Tôi vội vã từ hôn ngay khi vừa phát thiệp, tất cả chỉ vì một câu nói 'sốc tận óc' từ chồng

Tâm sự 25/10/2025 19:45

Ban đầu anh rất tốt với tôi, dù đôi khi vẫn có giận hờn. Để làm tin, anh đem cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu cho tôi đứng tên, rồi mua tivi, bình nóng lạnh tặng ba mẹ tôi. Không những vậy anh thường xuyên tặng tôi những món quà nhỏ đến đắc tiền.

Tôi là mẹ đơn thân đến nay đã 4 năm, bé gái con tôi cũng sắp được 6 tuổi. Tôi ở nhà mẹ đẻ, nhưng không được thoải mái vì nhà tôi vẫn còn giữ tư tưởng xưa, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, con trai mới quan trọng. Vì thế, tôi với mẹ thường hay bất đồng quan điểm, thậm chí nhiều lần bà đuổi mẹ con tôi đi. Nhưng do con còn quá nhỏ, công việc của tôi còn bấp bênh nên cả hai mẹ con cắn răng chịu đựng ở nhà mẹ không dám thuê trọ ở ngoài.

Thời gian gần đây, tôi quen một anh đã ly hôn vợ đã 41 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, anh làm nhân viên nhà nước và có một con gái 8 tuổi sống cùng mẹ. Tôi nghĩ anh một lần đổ vỡ nên sẽ đồng cảm san sẻ cho nhau. Ban đầu anh rất tốt với tôi, dù đôi khi vẫn có giận hờn. Để làm tin, anh đem cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu cho tôi đứng tên, rồi mua tivi, bình nóng lạnh tặng ba mẹ tôi. Không những vậy anh thường xuyên tặng tôi những món quà nhỏ đến đắc tiền.

Tôi cứ nghĩ lần này đến với anh sẽ là quyết định đúng đắn. Nhưng đến khi gần kết hôn, chúng tôi sống chung một thời gian mới phát hiện bản tính thật sự của anh. Chẳng giống như trước, anh không giữ ý tứ nữa, tính toán chi li, hay quát mắng người khác. Đỉnh điểm là chuyện đặt menu món ăn cưới, dù không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của tôi và nhà hàng, anh vẫn cố chen vào nói đổi món này, món kia. Quá đáng hơn, trong lúc tức giận anh còn nói: “Người như em anh không thiếu, anh lấy con khác 30 giây”. 

Tôi vội vã từ hôn ngay khi vừa phát thiệp, tất cả chỉ vì một câu nói 'sốc tận óc' từ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định hoãn cưới mặc dù đã gửi thiệp mời cho mọi người. Tôi rất sợ rơi vào kết cục bế tắc như lần trước. Anh nói việc này sẽ khiến anh mất mặt với mọi người, nên cố tìm cách khuyên nhủ tôi, thậm chí thề thốt rằng sẽ thay đổi. Tôi mềm lòng, dẫn anh về nhà, không ngờ anh lại nhân cơ hội này xúc phạm ba mẹ tôi, đòi lại hết những thứ anh đã tặng.

Hành động của anh khiến tôi vô cùng hoảng sợ, tôi gom hết tất cả những thứ anh tặng từ bé đến lớn bao gồm cả sổ tiết kiệm đem trả lại cho anh trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, tôi cẩn thận đến mức chụp hết tất cả làm bằng chứng. Đâu phải một mình anh phải tặng quà, tôi cũng thường hay nhét thêm tiền vào ví của anh nhưng chẳng bao giờ có ý nghĩ đòi lại. Trả xong tất cả cho anh, tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Sau việc đó, anh tìm cách xin lỗi, khóc lóc, tự dằn vặt bản thân chỉ mong tôi quay lại. Anh nói, anh còn yêu tôi rất nhiều, anh sẽ ở như vậy đợi tôi hồi tâm chuyển ý dù là 1 năm, 2 năm thậm chí 10 năm anh vẫn chấp nhận. Đến bây giờ anh vẫn còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ thấy con người anh thật nguy hiểm, không dám tin tưởng nữa.

Tuy nhiên vì anh một mình xa quê, tôi sợ anh sẽ sốc sau chuyện này nên vẫn thường hay hỏi thăm, an ủi anh, nhưng để bắt đầu lại thì tôi vẫn không dám nghĩ đến.

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Thời gian gần đây, tôi quen một anh đã ly hôn vợ đã 41 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, anh làm nhân viên nhà nước và có một con gái 8 tuổi sống cùng mẹ. Tôi nghĩ anh một lần đổ vỡ nên sẽ đồng cảm san sẻ cho nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chị chồng đến chơi rồi dúi cho tôi 300 triệu đồng, biết lý do, tôi ném thẳng xuống đất rồi thẳng tay đuổi chị về

Chị chồng đến chơi rồi dúi cho tôi 300 triệu đồng, biết lý do, tôi ném thẳng xuống đất rồi thẳng tay đuổi chị về

Tâm sự 12 phút trước
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Tâm sự 13 phút trước
Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tâm sự 14 phút trước
Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Tâm sự 15 phút trước
Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Tâm sự 17 phút trước
Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Tâm sự 19 phút trước
Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Tâm sự 19 phút trước
Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp, cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10

Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp, cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10

Tâm sự 20 phút trước
Mời bạn thân tới nhà, anh chồng say bí tỷ mà không biết 'sự thật đắng ngắt' đang xảy ra với vợ mình

Mời bạn thân tới nhà, anh chồng say bí tỷ mà không biết 'sự thật đắng ngắt' đang xảy ra với vợ mình

Tâm sự 21 phút trước
Sốc với lý do phân biệt đối xử tài sản, vợ chồng bị đuổi ra ngoài vì sự thật không thể ngờ

Sốc với lý do phân biệt đối xử tài sản, vợ chồng bị đuổi ra ngoài vì sự thật không thể ngờ

Tâm sự 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em dâu ăn cắp tiền của mẹ chồng rồi đổ cho chị dâu, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Em dâu ăn cắp tiền của mẹ chồng rồi đổ cho chị dâu, không ngờ sơ xuất 1 chi tiết khiến cả nhà 'ngã ngửa'

Thấy vợ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xô nước văng tung tóe tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi

Thấy vợ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xô nước văng tung tóe tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi

Người chồng "chết sững" khi biết được sự thật động trời về đứa bé giống mình như đúc sao lời thú tội của vợ cũ

Người chồng "chết sững" khi biết được sự thật động trời về đứa bé giống mình như đúc sao lời thú tội của vợ cũ

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ đánh vào mặt chồng mình

Nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng chạy vào và 'hóa đá' khi thấy bố đẻ đánh vào mặt chồng mình

Chị chồng đến chơi rồi dúi cho tôi 300 triệu đồng, biết lý do, tôi ném thẳng xuống đất rồi thẳng tay đuổi chị về

Chị chồng đến chơi rồi dúi cho tôi 300 triệu đồng, biết lý do, tôi ném thẳng xuống đất rồi thẳng tay đuổi chị về

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường