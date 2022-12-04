Một ngày sau đám cưới, mẹ chồng bỗng gõ cửa phòng rồi yêu cầu tôi giao ra một thứ với lý do khó tin, cuộc sống hôn nhân từ đó mà trở thành địa ngục

Lúc quyết định lấy nhau, tôi và anh ấy về gặp bố mẹ hai bên, thật may là cả hai đều ủng hộ và mong chúng tôi chung sống hạnh phúc. Mẹ chồng tương lai vui mừng vì tôi là cô gái dễ thương, con nhà gia giáo, có điều kiện nên ủng hộ nhiệt tình. Còn hứa sẽ cho tôi cuộc sống đầy đủ, thoải mái sau khi về nhà chồng.

Tôi và chồng yêu nhau thắm thiết, từ lúc quen nhau, tìm hiểu kỹ về nhau rồi mới đi đến quyết định yêu và lấy nhau, quãng thời gian 2 năm đó đủ để cả hai hiểu rõ về nhau.

Sau một ngày cưới, mẹ chồng tôi yêu cầu vợ chồng tôi phải giao toàn bộ của hồi môn là tiền, vàng được hai bên cho hôm ăn hỏi và trong lễ cưới cộng với tiền tích góp từ trước. Số tiền này cũng lên tới hơn 300 triệu đồng, tôi có thắc mắc là sao phải giao toàn bộ số tiền này thì chồng và mẹ chồng giải thích là nhà có việc quan trọng, cần phải xử lý gấp.

Đám cưới của tôi diễn ra tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Trong hôn lễ, tôi được bố mẹ đẻ trao cho nhiều tiền, vàng làm của hồi môn. Còn mẹ chồng tôi chỉ trao tượng trưng quà tặng và nói rằng đang chờ số tiền lớn để chuyển cho vợ chồng tôi. Tôi hồi hộp chưa biết là quà gì, nhưng nghĩ rằng sẽ là món quà lớn có giá trị, vì nhà chồng tôi cũng có điều kiện chứ không phải khó khăn.

Tôi mới về nhà chồng, đành phải ngoan ngoãn nghe lời không dám thắc mắc sợ mẹ chồng phật ý. Nhưng rồi tôi sớm biết được mọi chuyện, thì ra cả nhà đang dồn tiền cho cô út nhà chồng đi nước ngoài du học và làm ăn. Không những lấy hết số tiền của vợ chồng tôi, mẹ chồng còn giao luôn cho cả "sổ nợ" ngân hàng, mỗi tháng phải gánh trả ngân hàng hơn 10 triệu đồng.

Cùng với đó là quy định mỗi tháng vợ chồng tôi phải nộp tiền ăn, tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng. Ban đầu tôi nghĩ sẽ yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, nhưng sau khi bị gánh phải trả nợ cho em gái đi nước ngoài, cộng với bắt phải trả các khoản chi tiêu trong gia đình thì tôi nhận ra mẹ chồng tôi không yêu thương chút nào.

Bà thấy nhà tôi có điều kiện nên tìm cách bắt vợ chồng tôi phải thực hiện những nghĩa vụ lớn ở nhà chồng. Còn xúi tôi nếu khó khăn quá cứ về nhà mà xin tiền bố mẹ đẻ, thương con rồi ông bà bên đó sẽ phải cho.

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Tôi choáng váng với "món quà" của mẹ chồng trao sau khi kết hôn, đúng hơn là cõng nợ nhà chồng. Mẹ chồng sớm bộc lộ tính bòn gót của con dâu và con trai để lo cho con gái. Tôi chu đáo với nhà chồng như vậy, nhưng mẹ chồng lúc nào cũng dạy đời con dâu: "Tôi có công sinh ra con trai nuôi lớn ăn học thành tài, cô làm dâu nhà này phúc đức mấy đời mới có được. Vậy nên phải chăm chỉ việc nhà, báo hiếu nhà chồng".

Đang sung sướng khi ở nhà bố mẹ đẻ, chỉ sau một thời gian ngắn lấy chồng tôi vướng phải nợ nần, hàng tháng không dám mua gì vì phải dồn tiền để trả nợ ngân hàng và đưa tiền đóng góp sinh hoạt phí cho mẹ chồng…

Mới lấy chồng mà tôi đã không chịu nổi với mẹ chồng quá đáng như thế. Tôi có bàn với chồng tìm cách ra ở riêng nhưng anh ấy không đồng ý nên cả hai xảy ra mâu thuẫn liên tục. Mệt mỏi khi vừa mới bước chân về nhà chồng, tôi có nên ly hôn không?