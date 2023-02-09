Cứ nửa đêm điện thoại chồng đều reo chuông từ một người quen thuộc, kiểm tra tôi phát hiện danh tính người đó khiến tôi vô cùng đau đớn

Tâm sự 09/02/2023 16:21

Chồng tôi là người tình cảm, sống rất có trước có sau, duy chỉ có điều khiến tôi cứ luôn áy náy mãi là chồng vẫn lưu số điện thoại của người yêu cũ. Anh nói có gì đâu, chia tay rồi nhưng anh và cô ấy vẫn là bạn, dù không mấy khi liên lạc bởi người yêu cũ của anh đã cưới trước anh.

Tôi và chồng cưới nhau hơn 4 năm, có một con trai gần 3 tuổi, rất ngoan ngoãn. Trước khi đến với  nhau cả hai chúng tôi đều đã trải qua những đổ vỡ của mối tình đầu. Tuy nhiên tôi đã xác định rõ tư tưởng với chồng, không cần biết quá khứ thế nào, miễn sao lấy nhau về, ăn ở có tình có nghĩa là được. Chồng cũng đồng ý như thế.

 

Cứ nửa đêm điện thoại chồng đều reo chuông từ một người quen thuộc, kiểm tra tôi phát hiện danh tính người đó khiến tôi vô cùng đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là người tình cảm, sống rất có trước có sau,  duy chỉ có điều khiến tôi cứ luôn áy náy mãi là chồng vẫn lưu số điện thoại của người yêu cũ. Anh nói có gì đâu, chia tay rồi nhưng anh và cô ấy vẫn là bạn, dù không mấy khi liên lạc bởi người yêu cũ của anh đã cưới trước anh.

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, tuy rằng cũng có lúc nọ lúc kia, nhưng sau đó lại làm lành ngay. Cho đến ngày gần đây, tôi thấy chồng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho ai đó rất khuya.  Thấy tôi đi ra anh chào rồi tắt máy. Tôi hỏi anh ai gọi và có chuyện gì không thì anh ấp úng, tôi cầm điện thoại xem thì là cô gái đó gọi.

Tôi giận lắm, nói với anh mấy lần, anh bảo tại cô ấy mới ly hôn, nên buồn, gọi điện với anh tâm sự thôi. Tôi thấy lố bịch kinh khủng, hỏi anh: "Anh còn có trách nhiệm lo chuyện buồn vui của cô ta cơ à".

Chồng tôi thì cứ thanh minh thanh nga này nọ, nói rằng hai người giờ chỉ nói chuyện bình thường. Tôi ức lắm, bảo thế giờ tôi cũng nói với người đàn ông khác thì anh thấy thế nào. Chưa kể, bao nhiêu lúc không nói, sao cứ phải nửa đêm nửa hô,  Cả đêm qua tôi không suy nghĩ được gì, không biết phải giải quyết chuyện này làm sao. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

Háo hức dẫn bạn gái vào nhà nghỉ để 'vui vẻ', lấy cớ không mang theo ví tôi bảo cô ấy trả tiền hộ để rồi đứng hình khi nhìn thấy tấm ảnh trong ví của cô

Háo hức dẫn bạn gái vào nhà nghỉ để 'vui vẻ', lấy cớ không mang theo ví tôi bảo cô ấy trả tiền hộ để rồi đứng hình khi nhìn thấy tấm ảnh trong ví của cô

Về nhà tôi vẫn không ngừng nghĩ về em. Chỉ một tý nữa thôi tôi đã thực hiện ý định lấy được cái ngàn vàng xong rồi đá với chính cô gái mình muốn tìm kiếm để tạ lỗi ngày xưa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt