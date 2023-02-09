Tạt ngang qua chỗ chồng làm việc ngó xem anh đang làm gì, tôi sửng sốt khi thấy ánh mắt của anh ta liên tục 'dí vào' cái đó của chị dâu

Tâm sự 09/02/2023 17:05

Hôm đó, tôi lên sân thượng phơi đồ, cũng muộn mà chồng chưa đi ngủ. Tôi định tạt vào xem chồng thế nào thì qua khe cửa khép hờ, tôi chết đứng thấy chị dâu chồng cũng đang ở trong đó.

Tôi và chồng quen nhau 1 năm thì đi đến đám cưới. Chồng tôi nổi tiếng hiền lành và thật thà, chính tôi là người chủ động cưa cẩm anh ấy trước. Lúc yêu nhau cũng là tôi chủ động nắm tay, ôm hôn anh, nhiều khi cứ ngỡ người yêu mình là gay nhưng qua những hành động của anh thì tôi khẳng định anh là chuẩn men.

Chúng tôi không như nhiều đôi khác, có một đêm tân hôn khá trọn vẹn bên nhau. Sau đêm đó, tình cảm vợ chồng càng khăng khít hơn.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng. Chúng tôi ở tầng 2, còn bố mẹ chồng và anh chồng ở tầng 1. Cạnh phong tôi là một căn gác xép nhỏ, chồng tôi thường làm việc ở đó. Tôi ít khi quan tâm đến công việc của chồng cũng chẳng bao giờ vào phòng đó vì chồng tôi thích riêng tư mỗi khi làm việc. Có vấn đề gì thì anh cũng chia sẻ ngay với tôi rồi.

 

Tạt ngang qua chỗ chồng làm việc ngó xem anh đang làm gì, tôi sửng sốt khi thấy ánh mắt của anh ta liên tục 'dí vào' cái đó của chị dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi lên sân thượng phơi đồ, cũng muộn mà chồng chưa đi ngủ. Tôi định tạt vào xem chồng thế nào thì qua khe cửa khép hờ, tôi chết đứng thấy chị dâu chồng cũng đang ở trong đó. Còn chồng tôi thì mắt cứ dán chặt vào vòng 1 mập mờ căng phồng của chị ấy. Máu nóng nổi lên nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn xem tiếp màn kịch của họ.

Bất ngờ chồng tôi lên tiếng:
- Chị kéo áo vào đi, trời lạnh mà mặc thế này thì dễ ốm lắm đấy chị dâu ạ. Anh trai em mà thế lại thêm lo lắng. Hơn nữa, em cũng không muốn để vợ em phải nghĩ ngợi đâu.

Bà chị dâu chồng mặt cau cú túm cổ áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi vội giả vờ như đang đi phơi quần áo từ sân thượng xuống "ủa sao chị lại từ phòng làm việc của chồng em ra?". Chị dâu chồng tỉnh bơ lên tiếng "à, chị nhờ chú ấy làm cho ít việc trên công ty ấy mà, em dâu tốt phước thật đấy" rồi ngúng nguẩy về phòng.

Chồng tôi nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa thì cũng đi ra "đi ngủ thôi vợ". Tôi bảo chồng "thực ra em nghe thấy hết rồi, hay nhà mình chuyển ra ở giêng được không anh. Tự nhiên em chẳng thấy thoải mái gì cả". Chồng tôi an ủi "chờ anh làm nốt dự án này mình sẽ chuyển ra, anh cũng muốn lâu lắm rồi mà chưa được. Khổ thân em đã phải chịu đựng".

Người ta vẫn bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu như sự việc đó tiếp diễn tôi cũng chẳng thể chắc chắn chồng mình có kiềm lòng được hay không nữa. Thế nên, cứ thà phòng còn hơn chữa.

Bỏ lại tất cả công việc để bay về với vợ ngay trong đêm, thấy đèn điện nhà tắm sáng tôi chết sững khi nhận ra bóng dáng hai người ở trong phòng tắm

Bỏ lại tất cả công việc để bay về với vợ ngay trong đêm, thấy đèn điện nhà tắm sáng tôi chết sững khi nhận ra bóng dáng hai người ở trong phòng tắm

Anh yêu chiều vợ như công chúa, thời gian đầu Thùy rất hạnh phúc. Nhưng năm này qua năm khác gia đình cứ êm đềm mãi, cô được chồng quá yêu nên cô cảm thấy mình cần thứ gì đó mới lạ. Và rồi Thùy đã sa ngã, cái việc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

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