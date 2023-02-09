Luôn tin tưởng chồng là người ngay thẳng, tôi khóc ngất khi nhận được cuộc gọi từ nhân tình từ anh ta đến nhận chồng ở nhà nghỉ

Tâm sự 09/02/2023 14:30

Cuộc sống vợ chồng Thùy tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày, cô nhận được tin nhắn lạ. Vào inbox mở hộp thoại, hình ảnh chồng cô và một cô gái đang ôm ấp nhau trên giường hiện ra khiến Thùy choáng váng.

Chồng cô làm tư nhân có công ty riêng nên kiếm tiền giỏi còn cô là viên chức nhà nước ổn định. 10 năm hôn nhân, có những lúc mâu thuẫn nhưng về cơ bản thì Thùy đều hết sức nhẫn nại từ bỏ cái tôi để có một gia đình hạnh phúc như hiện tại trong mắt mọi người.

Hơn nữa, chồng cô cũng biết rằng, tình yêu tuy không còn mặn nồng như lúc đầu nhưng không dại gì bỏ cô – một người phụ nữ chu toàn, chăm con khéo, đối nội đối ngoại giỏi.

Cuộc sống vợ chồng Thùy tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày, cô nhận được tin nhắn lạ. Vào inbox mở hộp thoại, hình ảnh chồng cô và một cô gái đang ôm ấp nhau trên giường hiện ra khiến Thùy choáng váng.

Chân cô không còn đứng vững, tay cô run run đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Tối hôm đó, khi chồng trở về nhà, vẫn bình thường như mọi lần, Thùy phải bình tĩnh lắm mới không làm to mọi chuyện. Cô vẫn cố nín nhịn.

Luôn tin tưởng chồng là người ngay thẳng, tôi khóc ngất khi nhận được cuộc gọi từ nhân tình từ anh ta đến nhận chồng ở nhà nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày sau đó, cô đề nghị được nói thẳng trực tiếp với chồng. Cô tuyên bố đã biết mọi chuyện và bảo chồng sẽ chấp nhận điều đó nhưng không muốn ly hôn vì 2 đứa con. Cứ sống với nhau cho tròn trách nhiệm.

Ban đầu chồng cô cũng hết sức ngạc nhiên, với anh chưa bao giờ thấy Thùy mạnh mẽ đến thế nhưng đàn ông mà, được thôi chứ đâu muốn mất. Bề ngoài có phần áy náy nhưng chồng Thùy vẫn đồng ý với cô. Những ngày sau đó, khi chồng đang hưởng thụ cuộc sống có bồ mà không phải giấu diếm, có thể nói là quãng thời gian vui tươi nhất đời anh thì lại là chuỗi thời gian đau khổ đến cùng cực của Thùy.

Có người phụ nữ nào chấp nhận được việc chồng mình có nhân tình bên ngoài, mình phải chia sẻ với người ta được chứ. 1 tháng trôi qua mà Thùy tiều tụy hẳn, bạn bè thấy vậy khuyên Thùy nên yêu bản thân hơn. Cô bắt đầu thay đổi, số tiền chồng đưa đều đặn mỗi tháng, Thùy bắt đầu làm đẹp, đi chơi với bạn, mua sắm những thứ mình thích cho bản thân và các con. Đi du lịch cùng các con.

Nửa năm sau, Thùy như thay da đổi thịt, thậm chí chồng cô cũng phải ngạc nhiên. Có đôi lúc anh ngồi lại chợt nghĩ, lẽ nào mình đã sai. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của anh đang trên bờ vực thẳm. Tối ấy như mọi lần, chồng cô nói không về nhà, cô cười khẩy biết anh ta sẽ đi đâu. Nửa đêm, đang miên man trong cơn mê thì có cuộc điện thoại "cô đến mà nhận lại chồng, 1 năm ròng rã mà chẳng xơ múi được gì. Tôi nói cho cô hay, phụ nữ mà mạnh mẽ quá, tự trọng quá đàn ông không thích đâu. Bỏ bớt đi mà giữ hạnh phúc".

Theo phép lịch sự, Thùy tắt máy tới nhà nghỉ đó, chỉ còn mình chồng Thùy nằm mê man trong hơi rượu sực khắp phòng. Tự trọng ư, cái tôi ư, chả lẽ cứ phải để đàn ông no xôi chán chè rồi về nhà vẫn được cung phụng. Luật ở đâu ra vậy, nó đâu phải là cá tính của cô... Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, tờ đơn ly hôn ở trong túi xách cô đã được ký sẵn, tương lai của cô chắc chắn sẽ tươi sáng mà thôi.

Đau khổ vì tan vỡ hôn nhân, tôi tặc lưỡi đồng ý qua lại với người tình hơn 20 tuổi, để rồi anh ta lập tức 'quất ngựa truy phong' sau khi nghe tin này

Đau khổ vì tan vỡ hôn nhân, tôi tặc lưỡi đồng ý qua lại với người tình hơn 20 tuổi, để rồi anh ta lập tức 'quất ngựa truy phong' sau khi nghe tin này

Khi tôi đến với người sau, người đó biết thừa tôi đã trải qua những chuyện gì trong cuộc hôn nhân trước, nên anh tỏ ra thương tôi, bảo bọc tôi, hỗ trợ tôi nhiều về tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt