Tưởng tìm được định mệnh đời mình, tôi kinh hãi phát hiện người phụ nữ lạ thân mật cùng anh, thì ra bản thân lại vô tình trở thành ‘tiểu tam’

Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, duyên, tính tình vui vẻ và dễ thích nghi với hoàn cảnh.

Tôi năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở thủ đô và hiện làm kế toán cho một tập đoàn nước ngoài.

Chính vì thế những năm tháng sinh viên và sau này là khi đi làm tôi bỏ lỡ hạnh phúc riêng để toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê miền Trung nên từ bé tôi đã lam lũ, phải cáng đáng nhiều công việc gia đình. Sự thiếu thốn khiến tôi luôn quyết tâm phải học để thoát nghèo bằng mọi giá.

Tôi cũng có một vài mối tình tuy nhiên cũng chỉ ngắn ngủi mà không đi đến đâu. Phần vì chúng tôi không hợp trong quan điểm sống, phần vì nhiều người theo đuổi tôi lại không thích chọn người vợ ở nông thôn, xa thành phố.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi gặp anh trong một lần hỏng xe. Lần ấy, giữa bao nhiêu con người hối hả, vội vã chẳng quan tâm đến một người con gái yếu đuối mệt mỏi dắt bộ xe, chỉ có anh là dừng lại, giúp tôi đẩy xe đến cửa hàng sửa chữa.

Sự dịu dàng, ân cần của anh thực sự đã khiến tôi xao động. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh là người chủ động tấn công tôi. Anh kể anh làm trong ngành xây dựng, cũng lập nghiệp xa quê. Chúng tôi chung hoàn cảnh nên thấu hiểu, dễ chia sẻ.

Đi làm về là anh đến chỗ tôi trọ, phụ giúp tôi nấu nướng rồi ăn tối. Chúng tôi nói đủ mọi chuyện từ gia đình đến công việc mà không biết chán. Ngay cả những cuối tuần, nếu không phải về quê anh cũng đều đến đón tôi đi dạo phố, đi công viên. Chúng tôi như đôi chim sẻ quấn quýt bên nhau không rời.

Anh cũng đã về quê tôi chơi, ra mắt họ hàng. Sự nhiệt tình, chân thành của anh khiến bố mẹ, các anh chị tôi đều rất quý mến.

Anh luôn bảo sẽ cố gắng dành dụm tiết kiệm tiền để cuối năm tổ chức đám cưới. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc, ngỡ mình đã tìm được một nửa cuộc đời.

Thế nhưng ngay khi tôi đang say mê tưởng tượng về một tổ ấm nhỏ với những đứa con xinh xắn thì lại phát hiện sự thật gây sốc: Anh đã có vợ con ở quê.

Tôi tìm được facebook của vợ anh, người phụ nữ có nụ cười rất tươi, tràn ngập hạnh phúc. Trên mạng, chị luôn khoe ảnh gia đình chụp chung, những món quà anh tặng, những lần anh về quê cả gia đình đầm ấm trong bữa cơm sum vầy…

Nhìn ảnh mà tôi đau nhói trong tim. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Giờ xâu chuỗi lại, tôi mới thấy mình cả tin và ngu ngốc.

Yêu nhau một năm nhưng anh chưa bao giờ mời tôi về gia đình chơi. Mỗi lần anh về quê đều lấy lý do sóng kém để tắt máy, không liên lạc với tôi. Chỉ duy nhất có vài lần, anh cho tôi xem tin nhắn anh gửi khoe ảnh bố mẹ anh, còn bảo họ giục anh dẫn tôi về chơi và tổ chức đám cưới sớm. Tôi yêu anh mù quáng nên không biết đặt những câu hỏi nghi ngờ.

Giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lở, anh khóc lóc cầu xin tôi cho anh cơ hội. Anh nói anh yêu và không thể sống thiếu tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thật sự trước đây tôi luôn dị ứng với người thứ ba nhưng giờ trớ trêu thay tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã yêu anh quá nhiều, không thể mạnh mẽ dứt khoát bước ra mối quan hệ này.

Lý trí tôi bảo dừng lại nhưng trái tim tôi vỡ vụn lại tràn ngập hình ảnh của anh. Tôi nhớ anh cồn cào, nhớ sự quan tâm, dịu dàng mỗi khi bên anh. Sự trống vắng của anh trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi không có động lực để làm bất cứ việc gì.

Anh nói anh sẽ bỏ vợ, anh còn cho tôi xem đơn anh đã soạn sẵn để chứng minh tình cảm của mình. Anh nói anh và vợ lấy nhau do sắp đặt, chính vì không có tình cảm nên anh mới chọn công việc xa gia đình.

Trong lúc tôi hoang mang, rối bời trong mối quan hệ với anh thì bất ngờ phát hiện mình có thai.

Tôi không biết phải làm sao? Nếu đến với anh để con tôi có đầy đủ bố mẹ thì thật sự là nhẫn tâm khi chính tôi cũng phá nát đi một gia đình vốn từng hạnh phúc. Nhưng nếu chia tay anh thì tôi không biết những ngày tháng tới của tôi sẽ như thế nào. Đứa con tôi sinh ra liệu có thể sống bình yên khi bị mặc định là đứa trẻ không cha?