'Tiểu tam' non nớt tính gửi que thử thai 2 vạch cho vợ để cướp chồng nhưng đâu ngờ 'chính thất' cao tay tặng lại món quà còn sốc hơn khiến ả kinh hồn

Tâm sự 26/11/2022 22:52

Thư ký của chồng cứ tưởng tôi "xuống nước" nhưng đâu ngờ mọi kế hoạch đều được tôi chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ ngày vạch mặt.

Tôi và Hải lấy nhau đến nay đã được 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại chúng tôi đã có một công ty nhỏ do Hải làm giám đốc, còn tôi lui về túc tắc buôn bán hàng xách tay online và chăm sóc 2 con gái. 

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt", tuy nhiên, chúng tôi vẫn yên ổn chung sống. Tôi tin Hải là người đàn ông của gia đình, hết lòng thương vợ thương con, không có ý nghĩ trăng hoa bên ngoài.

Ấy vậy mà tháng trước, tôi sốc tận óc khi thư ký của chồng dám ngang nhiên gửi que thử thai 2 vạch cho tôi. Ban đầu tôi còn tưởng cô ta gửi nhầm nhưng khi tôi gọi điện hỏi lại thì ả rất vênh váo bảo: "Chị nên hỏi anh Hải chứ? Con em là bé trai, anh Hải cũng rất mong đợi...".

'Tiểu tam' non nớt tính gửi que thử thai 2 vạch cho vợ để cướp chồng nhưng đâu ngờ 'chính thất' cao tay tặng lại món quà còn sốc hơn khiến ả kinh hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong những lời đó của ả ta, tôi giận run người, tới mức tôi phải vào nhà tắm tạt nước lạnh lên mặt để giữ bình tĩnh. Cuối cùng tôi lấy ô tô phóng một mạch ra ngoại thành để khuây khỏa cảm giác cay đắng đó.

Khi đã bình tĩnh hơn, tôi quyết định làm mọi việc cho ra nhẽ. Lúc đó tôi nghĩ, nếu Hải phản bội tôi chắc chắn anh ta sẽ không yên, tôi đâu phải là người dễ để kẻ khác qua mặt.

Tối đó Hải về, tôi hỏi ngay nhưng anh chối bay chối biến, thề sống thề chết không làm gì cả. Hải còn nói giữa anh với nhân viên, anh luôn giữ khoảng cách để công việc chỉn chu nhất. 

Tôi lựa chọn tin chồng nhưng vẫn bắt anh nghĩ thật kĩ xem có lúc nào mất kiểm soát với ả ta không. Cuối cùng Hải nói có một lần uống say nên cô ta đưa về phòng, sau đó thì anh không nhớ gì nữa. Hải còn đưa phương án cho cô ta nghỉ việc để khỏi lằng nhằng.

Tôi ngăn chồng làm việc đó bởi ả ta tự tin nói sau này sẽ gửi cho tôi kết quả xét nghiệm ADN. Giờ đuổi việc cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ đi loan tin này rồi thêm thắt đủ thứ gây ảnh hưởng danh tiếng của vợ chồng tôi, công ty cũng sẽ có tổn thất đáng kể.

'Tiểu tam' non nớt tính gửi que thử thai 2 vạch cho vợ để cướp chồng nhưng đâu ngờ 'chính thất' cao tay tặng lại món quà còn sốc hơn khiến ả kinh hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi có vẻ xuống nước thì cô ta lại càng làm tới. Cô ta luôn làm nũng ở công ty, quát nạt đồng nghiệp khác khiến ai cũng ngứa mắt.

Hôm kia là sinh nhật của cô ta, cô ta còn trơ trẽn gửi lời mời vợ chồng tôi đến dự. Bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng sang trọng, cô ta còn mời nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến nữa. 

Khi nhạc vừa mở lên, mọi người nâng cốc chúc mừng, cô ta đã vội tuyên bố: "Nay là sinh nhật của em. Và cũng là một dịp để em công bố một thông tin...".

Cô ta vừa nói đến đó, tôi đã chặn luôn, bảo cô ta nhận quà của tôi trước đã. Liền đó tôi mở hộp quà do chính tay mình đóng gói. Trong hộp quà là loạt ảnh cô ả thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau. Thậm chí cái thai trong bụng cô ta đã nhiều tháng hơn khoảng thời gian đi công tác với chồng tôi. Đây chính là kết quả của việc tôi thuê người theo dõi, tìm hiểu về cô ta. 

Trước tình thế ấy, tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên, một số người lôi điện thoại ra quay. Cô ta đứng như trời trồng, mặt tái mét.

Chồng tôi bấy giờ cũng xuất hiện, anh không nhịn được nữa nên cho cô ta một cái tát cháy má. Trước khi bỏ đi, chồng tôi còn nói đuổi việc cô ta ngay từ phút này.

Mặc dù lần này chồng tôi trong sạch nhưng về nhà tôi vẫn nói với anh: "Đây cũng là bài học em muốn anh nếm trải. Trên đời có rất nhiều người trơ trẽn như vậy đó. Nếu anh thay lòng đổi dạ thì việc đầu tiên là anh sẽ phải rời xa em và các con".

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Cuộc sống sau kết hôn của chúng tôi khá viên mãn, mỗi năm đều dành thời gian đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Mẹ chồng tôi cũng rất tốt với tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

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