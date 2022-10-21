Tối nào chồng cũng uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vô tình 1 lần vợ khát quá uống nhầm thì phát hiện bí mật tày đình

Tâm sự 21/10/2022 15:28

Mắt nhắm mắt mở thế nào mà Hiền uống nhầm cốc sữa của chồng. Lúc đó cô tỉnh ngủ luôn, bởi vì đó không phải là cốc sữa bình thường mà nồng nặc mùi thuốc tây sộc cả lên mũi.

Vợ chồng Huy và Hiền cưới nhau đã được hơn 2 năm nay, bởi vì năm xưa kết hôn là nhờ bố mẹ hai bên mai mối nên cũng vì vậy mà tình cảm không mấy lãng mạn và ngọt ngào như nhiều cặp vợ chồng khác.

Bạn bè Hiền thì bảo cô kết hôn mà không yêu sâu đậm thì sau này sẽ khổ, lúc đó Hiền chỉ thở dài:

''Đến tuổi thì lấy thôi, lấy cho bố mẹ vui lòng chứ tao cũng không mặn mà, tha thiết gì mấy''.

Mặc dù vậy thì vợ chồng Hiền vẫn luôn giữ được thái độ tốt với nhau, cả hai luôn tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Ngay cả khi những thói quen rồi sở thích của chồng hay vợ đều được cả hai tôn trọng, trừ khi nó quá vô lý thì cả hai mới ngồi lại để nói chuyện.

Chung sống với nhau Hiền luôn tin tưởng chồng, cô tin rằng trước cưới thì đàn ông có thể chơi bời này nọ nhưng khi đã có vợ con thì chắc chắn không có chuyện chồng ngoại tình. Nhưng rồi dạo gần đây Hiền thấy chồng mình có vẻ đăm chiêu, lo lắng điều gì đó, lắm lúc Hiền thấy Huy cứ bực tức vô cớ, cô hỏi thì anh cũng không nói.

Tối nào chồng cũng uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vô tình 1 lần vợ khát quá uống nhầm thì phát hiện bí mật tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên cũng vì vậy mà chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng không còn đều đặn như trước. Nghĩ chồng đi làm mệt mỏi, áp lực nên Hiền cũng không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ ở chồng mình mà Hiền thấy khó hiểu đó là lúc nào chồng cũng uống 1 cốc sữa không đường trước khi ngủ:

''Sao dạo này anh chăm uống sữa không đường trước khi ngủ thế? Em nhớ trước kia anh ghét uống sữa lắm mà''.

''À thì anh đọc trên mạng thấy người ta bảo uống 1 cốc sữa trước khi ngủ sẽ giúp mình an thần, ngủ sâu giấc hơn. Vì anh sợ béo nên mới phải uống sữa không đường".

Thấy chồng nói vậy thì Hiền cũng không nghi ngờ gì chồng ngoại tình hay lừa dối mình gì cả không, cho đến một hôm đang ngủ thì tự dưng thấy khát nước. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà Hiền uống nhầm cốc sữa của chồng. Lúc đó cô tỉnh ngủ luôn, bởi vì đó không phải là cốc sữa bình thường mà nồng nặc mùi thuốc tây sộc cả lên mũi. Lúc đó Hiền chưa biết rốt cuộc thuốc mà chồng hòa vào sữa để uống là thuốc gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn phải có gì đó mờ ám.

Tối nào chồng cũng uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vô tình 1 lần vợ khát quá uống nhầm thì phát hiện bí mật tày đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cô sợ hỏi thì chồng lại cằn nhằn cô đa nghi, thế là Hiền tự tìm hiểu. Một lần cô kiểm tra ví rồi túi áo quần của chồng xem có gì khả nghi không thì phát hiện ra tờ giấy khám kết luận chồng bị lây nhiễm đường tình dục.

Lúc này Hiền mới sững sờ chồng ngoại tình, lừa dối mẹ con mình thật sự. Cô nhớ ra đã gần nửa tháng trời vợ chồng cô chẳng còn gần gũi như trước. Có lẽ vì sợ lây bệnh cho Hiền nên Huy mới cố tình tránh né.

Hóa ra cốc sữa tươi không đường mỗi đêm chồng uống lại chứa cả bí mật tày đình như vậy. Trong khi Hiền hết lòng tin tưởng thì chồng lừa dối, phản bội cô một cách tàn nhẫn, kinh khủng hơn là anh còn mang bệnh về nhà.

Giờ đây tâm trạng của Hiền rất rối bời, cô chẳng biết phải làm sao nữa cả. Cứ nghĩ đến cảnh chồng ôm hôn người phụ nữ khác mà Hiền lại thấy kinh tởm và ghê sợ, giờ cô chẳng biết đối mặt với chồng như nào, cũng không biết có nên tha thứ cho chồng hay là không.

Thấy thông gia quê mùa, mẹ chồng bĩu môi lẩm bẩm: 'Lên đây làm gì cho chật nhà', thì mẹ tôi đáp: 'Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới' khiến cả nhà đứng hình

Thấy thông gia quê mùa, mẹ chồng bĩu môi lẩm bẩm: 'Lên đây làm gì cho chật nhà', thì mẹ tôi đáp: 'Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới' khiến cả nhà đứng hình

Lúc mẹ tôi nói đến đó không chỉ mẹ chồng và vợ chồng tôi đều sốc. Tôi nghĩ mẹ mình nói đùa ai ngờ bà mang cả sổ tiết kiệm 3 tỷ trao cho vợ chồng tôi nuôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ