Chồng tôi là người tình cảm, sống rất có trước có sau, duy chỉ có điều khiến tôi cứ luôn áy náy mãi là chồng vẫn lưu số điện thoại của người yêu cũ. Anh nói có gì đâu, chia tay rồi nhưng anh và cô ấy vẫn là bạn, dù không mấy khi liên lạc bởi người yêu cũ của anh đã cưới trước anh.

Tôi và chồng cưới nhau hơn 4 năm, có một con trai gần 3 tuổi, rất ngoan ngoãn. Trước khi đến với nhau cả hai chúng tôi đều đã trải qua những đổ vỡ của mối tình đầu. Tuy nhiên tôi đã xác định rõ tư tưởng với chồng, không cần biết quá khứ thế nào, miễn sao lấy nhau về, ăn ở có tình có nghĩa là được. Chồng cũng đồng ý như thế.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là người tình cảm, sống rất có trước có sau, duy chỉ có điều khiến tôi cứ luôn áy náy mãi là chồng vẫn lưu số điện thoại của người yêu cũ. Anh nói có gì đâu, chia tay rồi nhưng anh và cô ấy vẫn là bạn, dù không mấy khi liên lạc bởi người yêu cũ của anh đã cưới trước anh.

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, tuy rằng cũng có lúc nọ lúc kia, nhưng sau đó lại làm lành ngay. Cho đến ngày gần đây, tôi thấy chồng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho ai đó rất khuya. Thấy tôi đi ra anh chào rồi tắt máy. Tôi hỏi anh ai gọi và có chuyện gì không thì anh ấp úng, tôi cầm điện thoại xem thì là cô gái đó gọi.

Tôi giận lắm, nói với anh mấy lần, anh bảo tại cô ấy mới ly hôn, nên buồn, gọi điện với anh tâm sự thôi. Tôi thấy lố bịch kinh khủng, hỏi anh: "Anh còn có trách nhiệm lo chuyện buồn vui của cô ta cơ à".

Chồng tôi thì cứ thanh minh thanh nga này nọ, nói rằng hai người giờ chỉ nói chuyện bình thường. Tôi ức lắm, bảo thế giờ tôi cũng nói với người đàn ông khác thì anh thấy thế nào. Chưa kể, bao nhiêu lúc không nói, sao cứ phải nửa đêm nửa hô, Cả đêm qua tôi không suy nghĩ được gì, không biết phải giải quyết chuyện này làm sao. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-nua-em-ien-thoai-chong-eu-reo-chuong-tu-mot-nguoi-quen-thuoc-kiem-tra-toi-phat-hien-danh-tinh-nguoi-o-khien-toi-vo-cung-au-on-554235.html