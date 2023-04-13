Vui mừng được anh người yêu dẫn về ra mắt gia đình, chưa kịp ăn uống gì mẹ anh đã có hành động khiến tôi choáng váng muốn về ngay lập tức

Suốt buổi ở nhà anh hôm đó, tôi thấy nặng nề lắm, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng để được về.

Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm, anh hơn tôi 2 tuổi, thời điểm anh dẫn tôi về ra mắt, anh đã đi làm còn tôi đang học năm cuối. Nhà anh ở Hà Nội, điều kiện khá giả, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước hiện còn đang công tác, bản thân anh cũng đang làm trong một tập đoàn lớn. Nhà anh có hai anh em, em trai anh đang học đại học.

Thời gian đầu bố mẹ anh biết chuyện chúng tôi yêu nhau cũng phản đối, vì chê nhà tôi xa xôi, chuyện đó khiến tôi buồn lắm, nhưng chính anh bảo anh sẽ thuyết phục mẹ, chuyện này tôi không phải lo lắng gì. Ảnh minh họa: Internet Rồi tôi ra trường, xin được việc trong một công ty Dược, công việc cũng rất ổn định. Tình cảm hai đứa cũng tiến triển rất tốt đẹp, anh đòi về nhà tôi chơi, cũng đưa tôi về nhà anh ra mắt.

Hôm đến gặp bố mẹ anh, tôi mua một giỏ hoa quả đến làm quà. Ngồi đối diện, tôi run vô cùng, vừa nói được dăm ba câu, tôi thấy mẹ anh lôi ra một quyển sổ sách gì đó rất dày, còn hỏi tôi sinh năm bao nhiêu, giờ sinh tháng đẻ các thứ. Lúc đấy tôi hoảng, anh ngồi cạnh nói đỡ: "Sao em ấy biết giờ sinh tháng đẻ, mẹ kỳ cục quá". Mẹ anh nói :"Phải xem thế nào chứ, cái này là quan trọng lắm". Suốt buổi ở nhà anh hôm đó, tôi thấy nặng nề lắm, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng để được về. Ảnh minh họa: Internet Hôm sau, tôi hỏi anh mẹ bảo gì không, anh nói không có gì nhưng thái độ thì lạ là, tôi ép mãi, cuối cùng anh nói mẹ bảo tuổi hai đứa không đẹp lắm, lấy về sau khó làm ăn. Tôi càng nghĩ càng buồn, biết là ai cũng để ý chuyện tuổi tác, nhưng cái cách mẹ anh làm khiến tôi tủi thân kinh khủng. Giờ lại thêm chuyện "không đẹp tuổi" nữa, chắc chắn lại càng khó khăn. Tôi nên làm sao đây?

Vô tình đăng nhập vào tài khoản Facebook của chồng, nhìn vào tin nhắn anh đặt giày cao cấp trên shop, tôi phát hiện ra bí mật khủng khiếp của anh ta Chị có mật khẩu để vào Facebook anh nhưng không thấy tin nhắn qua lại gì của anh với shop giầy cao cấp đấy cả. Vậy mà không hiểu tại sao trong lòng chị vẫn có một mối hồ nghi lạ lùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vui-mung-uoc-anh-nguoi-yeu-dan-ve-ra-mat-gia-inh-chua-kip-an-uong-gi-me-anh-a-co-hanh-ong-khien-toi-choang-vang-muon-ve-ngay-lap-tuc-572131.html