Tôi khiến cả họ nhà bạn trai tiếc hùi hụi khi dám chê mình là ‘tham ăn biếng làm’ vì tội lỡ ăn 5 cái chân gà và chỉ rửa 5 mâm chén khi về dự đám giỗ

Tâm sự 18/11/2022 08:55

Vào ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy những lời nói của mẹ chồng tương lai lại khiến tôi ngỡ ngàng.

Tôi đã bước qua ngưỡng 30 tuổi với nhiều nghi ngại, lời ra tiếng vào của người nhà, hàng xóm. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy có lẽ mình đang trễ muộn khi bạn bè ai cũng đã có gia đình, còn tôi thì chỉ một mình sớm hôm. Mỗi lần tụ họp bạn bè, thấy ai cũng có chồng con, tôi có chút chạnh lòng. Tôi còn có tính cầu toàn, đòi hỏi khá cao nên chẳng mối tình nào bền lâu.

Thiệt tình, tôi cũng không có nhiều mối tình. Suốt những năm tháng còn trẻ tôi chỉ lo học, thăng tiến trong công việc. Đến tuổi này thì đàn ông trẻ tuổi ngại tôi quá giỏi giang, mà đàn ông tôi muốn lại yên bề gia thất mất rồi.

Tôi khiến cả họ nhà bạn trai tiếc hùi hụi khi dám chê mình là ‘tham ăn biếng làm’ vì tội lỡ ăn 5 cái chân gà và chỉ rửa 5 mâm chén khi về dự đám giỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến thời gian gần đây, một người họ hàng giới thiệu cho tôi một người đàn ông. So với tôi, anh không bằng cả về địa vị xã hội, năng lực hay tiền tài. Nhưng anh rất hiền, tính tình thật thà thẳng thắn. Khi trò chuyện với anh tôi thấy rất phù hợp, mỗi tội anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Vậy mà tôi lại yêu anh.

Quen nhau được 1 năm hơn thì anh nói muốn đưa tôi về nhân đám giỗ ông nội để ra mắt  gặp ba mẹ và họ hàng luôn. Anh nghĩ cho tôi tuổi cũng lớn rồi, nói rằng nên mau chóng cưới để tôi còn sinh con. Tôi cũng không có lý do gì mà từ chối, đúng là sinh con muộn sẽ không tốt.

Vào ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng những gì tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy khiến tôi ngỡ ngàng. Từ lúc nhìn thấy tôi tới khi biết tôi lớn hơn anh 5 tuổi, gia đình anh tỏ ra lạnh nhạt tới mức khó chịu. Dù tôi từ khi vào nhà đã xắn tay áo bắt tay phụ việc từ nhặt rau đến rửa cả 5 năm chén nhưng cũng chẳng nhận được lời cảm ơn hay hỏi thăm nào.

Tôi khiến cả họ nhà bạn trai tiếc hùi hụi khi dám chê mình là ‘tham ăn biếng làm’ vì tội lỡ ăn 5 cái chân gà và chỉ rửa 5 mâm chén khi về dự đám giỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bữa cơm đó có các chú bác của bạn trai tôi. Lúc ăn cơm xong, mấy cô dì xung quanh toàn gắp cho tôi chân gà bỏ vào chén, vì đồ ăn đã bỏ vào tên tôi đành ăn cho hết chứ không dám bỏ đi. Sau khi buổi cơm thì tôi chuẩn bị xoắn tay áo lên ra ngoài phụ mọi người rửa chén thì nghe mẹ anh thủ thỉ với con trai rằng.

“Con làm công ty nước ngoài lương cao đẹp trái sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Chưa kể lên bàn mà chỉ chăm chăm ăn đến 5 cái chân gà giống như người sắp chết đói. Nết đã không được mà cũng chẳng siêng năng gì, đến đám giỗ chỉ mới rửa có 5 mâm chén đã tìm cớ trốn việc.”

Tôi nghe thế mà sững người ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ im lặng đi ra ngoài rửa chén thì nhưng khi tôi vừa đi tới thì tất cả mọi người đều đứng dậy để lại hơn mười mâm chén đũa cho một mình tôi xử lý.

Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng rút điện thoại gọi ngay cho tài xế riêng của mình. Tôi nói to rõ cho cả nhà bạn trai đều có thể nghe thấy:

“Anh lái chiếc xe Porsche của tôi đến ngay địa chỉ A nhé, sáng nay vội quá nên tôi đi taxi’

Tôi khiến cả họ nhà bạn trai tiếc hùi hụi khi dám chê mình là ‘tham ăn biếng làm’ vì tội lỡ ăn 5 cái chân gà và chỉ rửa 5 mâm chén khi về dự đám giỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cả gia đình của bạn trai tôi nghe thế thì im phăng phắc. Một người cô khác của anh bỗng thân thiện nắm lấy tay tôi:

“Ôi sao cháu về sớm thế, ở lại ăn miếng bánh uống miếng trà rồi ngồi nói chuyện với gia đình mình”.

Tôi thấy người cô này từ đầu tới cuối chẳng làm gì quá đáng với mình, nể tình mà tôi ở lại thêm một chút. Cũng từ khi mọi người nghe được cuộc điện thoại tôi gọi cho tài xế đó, tôi được đối xử nhẹ nhàng, lịch sự hơn hẳn. Khi chiếc xe Porsche của tôi đến trước cửa nhà, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bà cô khó ưa lúc nãy còn hỏi tôi giá tiền, tôi chỉ cười nhẹ rồi nói: “Chẳng đáng bao nhiêu cô à”.

Lần về nhà bạn trai ra mắt ngày hôm đó khiến tôi suy nghĩ chuyện cưới xin sau này. Khi bạn trai có một gia đình chỉ chăm chăm vào sự giàu có, xem khinh vẻ bề ngoài của tôi thì tôi có nên tiếp tục tính chuyện tương lai?

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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