Tình cờ về nhà lúc giữa trưa, tôi điếng người khi nghe giọng phụ nữ lạ trong phòng bố chồng

Bẵng đi thời gian, mẹ chồng tôi mất cũng được 2 năm, đến hôm đó khi tôi có việc về nhà bất chợt thấy có tiếng ai đó nói chuyện, tưởng trộm tôi rón rén bước vào mới sững người khi thấy có người đàn bà trong phòng của bố chồng tôi.

Tôi kết hôn được 5 năm, chồng tương đối tốt thương yêu vợ con biết cách chăm sóc gia đình và quan tâm nhà ngoại.

Ai cũng nói tôi may mắn có được nhà chồng tốt thế, nhất là mẹ chồng tôi còn nhớ khi bà khỏe đã chăm lo cho tôi như con gái thế rồi sau khi cu đầu nhà tôi ra đời được 1 năm chẳng may bà mất.

Tôi thương bố chồng lắm ông hiền lành chăm chỉ, quan tâm yêu thương vợ chồng tôi học được đức tính đó từ ông. Khi vợ ốm tức là mẹ chồng tôi - ông 1 tay chăm nom quần áo cơm nước, đủ việc nhưng mẹ chồng chẳng may không qua khỏi ông lại cô đơn 1 mình.

Ảnh minh họa: Internet

Dù còn con cái bên cạnh nhưng người ta có câu con chăm cha không bằng bà chăm ông, nhìn cảnh cha chồng có tuổi nhưng chưa già lủi thủi 1 mình tôi xót xa lắm, đôi lần muốn tìm cho ông người bầu bạn nhưng rồi chẳng nỡ.

Biết ông còn thương bà nhiều, thế nên để đỡ cô quạnh bố chồng tôi đi làm thêm tự kiếm tiền tiêu rồi giết thời gian. Tôi và chồng vẫn biếu thêm để ông tiêu cho thoải mái nhưng đa phần ông lại gom lại mua đồ cho cu nhà tôi.

Bẵng đi thời gian, mẹ chồng tôi mất cũng được 2 năm, đến hôm đó khi tôi có việc về nhà bất chợt thấy có tiếng ai đó nói chuyện, tưởng trộm tôi rón rén bước vào mới sững người khi thấy có người đàn bà trong phòng của bố chồng tôi.

Khá ngỡ ngàng dù chẳng phản đối nhưng thật lòng tôi không nghĩ ông có người phụ nữ khác và mặc dù rất ủng hộ nhưng chưa thấy cụ nói gì lại dẫn về nhà khi không có ai thì tôi hơi bất ngờ.

Nhất là chồng tôi có lẽ anh sẽ sốc nếu biết nhưng nếu giấu vờ như không biết chẳng nói với anh tới lúc tự anh phát hiện có lẽ sẽ không hay, giờ tôi nên làm thế nào đây thực sự khó nghĩ quá??

Tạt ngang qua chỗ chồng làm việc ngó xem anh đang làm gì, tôi sửng sốt khi thấy ánh mắt của anh ta liên tục 'dí vào' cái đó của chị dâu Hôm đó, tôi lên sân thượng phơi đồ, cũng muộn mà chồng chưa đi ngủ. Tôi định tạt vào xem chồng thế nào thì qua khe cửa khép hờ, tôi chết đứng thấy chị dâu chồng cũng đang ở trong đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-co-ve-nha-luc-giua-trua-toi-ieng-nguoi-khi-nghe-giong-phu-nu-la-trong-phong-bo-chong-554327.html