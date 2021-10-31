Tín hiệu từ đôi tất màu đỏ và bí mật động trời của người vợ trắc nết

Tâm sự 31/10/2021 07:03

Dù có một người chồng hết sức yêu thương nhưng người phụ nữ 36 tuổi vẫn không thỏa mãn với những gì mình đang có.

Gặp nhau trong một buổi hẹn hò, Trần và chồng đã nên duyên và kết hôn được ba năm. Vào thời điểm kết hôn, Trần không còn trẻ, cô mong muốn sau khi lập gia đình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vậy nhưng cuối cùng hai người vẫn phải ly hôn mà nguyên nhân đến từ Trần.

Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cô được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, từ khi học đại học Trần cũng trải qua một vài mối tình nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu. Gần 10 năm sau khi tốt nghiệp, Trần đã gặp chồng mình và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được anh.

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 Trần kết hôn khá trễ và hài lòng với cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè đều ghen tị với Trần, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cô cũng tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình. Sau khi kết hôn, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt đẹp, vậy nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi công việc của người chồng có một vài thay đổi.

Vì quá bận rộn với công việc, chồng của Trần đã đăng ký cho cô đi tập thể hình. Khi đến phòng tập, Trần nhận thấy ở đây hầu hết là nam, rất ít nữ, huấn luyện viên dạy Trần còn tương đối trẻ. Sau vài lần tiếp xúc, Trần và huấn luyện viên này tìm thấy rất nhiều điểm chung. Sau này cô được biết, huấn luyện viên cũng đã có gia đình nhưng có vẻ hôn nhân của anh ta không được suôn sẻ. Thỉnh thoảng hai người còn đi ăn uống sau giờ tập và mối quan hệ đã dần dần thay đổi.

Bằng cách này, Trần đã phản bội chồng mình. Mỗi khi bên người tình cô thực sự hạnh phúc nhưng nghĩ đến việc bị chồng phát hiện là Trần lại thấy hụt hẫng. Nhà của hai người ở rất gần nhau nên họ đã tìm được một biện pháp đối phó. Mỗi khi Trần phơi đôi tất màu đỏ lên ban công có nghĩa là người tình có thể đến nhà cô. Khi Trần không phơi đôi tất này lên thì có nghĩa là chồng cô đang có nhà.

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 Để thuận tiện cho việc ngoại tình, Trần nghĩ cách treo đôi tất màu đỏ lên ban công làm tín hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Trần ngoại tình với người hàng xóm 4 tháng thì bị chồng bắt tại trận. Chồng Trần sớm đã để ý, anh biết vợ mình không thích mặc đồ màu đỏ nhưng khi thấy đôi tất màu đỏ phơi trên ban công anh đã nghi ngờ. Trần vô cùng lo lắng và van xin chồng tha thứ nhưng chồng cô vẫn cương quyết đòi ly hôn.

Giờ đây Trần vô cùng hối hận về hành động của mình nhưng mọi thứ sẽ chẳng thể quay trở lại. Mối quan hệ giữa Trần và chồng cô bế tắc suốt một tháng trời và cuối cùng hai người quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai.

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