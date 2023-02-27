Chồng hí hửng tới nhà nghỉ hú hí với chân dài đang đợi sẵn, để rồi khi vừa lật chăn lên, anh tá hỏa hét sửng sốt

Tâm sự 27/02/2023 12:24

Quá tức giận việc chồng có bồ nhí, tôi thực hiện điều này khiến anh ta phải tá hỏa khóc không thành lời.

Sau lần hẹn hò vào nhà nghỉ để hú hí với nhân tình thì chắc chồng tôi đã cạch mặt tới già không còn dám lăng nhăng nữa. Còn tôi thì cục tức và những tổn thương vẫn còn âm ỉ chất chứa mãi trong lòng. Trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng mình mèo mả bên ngoài, phản bội vợ con như thế.

Cách đây 2 tháng thấy chồng có biểu hiện lạ tôi nghi lắm. Ngày trước chồng tôi đâu để ý gì đến hình thức ấy vậy mà giờ đây mỗi khi đi ra ngoài là y như rằng quần áo là lượt, soi gương mấy lần tóc vuốt keo dựng đứng. Đã vậy còn bày đặt tập gym cứ chốc chốc lại vào nhà vệ sinh vạch áo lên soi xem bụng có múi chưa?

Tôi sinh nghi, nên lén theo dõi chồng. Nhiều hôm thấy vợ con ngủ chồng tôi lén dậy nhắn tin và gọi điện cho con bé nào đó. Có hôm tôi còn nghe anh ta nói rằng: &’Ừ anh cũng nhớ em lắm, nhớ đến mức không ngủ được nên phải dậy gọi điện cho em đây này”.

Chồng hí hửng tới nhà nghỉ hú hí với chân dài đang đợi sẵn, để rồi khi vừa lật chăn lên, anh tá hỏa hét sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tôi đau đớn chỉ muốn gục ngã, bao đêm nằm ướt gối nghĩ kế để trị chồng. Tôi vẫn chưa vội vạch mặt chồng vội, tôi sẽ khiến anh ta á khẩu vì cái tội ngoại tình của mình. Chắc í tai có thể bình tĩnh chờ đợi cơ hội như tôi, nhưng tất cả có lý do của nó. Cô bạn tôi cũng bị chồng cắm sừng nhưng cái dại của nó là phanh phui mọi chuyện khi chưa có đủ bằng chứng rõ ràng nên bị chồng phủi bay biến đã vậy còn đ.ánh cho 1 trận vì cái tội ghen tuông hay theo dõi chồng.

 Tôi lên kế hoạch tỷ mỉ để cá căn câu. Hôm đó là cuối tuần tôi bảo đưa con về ngoại chơi. Chồng tôi mừng ra mặt còn cổ vũ: “Đúng đấy em đưa con về bà chơi ít hôm cũng lâu rồi thằng Tôm chưa về ngoại”. Dĩ nhiên chồng sẽ lấy cớ công việc để ở lại.

Chiều thứ 6 tôi mang con đi gửi rồi lấy máy nhắn tin luôn cho chồng: “Tối nay anh bận không? Nếu không bận mình gặp nhau ở nhà nghỉ X anh nhé,”. Chồng tôi nhanh chóng nhắn trả: “Mụ vợ anh về quê rồi, tối anh qua đón em nhé. Tối nãy chúng ta có thể xõa bên nhau rồi”. Tôi đau đớn đến quặn lòng, tay run rẩy nhắn lại: “Thôi em có việc em tự đi taxi đến, cứ 8 giờ anh qua đó với em là được. Em bận rồi, tối gặp nhau anh nhé”. Chồng tôi nhắn tin lại: “Ok cưng”

Vậy là cá đã cắn câu, tối qua khi chồng ngủ tôi đã lấy sim trong máy anh ra và thay 1 sim mới vào. Tôi chặn số cô bồ của chồng, cái số mà anh ta lưu là “Giám đốc” và tôi lưu số mới của tôi vào đó và cũng lưu là “Giám đốc”. Vậy là anh chị hết đường nhắn tin cho nhau, may cho tôi là chồng tôi không lên zalo cũng không dùng facebook.

Chồng hí hửng tới nhà nghỉ hú hí với chân dài đang đợi sẵn, để rồi khi vừa lật chăn lên, anh tá hỏa hét sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tối đó tôi đến nhà nghỉ đã hẹn, đặt phòng xong tôi nhắn tin lại cho lão ta: “Phòng 305 anh yêu nhé”. Chồng tôi hí hửng đáp lại: “Ok cưng anh gần đến rồi đây, cứ cởi đồ nằm đấy chờ anh nhé. Đêm nay anh mình tới bến luôn nhé”. Tôi run rẩy khi đọc những dòng tin nhắn đầy mùi giường chiếu tởm lợm đó. Tôi lên giường đắp chăn kín mít chờ chồng, dĩ nhiên tôi chỉ khép cửa chứ không đóng.

Khi nghe tiếng bước chân ở cầu thang tôi hồi hộp vô cùng. Chắc lão ta sẽ nghĩ tôi là cô bồ chân dài quyến rũ và giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta mà thôi. Vừa bước vào phòng gã chồng tôi đã cất tiếng:

- Cục cưng đang nằm chờ anh rồi đấy à? Để anh cởi đồ đã nhé.

Tôi nằm trên giường cắn chặt môi đến bật cả m.áu. Chồng tôi cởi sạch mọi thứ trên người ra, lao lên giường ôm lấy tôi rồi hôn tới tấp. Hôn tới lúc tôi đẩy anh ta ra và với tay bật đèn thì mới chịu dừng lại:

- Ơ sao em lại…

- Sao tôi lại ở đây đúng không? Sao tôi lại biết anh cặp bồ đúng không? Và sao tôi có thể hẹn anh ra đây được đúng không?

Tôi hét lên rồi tát cho chồng mình mấy cái tát, tôi vừa khóc vừa nhìn anh ta với ánh mắt đầy giận dữ đến run rẩy.

Chồng tôi, gã đàn ông mà tôi yêu, tôi tin tưởng giờ đây đang trần truồng như nhộng quì trước mặt tôi vì 1 con đàn bà khác. Thật nực cười, tôi chua chát nhìn anh ta và chỉ muốn băm vằm anh ta ra từng mảnh cho hả giả.

Đêm đó gia đình tôi thực sự nổi bão tố sau hơn 7 năm kết hôn. Chồng tôi van xin quì gối và nói đủ lời, còn trái tim tôi như bị ai đ.âm ai cấu. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu nó đau đớn khủng khiếp đến nhường nào. Tôi đã chiến tranh lạnh với chồng mình hơn 2 tuần nay, tôi không ly hôn vì con tôi cần 1 gia đình và tôi vẫn còn thương chồng. Nhưng để tha thứ và xem như chưa có chuyện gì thì tôi thực sự không làm được. Tôi vẫn thấy đau đớn như chuyện vừa xảy ra ngay hôm qua, mỗi lần điên lên tôi lại lấy chuyện cũ ra chì chiết chồng. Tôi nên làm gì để vượt qua khủng hoảng này đây.

Yêu 2 năm kiên quyết giữ thân, đêm tân hôn nồng nàn bên nhau, tôi bị tát cháy má ngã bệt xuống sàn vì một lí do kinh tởm

Yêu 2 năm kiên quyết giữ thân, đêm tân hôn nồng nàn bên nhau, tôi bị tát cháy má ngã bệt xuống sàn vì một lí do kinh tởm

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình bị chồng làm chuyện này, vừa đau đớn, tôi càng kinh sợ với lời đe dọa của anh ta.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường