Trách vợ làm việc lao lực đến ngã bệnh, em lắc đầu nói ra một sự thật trong bức ảnh chụp lén khiến tôi giật thót tim

Tâm sự 27/02/2023 13:40

Nhìn em lao lực đến ngã bệnh như thế này, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhân lúc em đang trên giường bệnh, tôi đã khuyên nhủ em nhưng nào ngờ.

Từ trước tới nay cô ấy đều khỏe mạnh, cả năm có khi nào sốt đâu, thi thoảng hắt hơi sổ mũi tí thôi, nên cả nhà ai cũng lo lắng.

Gia đình tôi có hai chị em, tôi là em út. Khi tôi lấy vợ, chị gái đã đi lấy chồng nên tôi vẫn sống chung với bố mẹ để tiện chăm sóc ông bà. Bố mẹ tôi cũng dễ tính, sống chung 3 năm nay gần như mẹ chồng nàng dâu chưa xảy ra xích mích nào cả.

Mỗi ngày mẹ ở nhà đều làm việc nhà, lo cơm nước hộ vợ chồng tôi, ngược lại lúc tan làm về nhà vợ cũng biết ý phụ giúp mẹ, thỉnh thoảng mua quà tặng bố mẹ vào những dịp đặc biệt. Vì ngoan hiền, sống biết trước biết sau nên vợ tôi được lòng mọi người lắm, không chỉ bố mẹ mà ngay cả hàng xóm cũng hết lời khen ngợi cô ấy.

Mối quan hệ chị chồng em dâu cũng khá tốt. Vì ở gần nên mỗi cuối tuần vợ chồng chị gái đều dẫn cháu qua chơi, vợ tôi luôn đi chợ nấu những món ngon để thết đãi anh chị. Thực ra ban đầu tôi rất lo chị chồng em dâu không hợp nhau, bởi chị tôi nổi tiếng chua ngoa, thích quản chồng, nhưng giờ nhìn thấy hai chị em tíu tít cả ngày tôi vui lắm.

Trách vợ làm việc lao lực đến ngã bệnh, em lắc đầu nói ra một sự thật trong bức ảnh chụp lén khiến tôi giật thót tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối thứ 6 vừa rồi, vừa về nhà vợ đã kêu mệt rồi lăn đùng ra ốm sốt, dặn tôi bảo gia đình chị gái ngày mai đừng đưa cháu sang chơi kẻo lây ốm. Từ trước tới nay cô ấy đều khỏe mạnh, cả năm có khi nào sốt đâu, thi thoảng hắt hơi sổ mũi tí thôi, nên cả nhà ai cũng lo lắng. Mẹ tôi nhanh chóng nấu cháo, còn tôi chạy đi mua thuốc mang vào cho vợ uống.

- Có khi nào thấy em ốm nặng thế này đâu. Dạo này công việc áp lực quá à? Anh đã bảo rồi, giảm bớt lượng công việc lại, người chứ có phải máy đâu mà lăn ra làm như vậy.

Vợ lắc đầu thở dài rồi ngỏ ý xin ra ở riêng khiến tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên vợ đề cập đến chuyện ra ở riêng. Đang yên đang lành vợ bỗng dưng đòi ra riêng làm gì chứ, hay vợ có mâu thuẫn gì với bố mẹ tôi, nhưng rõ ràng tôi thấy từ trước đến nay nhà cửa vẫn yên ấm mà.

- Sao em lại đòi ra ở riêng? Em và bố mẹ có mâu thuẫn, bất đồng gì à? Nếu có chuyện gì thì nói với anh, anh giải quyết chứ đừng ôm tâm sự một mình, nghĩ lắm rồi lăn ra ốm thế này.

Trách vợ làm việc lao lực đến ngã bệnh, em lắc đầu nói ra một sự thật trong bức ảnh chụp lén khiến tôi giật thót tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

- Không phải bố mẹ, mà là em phát hiện ra một bí mật của chị. Em thấy chị vào nhà nghỉ tại một con hẻm nhỏ với một người đàn ông lạ mặt. Hôm đó em vào nhà cái Trang (cô bạn thân của vợ) lấy giấy tờ, lúc đi ra thì vô tình bắt gặp cảnh này.

Em nghĩ từ bữa đến giờ vẫn không biết nên làm thế nào, nghĩ nhiều quá nên thành ra đổ bệnh. Giờ chị sang em không biết đối mặt với chị, với anh rể và cháu ra sao nữa, cũng thấy ngại vì giấu bí mật này với bố mẹ nên muốn chuyển ra riêng. Anh nói nên làm thế nào bây giờ?

Nói đoạn, vợ còn mang tấm ảnh cô ấy lén chụp được khi chị gái tôi cùng người đàn ông lạ mặt ôm ấp nhau đi vào nhà nghỉ. Tôi sốc thật sự. Tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của chị gái rất hạnh phúc, vì anh rể luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của vợ.

Không chỉ vậy, anh rể luôn chu đáo với nhà vợ, chưa từng mắc lỗi gì. Không ngờ chị ấy lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia. Nếu nói thẳng với anh rể, chắc chắn gia đình chị sẽ bị xáo trộn. Tôi muốn nói chuyện riêng với bố mẹ trước, nhờ ông bà khuyên nhủ chị quay đầu để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng tôi cũng sợ bố mẹ sẽ đổ bệnh khi biết chuyện này. Tôi có nên nói ra không, hay cứ lờ đi như không biết chuyện gì rồi dọn ra ở riêng cùng vợ?

Vật vã khóc thương con vì chồng cũ tái hôn với vợ mới, trong đêm tân hôn, nhìn sau cánh cửa, tôi giật mình khi một người xuất hiện

Vật vã khóc thương con vì chồng cũ tái hôn với vợ mới, trong đêm tân hôn, nhìn sau cánh cửa, tôi giật mình khi một người xuất hiện

Chẳng hiểu sao lại không thể kìm được lòng mình, cả đêm nằm nghĩ ngợi, tôi không tài nào chợp mắt, liên tục suy nghĩ về anh.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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