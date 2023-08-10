Tin răm rắp lời của thầy bói, mẹ chồng nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa lạnh giá, nhìn thái độ của chồng, tôi khóc nghẹn, quyết dứt áo ra đi

Tâm sự 10/08/2023 06:08

Anh đứng im nhìn tôi bị mẹ chồng kéo đi ra khỏi nhà mà không có bất cứ phản ứng gì...

Kể từ khi lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống của tôi chưa ngày nào là được yên ổn. Không phải vì chồng không thương yêu, mà là tôi gặp phải người mẹ chồng cay nghiệt, khó tính. Tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng.

Tôi là dâu út, trên tôi còn có hai chị dâu nữa. Cả ba chị em thường than thở với nhau về mẹ chồng nhưng chẳng ai dám hó hé một lời vì sợ bà buồn. Mẹ chồng tôi không phải kiểu người quá dữ dằn, nhưng với con dâu, bà lại vô cùng khắt khe, khó tính. Và cho đến thời điểm này thì tôi xin được dùng từ “cay nghiệt” để nói về bà.

Mọi việc trong nhà, là phận dâu con nên tôi luôn cố gắng làm theo ý mẹ chồng, vừa để xuôi ý bà, vừa để chồng khỏi phải khó xử. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, tôi chẳng để ý làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi lại rất quá đáng khi có nhiều hành động không đúng của một người mẹ chồng dành cho con dâu.

Đơn cử, mẹ chồng tôi nhiều lần can thiệp chuyện gia đình của tôi, ép tôi phải cắt đứt liên hệ với chính bố mẹ đẻ của mình vì sợ tôi lấy tiền nhà chồng gửi về nhà. Bà từng nói, con gái đã đi lấy chồng thì không còn can hệ gì với gia đình nữa. Chuyện quá vô lý như vậy mà bà cũng nghĩ ra được. Chưa hết, mẹ chồng tôi còn tuyên bố, nếu sinh đứa con thứ 2 ra tiếp tục là con gái, bà sẽ bắt con trai ly hôn với tôi để tìm vợ khác.

Chưa kịp có em bé thứ hai, tôi đã bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì lời phán của một thầy bói. Thầy phán với mẹ chồng tôi rằng chính con dâu út (là tôi) sẽ làm gia đình bà tan cửa nát nhà trong sớm muộn, nguy hiểm hơn, tính mạng của bà và chồng tôi cũng bị đe dọa khi có tôi.

Ngay chiều hôm đó mẹ chồng tôi trở về nhà và thông báo tôi phải dọn ra khỏi nhà. Bà còn tận tay thu gom đồ đạc cho tôi và tuyên bố từ này vợ chồng tôi phải ly hôn.

Tin răm rắp lời của thầy bói, mẹ chồng nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa lạnh giá, nhìn thái độ của chồng, tôi khóc nghẹn, quyết dứt áo ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị bà kéo đi đuổi cổ ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ nhất là thái độ của chồng tôi khi chứng kiến sự việc. Anh đứng im nhìn tôi bị mẹ chồng kéo đi ra khỏi nhà mà không có bất cứ phản ứng gì, khác hẳn hoàn toàn con người anh trước đó.

Tôi đành xách đồ về nhà mẹ đẻ cách đó hàng chục cây số, mang theo nỗi ấm ức không gì tả được. Mẹ chồng tôi tính tình trước nay đã vậy, tôi có thể hiểu được, nhưng thái độ của chồng tôi lúc ấy là như thế nào? Giữa hai người họ liệu có chuyện gì giấu tôi chăng? Tôi chưa muốn ly hôn chồng, nhưng cũng không muốn quay trở lại căn nhà có người mẹ chồng nghiệt ngã như vậy nữa. Tôi phải làm gì đây?

 

 

Chồng đốt tiền trên chiếu đỏ đen đến mực phải cầm cố cả nhà cả xe, tôi giận dữ ly hôn thì hôm sau thấy anh ta ướt sũng đứng trước cửa nhà cầu xin một điều

Chồng đốt tiền trên chiếu đỏ đen đến mực phải cầm cố cả nhà cả xe, tôi giận dữ ly hôn thì hôm sau thấy anh ta ướt sũng đứng trước cửa nhà cầu xin một điều

Từ khi anh ấy quen với nhóm bạn hay chơi bời thì như biến thành một người khác, bừa bộn khắp nơi, từ ăn nhậu đến tiêu tiền như nước. Anh ấy kiếm được 10 thì xài hết 9, có tháng chẳng phụ em được đồng nào tiền cơm nước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu bí mật tình yêu bí mật eva chuyện eva chuyện vợ chồng mẹ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 54 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 9 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 9 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá