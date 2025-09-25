Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tâm sự 25/09/2025 00:07

Tâm là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

Tâm là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

Nhưng mối tình sinh viên ngày đó có một cái kết buồn. Tôi và anh làm ở hai nơi khác nhau. Chúng tôi cãi vã thường xuyên vì những vấn đề nhỏ nhặt, cùng áp lực của sinh viên mới ra trường. Vì một hiểu lầm nhỏ, tôi quyết định chia tay trong im lặng. Tôi nghĩ rằng anh phản bội tôi nên chủ động cắt đứt hết mọi liên lạc với người cũ.

Sau khi ra trường 3 năm thì quen chồng hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, vững vàng với sự nghiệp ổn định. Sau 2 năm yêu nhau thì chúng tôi về một nhà. Giờ gia đình nhỏ của tôi đã có tiếng con trẻ hạnh phúc. Những chuyện về người yêu cũ tôi đã không còn nhớ tới nữa.

Bất ngờ trong một lần hẹn gặp bạn bè, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh trông vẫn chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn dáng vẻ điển trai thư sinh. Tôi vừa nhìn thấy anh thì giật mình nhớ lại đoạn ký ức cũ, trong lòng cũng dậy lên cảm xúc kì lạ. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng - Ảnh 1
“Em có hiện tại hạnh phúc, chỉ có anh vẫn ở lại quá khứ của chúng ta ngày đó” - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi kể Lâm nghe về gia đình nhỏ của mình, về người chồng yêu thương tôi và con gái xinh xắn đáng yêu. Lâm im lặng nghe tôi kể, mặt không biến sắc. Sau đó, tôi nghe anh nói một câu:

“Em có hiện tại hạnh phúc, chỉ có anh vẫn ở lại quá khứ của chúng ta ngày đó”.

Nói xong câu đó, Lâm rời đi mất. Tôi lặng người ngồi im, chẳng nhìn theo anh, cũng không đuổi theo. Sau đó tôi nghe bạn bè nói sau khi tôi rời đi thì Lâm cũng chưa từng yêu ai, anh ấy vẫn nghĩ sẽ có ngày tìm được tôi để giải thích.

Đêm ấy trở về nhà, tôi nằm ngủ trong vòng tay của chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ. Tôi thấy có lỗi với Lâm vì khi rời đi không nói một lời dứt khoát, để anh ấy lỡ dở nhiều thời gian vì tôi. Thay vì nói là còn tình cảm với anh, thì tôi thấy tội cho anh hơn.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, hôn chồng trước khi anh rời đi. Cứ ngỡ như đêm qua tôi đã có một giấc mơ về tháng năm cũ. Giờ tôi lại sống cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mình. Chuyện đã qua không thể trở lại, chỉ có bài học để tôi phải sống tốt hơn.

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi hóa đá nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi hóa đá nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình

Chồng tôi từng có một đời vợ. Anh quen biết tôi sau khi đã hoàn toàn chấm dứt với vợ cũ. Anh và vợ cũ sau khi ly hôn thì có một con nhỏ 4 tuổi. Khi gặp tôi, anh rất đau buồn vì chuyện hôn nhân đổ vỡ. Nhờ có tôi động viên, anh từng chút phục hồi, sống vui vẻ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội nhiều năm

Thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội nhiều năm

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng