Vô tình đăng nhập vào tài khoản Facebook của chồng, nhìn vào tin nhắn anh đặt giày cao cấp trên shop, tôi phát hiện ra bí mật khủng khiếp của anh ta

Tâm sự 13/04/2023 10:57

Chị có mật khẩu để vào Facebook anh nhưng không thấy tin nhắn qua lại gì của anh với shop giầy cao cấp đấy cả. Vậy mà không hiểu tại sao trong lòng chị vẫn có một mối hồ nghi lạ lùng.

Nhìn số tiền 5 triệu chồng đưa nói là thưởng Tết của anh, chị Hạnh chỉ biết chép miệng thở dài. Thôi thì công ty anh năm nay làm ăn không tốt, tiền các công trình chưa quyết toán hết, phận anh là nhân viên cũng chỉ biết chấp nhận chứ làm sao được. Chỉ đau đầu cho chị, lại phải căn ke tính toán làm sao mà mua sắm, chi tiêu Tết nhất cho hợp lí mà vẫn tiết kiệm thôi. Chị nhẩm qua, cộng thêm thưởng Tết của chị nữa, phải tính toán thật kĩ lưỡng, may ra mới đủ được.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu như chị không phát hiện chồng mình có bình luận hỏi giá một đôi giày hàng hiệu trong một shop đồ nữ trên mạng. Và đôi giày ấy sau đó được chủ shop báo giá gần 2 triệu. Chị thắc mắc với anh thì anh nói hỏi hộ cô em gái, chứ anh làm gì có tiền mà mua tặng ai. Chị có mật khẩu để vào Facebook anh nhưng không thấy tin nhắn qua lại gì của anh với shop giầy cao cấp đấy cả. Vậy mà không hiểu tại sao trong lòng chị vẫn có một mối hồ nghi lạ lùng.

Vô tình đăng nhập vào tài khoản Facebook của chồng, nhìn vào tin nhắn anh đặt giày cao cấp trên shop, tôi phát hiện ra bí mật khủng khiếp của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị quyết định làm một phép thử. Chị dùng nick Facebook của anh gửi tin nhắn cho shop trên mạng kia: “Anh đã đặt hàng rồi mà sao lâu nhận được thế em?”. Một lát sau liền có tin nhắn trả lời: “Dạ, anh ơi, bọn em đã chuyển hàng tới địa chỉ anh cung cấp vào sáng nay, anh vui lòng kiểm tra lại giúp em với ạ. Trong nội thành nên rất nhanh là nhận được thôi”. Tay chị tun lẩy bẩy, gõ vài phím đơn giản mà mãi mới xong: “Anh đưa cho em địa chỉ thế nào ấy nhỉ. Anh quên mất mà nhỡ tay xóa tin nhắn rồi, có vẻ như anh bị nhầm địa chỉ...”.

Với câu hỏi đó chị đã có được địa chỉ người nhận hàng mà chồng mình đặt tặng. Một địa chỉ lạ, chị chưa từng thấy anh có người quen hay anh em họ hàng nào ở đấy. Tuy vậy, để xác định thực hư mọi chuyện, chị vẫn quyết định tới tận nơi điều tra. Một căn nhà cấp 4 hơi cũ, chẳng lấy gì làm rộng rãi. Ra mở cổng cho chị là một cô gái trẻ, khá xinh. Chị không quen cô ta nhưng cô ta nhìn thấy chị thì trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ thấy rõ, như thể đã quen biết chị và không ngờ là có thể gặp chị ở đây.

 

Vô tình đăng nhập vào tài khoản Facebook của chồng, nhìn vào tin nhắn anh đặt giày cao cấp trên shop, tôi phát hiện ra bí mật khủng khiếp của anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Cô có quen chồng tôi, anh Tùng không?”, chị lạnh nhạt hỏi. Cô nàng sau một lát im lặng thì cười: “Em có”. “Sáng nay cô nhận được đôi giày anh ấy đặt tặng chưa?”, chị tiếp tục truy hỏi. Cô nàng cười càng rạng rỡ: “Em nhận được rồi. Rất đẹp. Đang định gọi điện cảm ơn anh ấy mà chị đã đến rồi”.

Nụ cười đẹp đẽ của cô ta đâm vào mắt chị nhức nhối vô cùng. “Hai người qua lại bao lâu rồi?”, chị hỏi, thực ra trong lòng vẫn không dám chắc cô ta có quan hệ với anh Tùng hay chỉ là anh Tùng đơn phương thích rồi tặng quà cho cô ta. Ai ngờ cô nàng vui vẻ thừa nhận: “Từ đầu năm chị ạ. Tính ra cũng được tròn 1 năm rồi đấy. Anh ấy còn vừa thưởng Tết cho em 30 triệu cơ mà, khích lệ em sau 1 năm ở cạnh anh ấy. Trong năm anh ấy cũng đối xử với em tốt lắm, chuyện đặt quà gửi tới tận nhà cho em là thường xuyên. Anh ấy vẫn dặn em không được để cho chị biết kẻo chị sốc, em cũng nghe lời, nhưng hôm nay là chị đến gặp em hỏi thăm đấy nhé, không phải em cố ý hé lộ cho chị biết đâu”.

“Cô nói cái gì?”, nhìn vẻ mặt vẫn vui tươi hớn hở của cô ta mà chị giận điên người, muốn xông lên tặng cho cô nàng một cái tát. Nhưng cô ta nhanh tay đẩy chị ra, đóng sầm cánh cổng lại rồi bĩu môi: “Chị về mà nói chuyện với anh Tùng, đó là chuyện của vợ chồng chị, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Anh ấy cho tôi tiền thì tôi nhận, tặng quà thì tôi lấy, yêu tôi thì tôi đáp lại thôi”.

Chị Hạnh ra về mà trong lòng vẫn còn ngùn ngụt lửa giận lẫn cay đắng chua xót. Năm nay chồng chị luôn miệng kêu than công ty khó khăn, lương mang về mỗi tháng đưa chị chi tiêu chẳng có bao nhiêu, thưởng Tết cũng ít ỏi như vậy. Hóa ra là anh dành phần lớn tiền để nuôi nhân tình rồi còn đâu. Tết nhất đủ thứ cần phải chi tiêu, thế nhưng anh ta chỉ đưa cho vợ một số tiền ít ỏi, còn lại thì trích phần lớn ra để “thưởng Tết” cho bồ sau 1 năm cô ta “chăm chỉ làm việc”!

Thậm chí còn kèm thêm quà hiện vật là đôi giầy đẹp long lanh ấy nữa, trong khi vợ con có cái áo nào mới diện Tết hay không anh ta cũng chẳng quan tâm. Hẳn là còn muốn động viên nhân tình để sang năm tiếp tục “phát huy năng lực” đây mà! Với một người chồng như thế này, chị phải làm sao đây?

Về nhà đột xuất, tôi bất ngờ thấy chồng chuẩn bị tiệc, trải hoa hồng đầy giường ngủ, tôi chết lặng khi phát hiện sự thật đằng sau bữa tiệc này

Về nhà đột xuất, tôi bất ngờ thấy chồng chuẩn bị tiệc, trải hoa hồng đầy giường ngủ, tôi chết lặng khi phát hiện sự thật đằng sau bữa tiệc này

Lúc về đến nhà, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy anh đang chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với nến, hoa hồng. Thấy tôi về, anh tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ nhưng sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh bảo tôi đi tắm đi, anh chuẩn bị để đón tiếp tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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