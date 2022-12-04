‘Tình cũ không rủ cũng đến’, chồng làm chung công ty với người yêu cũ, linh cảm mách bảo không sai khi tôi phát hiện họ làm ra việc ‘chỉ dành riêng cho vợ chồng’

Vì biết chồng làm cùng công ty với người yêu cũ của anh, tôi đã đề phòng cẩn thận nên mới biết được việc hai kẻ đó làm sau lưng tôi.

Vợ chồng tôi gặp nhau khi cả hai đứa đang thất tình, không chỉ cùng cảnh ngộ mà còn hợp nhau từ sở thích đến mục tiêu. Vì thế nên hai đứa quyết định yêu thử ai dè cưới luôn sau 1 năm hẹn hò. Hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng sau tất cả chồng tôi luôn là người phải xin lỗi. Tôi không bao giờ nhận mình sai, bởi tôi không muốn bị lép vế trước chồng. Phụ nữ phải để đàn ông sợ, tôn trọng thì mới được hạnh phúc và yêu thương. Cả hai chúng tôi đều làm văn phòng nên không bận lắm. Tôi giao cho chồng việc đưa đón con đi học, còn tôi lo cơm nước, nhà cửa. Chồng tôi thì được cái sạch sẽ, chăm con khéo hơn vợ nên anh đỡ tôi rất nhiều việc nhà. Có chồng đảm kể cũng tốt, anh ngày làm 8 tiếng ở công ty. Hết giờ về nhà lo con cái, phụ vợ nhà cửa thì chẳng sợ anh có thời gian chơi bời, nhậu nhẹt hay tìm hiểu ai khác.

Chồng được mọi người đánh giá là tốt, thuộc tuýp người chồng mẫu mực nhưng tôi vẫn không yên tâm và tin tưởng anh lắm. Đàn ông có vợ vào lâu ngày dễ thèm của lạ, tôi phải thận trọng. Tôi đòi hết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội của anh để kiểm tra chồng. Có như vậy chồng mới sợ, tôi mới yên tâm được. Anh thì đẹp trai phong độ, mồm mép tôi sợ nhiều cô gái đổ gục trước anh và chủ động tán tỉnh cũng nên. Kiểm soát tài khoản mạng xã hội của chồng tôi mới phát hiện ra điều khủng khiếp ở công ty anh. Bức ảnh tập thể đăng trong nhóm công ty anh khiến tôi vừa sốc, vừa bực dọc. Cô Hoa - tình cũ của anh tại sao lại làm chung công ty? Họ còn đứng cạnh nhau chụp ảnh vui vẻ thế kia khiến tôi đứng ngồi không yên.

Ảnh minh họa: Internet Với bản tính nóng nảy của mình, tôi đã định hỏi thẳng chồng nhưng lại thôi. Thay vào đó tôi nhắn tin cho Huệ - cô em đồng nghiệp công ty chồng - cô gái này tôi cũng chơi, nói chuyện nhiều rồi. Tôi nhờ Huệ theo dõi chồng và Hoa giúp tôi, bù lại mỗi tháng tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc váy mới. Giao dịch thành công, tôi cứ ở nhà chờ đợi tin tức từ "điệp viên ngầm" mà mình đã cài cắm ở đó. Hằng ngày Huệ cập nhật tình hình cho tôi, cũng không có gì đặc biệt. Họ chỉ như những người đồng nghiệp bình thường cho đến một hôm tôi nhận được video của Huệ gửi chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình. Có nằm mơ tôi không nghĩ tới. Thật đáng sợ và ghê tởm với Hoa. Chồng tôi và Hoa đang đứng cãi nhau ở cầu thang bộ. Chồng tôi bức xúc vì món nợ Hoa vay đã lên tới 20 triệu. Đó là tiền quỹ của công ty chồng tôi cầm, và đang bị đòi nên anh rất cần. Cô ấy hứa hẹn đủ kiểu, mỗi lần vay lại tâm sự kể nghèo kể khổ để lấy lòng thương hại của chồng tôi. Anh tin cô ta chỉ vay nóng, thế nhưng Hoa cứ khất lần không trả. Hoa dọa, chồng tôi đòi nhiều cô ấy sẽ để cho tôi biết chuyện này. Thật nực cười, tôi chưa thấy ai khờ như chồng khi bị tình cũ lợi dụng như thế. Cho gái vay tiền mà lại người yêu cũ nữa thì đòi đến bao giờ khi không có giấy tờ, ai làm chứng? Chồng giấu tôi chuyện này, tôi bực lắm. Không kìm chế được tôi gửi ngay video cho chồng xem, vứt đồ đạc của anh ra ngoài. Anh van xin tôi tha thứ, mong tôi hiểu anh cho Hoa vay chỉ vì thương hại, nhưng tôi tin làm sao được chứ. Nhỡ cô ta lại trả nợ anh bằng những đêm mặn nồng thì sao? Làm sao tôi đòi lại được món nợ 20 triệu kia đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-cu-khong-ru-cung-en-chong-lam-chung-cong-ty-voi-nguoi-yeu-cu-linh-cam-mach-bao-khong-sai-khi-toi-phat-hien-ho-lam-ra-viec-chi-danh-rieng-cho-vo-chong-531491.html