ý kiến vô cùng tuyệt vời đấy chứ! Biết đâu sau lần này vợ tôi lại say mê chồng hơn! 

Lúc ấy trong lòng tôi quá hồi hộp khi tưởng tượng đến viễn cảnh nồng nàn trong nhà tắm với vợ nên đã bỏ qua một vài âm thanh khác lạ xen lẫn với tiếng nước chảy. Muốn cho vợ một phen bất ngờ, tôi thình lình đẩy cửa nhà tắm ra để rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải rụng rời chân tay. 

Vợ tôi không ở trong nhà tắm một mình. Còn có một gã đàn ông nữa, hai người đang không mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Kẻ đó không ai khác chính là gã hàng xóm nhà tôi!

Căm hận đến tột cùng, tôi lao vào định cho gã gian phu đó một trận nhớ đời nhưng gã to khỏe hơn tôi, lập tức hất tôi ngã bệt xuống sàn nhà đau điếng. Vợ tôi không hề chạy đến hỏi han chồng, sau phút sợ hãi ban đầu thì cô ta bình tĩnh mặc lại quần áo. 

- Anh đừng trách em, cũng vì anh không thể cho vợ được điều mong muốn nên em mới buộc lòng làm như vậy. Nếu anh bỏ qua cho em thì chúng ta vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Còn không anh cứ viết đơn đi, em chấp nhận ly hôn.

- Anh không thể làm vợ vui thì tôi giúp anh làm điều đó thôi, có gì mà phải cay cú và tức giận. Tôi với cô ấy cũng chỉ là bên tình bên nguyện, không có quan hệ tình cảm gì cả. Nếu anh còn yêu vợ thì hãy tha thứ cho cô ấy mà quay về sống bên nhau nhé.

Hai kể ấy ném vào mặt tôi những lời lẽ trơ trẽn nhường ấy, sau đó gã hàng xóm bỏ về. Còn vợ tôi thì bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ đi, cô ấy sẽ đến nhà bạn ở tạm vài hôm. 

Đau quá mọi người ạ. Đối xử hết lòng hết dạ với vợ, nâng niu chiều chuộng cô ta đủ điều, cuối cùng cô ta đối xử với tôi như thế. Tất cả chỉ vì những dục vọng thấp hèn! Tất nhiên tôi sẽ ly hôn cô ta ngay lập tức. Đằng nào chúng tôi cũng chưa có con. Nhưng tôi thật sự bị mất niềm tin vào phụ nữ rồi.

Chồng luôn biến mất trên giường vào lúc nửa đêm một cách bí ẩn, tỉnh dậy lúc 3h tôi đứng chôn chân khi nhìn thấy anh đang bên nhà hàng xóm

Chồng luôn biến mất trên giường vào lúc nửa đêm một cách bí ẩn, tỉnh dậy lúc 3h tôi đứng chôn chân khi nhìn thấy anh đang bên nhà hàng xóm

Vì đã có nghi ngờ nên hôm sau tôi cất công chú ý động tĩnh của chồng. Và phát hiện khoảng gần 12 giờ đêm, lúc mẹ con tôi ngủ say thì chồng lẻn ra ngoài. Không yên tâm để con ở nhà, tôi mặc ấm cho bé rồi địu con đi theo dõi chồng.

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