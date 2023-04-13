Tôi vội vã về giường nằm, nhắm mắt vờ ngủ say lắm nhưng trong lòng bộn bề suy nghĩ. Tôi nghĩ đến ngày trước, chồng từng có một mối tình sinh viên, lẽ nào lại là em dâu ư. Trời ơi, sao trái đất lại tròn thế này. Tôi bàng hoàng cả người.

Tôi kết hôn được gần 2 năm, hiện có một con trai 5 tháng tuồi. Chồng hơn tôi 7 tuổi, anh đang làm trong công ty xây dựng.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, thực ra lúc đầu tôi cũng tính ở riêng, nhưng nhà 4 tầng, bố mẹ bảo nhà rộng rãi, lại muốn gần con cháu nên muốn chúng tôi sống chung.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới chồng tôi còn em chồng, kém anh 3 tuổi. Em chồng mới cưới cách đây gần 1 tháng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một lần đã rất khuya, tôi vô tình nghe được chuyện của chồng với em dâu:

- Em đang nói anh Tuấn chuyển ra ngoài sống.

- Thôi, vợ chồng em cứ ở đây, nếu phải đi thì anh chị đi.

- Em thấy khó xử quá, không ngờ có ngày gặp lại anh lại trong hoàn cảnh này.

- Chuyện qua rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Cứ coi như ngày trước chưa từng quen nhau là được.

- Em biết thế, nhưng thật sự khó quá, anh bảo làm sao em cố tỏ ra tự nhiên được..

Tôi vội vã về giường nằm, nhắm mắt vờ ngủ say lắm nhưng trong lòng bộn bề suy nghĩ. Tôi nghĩ đến ngày trước, chồng từng có một mối tình sinh viên, lẽ nào lại là em dâu ư. Trời ơi, sao trái đất lại tròn thế này. Tôi bàng hoàng cả người.

Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng giờ tôi thấy khó nghĩ quá. Chồng tôi có vẻ không còn tình cảm, nhưng dù sao cũng đã từng yêu nhau, có gì đảm bảo sau này sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tôi lo lắng lắm, tôi nên làm gì đây?

Mưa gió bão bùng, tôi đứng rình chồng ngoại tình, hơn 2 tiếng sau nhìn anh bước ra cùng một người mà tôi choáng váng tay chân đứng không vững muốn té xỉu Thế rồi khi tôi bầu 5 tháng, tôi đọc được tin nhắn của anh với một người xưng anh em tình cảm, số không lưu tên nên tôi nghĩ là của một người phụ nữ nào đó. Tôi choáng lắm, bởi toàn từ ngữ yêu đương nồng nàn, còn hẹn gặp nhau đi chơi bời, ăn uống.

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