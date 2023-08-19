Tranh thủ vợ về nhà chăm sóc mẹ ốm, chồng sửa soạn thơm tho sang nhà cô hàng xóm rủ rê làm chuyện động trời, đang lúc cao trào thì cả hai sững sờ khi thấy một nhân vật quen thuộc

Tâm sự 19/08/2023 05:35

Mấy hôm sau, Lan âm thầm theo dõi chồng thì phát hiện anh ta thường lén lút giấu thứ gì đó trong túi mỗi lần đi gội đầu. Biết có điềm không lành, Lan quyết tâm chờ thời cơ.

Mấy bà vợ đi chợ thường kháo nhau rằng các ông vì ham của lạ nên mới xếp hàng ở đó gội đầu. Lúc đó, Lan vì bận rộn nên cũng không để ý lắm nhưng vừa tuần trước, bà hàng xóm thấy Lan tối mịt mới đi làm về thì kéo vào nói:

- Này cô Lan, cô làm việc thì cũng vừa vừa thôi, mải kiếm tiền khéo lại mất chồng.

Lan ngơ ngác:

- Bác nói thế là sao ạ?

Bà hàng xóm bĩu môi:

Tranh thủ vợ về nhà chăm sóc mẹ ốm, chồng sửa soạn thơm tho sang nhà cô hàng xóm rủ rê làm chuyện động trời, đang lúc cao trào thì cả hai sững sờ khi thấy một nhân vật quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Sao trăng gì nữa, hôm qua tôi vừa thấy chồng cô sang nhà con Ngân gội đầu đấy, có vẻ hí hứng lắm. Tôi là tôi cảnh báo cả cái phố này, đừng để nó cướp mất chồng mà tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Nghe vậy, Lan rất tức giận nhưng khi vào nhà, cô vẫn nhẹ nhàng tươi cười hỏi chồng:

- Dạo này anh làm việc bận không?

Chồng cô liền thở dài:

- Mệt mỏi lắm em ạ, bù đầu bù óc.

Lan mỉm cười:

- Thế mà em thấy tóc tai anh có bù xù đâu, còn mướt rượt kìa.

Chồng Lan nghe vậy không nói gì, lảng vào phòng trùm chăn đi ngủ. Mấy hôm sau, Lan âm thầm theo dõi chồng thì phát hiện anh ta thường lén lút giấu thứ gì đó trong túi mỗi lần đi gội đầu. Biết có điềm không lành, Lan quyết tâm chờ thời cơ.

Cho đến tối qua, Lan nói với chồng mẹ bị ốm phải về bên đó chăm sóc vài ngày. Chồng Lan tỏ vẻ buồn bã đáp:

- Ừ, em cứ về đi, lúc nào rảnh anh về thăm mẹ sau nhé, chứ dạo này anh bận quá.

Tranh thủ vợ về nhà chăm sóc mẹ ốm, chồng sửa soạn thơm tho sang nhà cô hàng xóm rủ rê làm chuyện động trời, đang lúc cao trào thì cả hai sững sờ khi thấy một nhân vật quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lan gật đầu rồi xách túi bỏ đi. Thấy vợ vừa đi khỏi, chồng Lan hí hửng xách túi sang nhà Ngân gội đầu.  Có vẻ đã quen với việc này, Ngần thản nhiên đứng lên lau khô tóc cho anh ta rồi kéo tọt luôn vào buồng trong. Vừa vào trong thì “xoảng” tiếng động lớn bên ngoài làm cả 2 giật mình, Ngân hoảng hốt:

- Để em ra xem có chuyện gì.

Chồng Lan kéo lại:

- Chắc đứa trẻ con nào nghịch ngợm thôi.

Tranh thủ vợ về nhà chăm sóc mẹ ốm, chồng sửa soạn thơm tho sang nhà cô hàng xóm rủ rê làm chuyện động trời, đang lúc cao trào thì cả hai sững sờ khi thấy một nhân vật quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngân tặc lưỡi tiếp tục nhưng bỗng nhiên tiếng động như tiếng đập phá ngày càng lớn. Lúc đó, Lan mới bước ra:

- Vợ…em…sao em lại ở đây? Không phải em về ngoại rồi sao?

Lan cười khẩy: Tôi mà về thật thì làm sao chứng kiến được cảnh tượng có 1 không 2 này.

Ngân sợ quá quỳ xuống cầu xin cô tha thứ.  Sau khi xử lý xong cô gái kia, Lan quay về nhà dọn đồ đi thẳng, mang theo cuốn sổ tiết kiệm và toàn bộ tiền mặt có trong két sắt. Đối với cô, dù có thế nào, cứ nắm vững kinh tế cho chắc ăn.

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Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mỹ Diễm thấy nóng ran trong người, toàn thân mệt mỏi, cô nói chồng đưa mình đi bệnh viện trong khi Đại Vỹ lại lấy tay che miệng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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