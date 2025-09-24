Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi lặng người với những gì nghe được

Tâm sự 24/09/2025 23:58

Chị gái của tôi là người phụ nữ dịu dàng, luôn hiểu chuyện. Chị rất hiếu thuận, nghe lời bố mẹ. Hôn nhân của chị cũng là do người quen của bố mẹ giới thiệu. Dù anh rể của tôi lớn hơn chị 8 tuổi nhưng có nhà có xe, công việc ổn định. Chị tôi không phản đối, gật đầu làm quen.

Người quen của bố mẹ tôi khen ngợi anh rể hết lời, bố mẹ tôi được nịnh nọt lại càng cao hứng thúc giục chị mau chóng kết hôn. Tôi lại thấy anh rể ít nói lại có vẻ lạnh lùng, không thể hiện tình cảm gì với chị tôi.

3 năm sau khi chị gái lấy chồng, tôi vẫn thấy vui mỗi khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chị. Anh rể rất yêu chiều vợ, sống có trách nhiệm với vợ con. Chị tôi không phải cực khổ kiếm tiền mà chỉ việc chăm con thật tốt. Lần nào anh rể cùng chị gái về quê cũng tặng bố mẹ tôi quà cáp đắt tiền, còn giúp ông bà xây sửa nhà cửa.

Một năm nay, chị gái tôi không về quê thăm bố mẹ. Là vì bên nhà chồng có tang, gia đình chị vẫn phải ở lại để chăm lo, động viên người nhà. Đương nhiên nhà tôi chẳng giận hờn gì chị, chỉ thấy nhớ chị cả năm rồi chẳng thấy mặt. Mấy tuần trước, tôi có dịp đi ngang nhà chị thì ghé qua thăm vợ chồng anh chị. Nhưng khi ăn cùng anh chị, tôi cứ thấy có cảm giác hình như trong nhà chị đã có chuyện gì đó.

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi lặng người với những gì nghe được - Ảnh 1
Nhưng khi ăn cùng anh chị, tôi cứ thấy có cảm giác hình như trong nhà chị đã có chuyện gì đó - Ảnh minh họa: Internet  

Đến chiều, khi tình cờ thấy chị vén quần lên cao, tôi chết sững khi thấy đầu gối sưng đỏ của chị. Tôi hỏi anh rể sao chị lại bị thương như thế? Anh rể lạnh lùng nói tôi: “Cứ hỏi chị gái của em rồi biết”. Tôi quay sang nhìn thì thấy chị gái đã đỏ mắt muốn khóc. Chị nghèn nghẹn kể với tôi rằng chị lỡ có tình cảm với một người đàn ông khác. Không may, chồng chị phát hiện thì đùng đùng nổi giận. Chị thề là mình chưa từng làm gì đi quá giới hạn với người kia nhưng chồng vẫn không tin.

Sau đó, anh rể tôi trả thù chị bằng việc bắt chị quỳ gối mỗi tối trước giường ngủ. Hôm nào chồng ngủ sớm thì chị được lên giường sớm, hôm nào anh ấy thức tới sáng thì chị cũng phải quỳ đến sáng. Tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng. Chị tôi dù có làm sai thì anh rể cũng không nên trút giận lên cơ thể của chị ấy như thế. Nhưng chuyện chị tôi sai với chồng cũng không dễ giải quyết. Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái mình bớt khổ đây?

Chồng xin vợ 500 triệu để bồi thường cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến tôi tái mặt nghẹn lời

Chồng xin vợ 500 triệu để bồi thường cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến tôi tái mặt nghẹn lời

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng có nhiều điểm không hợp nhưng vẫn nín nhịn cho qua. Đến khi có với nhau hai mặt con thì tôi càng không nỡ ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội nhiều năm

Thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội nhiều năm

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng